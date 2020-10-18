Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в срыве перемирия

Армения заявила о том, что Азербайджан продолжил обстрелы спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей прекратить огонь.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Азербайджан вел "артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45", написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Телеграме.

В свою очередь Минобороны Азербайджана также заявило о "грубом нарушении" перемирия.

По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет.

Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 18 октября.

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