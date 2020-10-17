"Байрактары" нанесли десятки новых ударов по армянской артиллерии и пехоте. ВИДЕО
Минобороны Азербайджана показало кадры нанесения ударов беспилотниками "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
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Ты несёшь бред. У ********* нет средств противодействия даже "старым" Байрактарам. Что и показывает обсуждаемый конфликт.
А обвешанные там ************* оружием не только армяне, но и азербайджане(они на 60% вооружены рос.оружием).
дроны террор устроили арам от которого нет спасения , технику по ходу почти всю перебили и приннялись за штыки , нам остается только завидовать
"Что мы узнали об армянах за этот период:
1. Кокейшн бюро дисайдед Карабах ту би э парт оф Азербайджан (единственное правдивое высказывание)
2. У них генетическая память в 2500 лет с рождения
3. Там, где есть Армянская церковь, это земли Армении, и плевать на суверенные и признанные границы государств
4. Только динозавры могут предьявлять какиелибо претензии к Армянам, ибо они их прямые предки (ждем их воскрешения, чтоб увидеть как Армяне получают по шее)
5. Они живут на этих (на всей земле, видимо) землях фор северал таусандс оф ерс (Египтянам даже стыдно такое говорить)
6. Они оккупировали земли Карабаха сразу после того, как Ноев ковчег спас Ноя и его семью и какуюто пару животных, к которым видимо они себя и относят
7. Они самый древний народ и основоположники Христианства
8. У древнего народа был только один правитель Тигран лапшунаушивешающий, и он жил северал таусандс ов ерс (ибо о других они молчат)
9. Они изучают историю человечества по особенным экслюзивным книгам, доставшимся им видимо от динозавров, так как весь остальной мир дебильны и изучают историю по какимто не тем учебникам
10. Они самая мирная нация на свете, от которой официально родилось на свет 13 террористических организаций
11. Они воюют за все христианство в мире на чужих территориях, а против них воюют Азербайджан, Турция, Мстители, люди ИКС, Том и Джерри, Сказочный патруль, Лунтик, Леди Баг и Суперкот, щенячий патруль, герои в масках, Сирийские боевики (хотя Сирия официально поддерживает Армению), ДонКихот, изгоняющие дьявола и другие
12. Они оккупировали Карабах потому, что там жило более 80% армян (стоит задуматься другим странам)
13. Они идут на войну со своими касками и линейками (или всем, что может использоваться как оружие), но при этом продвинулись чуть ли не до подземных глубин Каспия
14. Они ненавидят Россию, но при этом требуют от них помощи в оккупации чужих земель, так как русские им обязаны до конца жизни (видимо за истребление динозавров)
15. От них произошли все народы мира, а Азербайджанцев на наши земли поселили иноплянетяне
16. Они украли Колумбийский флаг
17. Они воруют не только музыку, блюда, культурные ценности и территории соседей, но и живых людей, наших ведущих, ну и новости
18. Они хорошо плачутся и притворяются жертвой (одни гифки Кардашьян чего стоят, истинное лицо нации)
19. Они убиваются за самоопределение вымыщленной республики, которую они сами не признали
20. Они плюют на международное право и установленные законы, ибо пещерные древние люди, у них свои законы
21. Они представители самой древней народности, когда либо заселяющей нашу Землю, учили Египтян строить пирамиды, показывали Моисею дорогу, спасли Ноя и его ковчег, первыми создали цивилизацию, при этом почему-то остались в ничтожном меньшинстве, видимо природа сама уже заботиться
22. Они заражены идеей Великой Армении от моря до моря, хотя единственное море, что они могли видеть, это лужи после дождя
23. Им не страшен коронавирус, так как за 928373929832828 лет своего существования они всем переболели
24. Они самые толерантные представители человечества на планете Земля, но при этом разрушили все мечети на окупированных территориях для своего древнего труда - скотоводчества
25. Они оккупанты, лгуны, убийцы мирного населения, детей и женщин, террористы, и они получат по заслугам (по заказу динозавров☝🏻)
Автор не я, моя хорошая знакомая! Респект ей полный!"
В смысле? Ты прокричал шо ПАП запретил развивать, он тебе возразил, и он - "зебебик"? иди спать - "перетрудился" видать
как людей, убитых армян жалко, но как захватчика не своИх законных территорий - нет
То скорее камикадзе.
Байрактар несет всего 50 кг гранат.
Масса одной ракеты 37,5 кг.
Как на него нацепить 4 штуки?
General Characteristics
Crew: 0 onboard, 3 in ground station
Length: 6.5 m (21 ft)
Wing Span: 12 m (39 ft)
Max Take Off Weight: 650 kg (1,430 lb)
Payload: 150 kg (330 lb) !!!!!!!!!!!!!!!
Powerplant: 1 x https://en.wikipedia.org/wiki/Rotax_912 Rotax 912 Internal Combustion Engine with Injection, 100 Hp
Fuel Capacity: 300 litres (79 US gal)
Fuel Type: Gasoline
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
Хз.
https://gyumri.mid.ru/ru/sootechestvenniki/102******************************/
Разгромлена очередная бронетехника ВС Армении в Карабахе:
видеоЖдем такие же видео по крымнаш и данбасс.
Пока - СУПЕР !!! Но наука и прогресс не стоит на месте, будут и эффективные средства борьба с дронами.
Украине со всеми своими НИИ и недоворованной базой надо срочно заниматься разработками , а укроборонпрому - поставками в ЗСУ продвинутых и уже закупленных у Султана аппаратов. А у нас Байрактары не жужжат над крымнаш и "маладой республикой", а верховный главнокомандующий запретил стрелять и сьедает вместе с резидентом у солдат всю пищу.
В небо смотрит караул
-Вон сматры звезда гарит
-*****,то нам пиз..ец летит!
А там уже как фантазия позволит...например восстанавливать разрушенное или бесплатно урожай собирать на нужды вооружееных сил...
А ведь кацапы поставляли Армении вполне себе новое вооружение!
Зенитно-ракетные комплексы, ракетно-артиллерийские комплексы, радиолокаторы, станции постановки радиопомех: все оказалось бесполезным.
Просто я говорю о том, что поставляют туда явно не Т-62 и не С-75.
И все равно, на фоне того как работают турецкие ударные беспилотники (не самые классные если сравнивать их с американскими или израильскими), ПВО Армении выглядит так, как будто ее нету.
Нам ими еще русню на Донбасе жарить. 😁
они чё тупые не понимают что их как в тире расстреливают? может тактику поменять, а?
у россиян по-любому есть такие дроны, а что у нас в Украине?
я знаю что будет, будем как всегда сидеть и ждать по факту получения п#Здюлей, а потом кричать: "как так вышло! подонки, напали! как они могли! почему раньше дроны не купили или не создали!". найдут виноватых, горячие выступления с трибун и дальше по сценарию...
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир..
..
.