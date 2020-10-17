"Байрактары" нанесли десятки новых ударов по армянской артиллерии и пехоте. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана показало кадры нанесения ударов беспилотниками "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

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