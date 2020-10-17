УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
45 350 396

"Байрактари" завдали десятки нових ударів по вірменській артилерії та піхоті. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану показало кадри завдання ударів безпілотниками "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+108
луГандоны, это ваше будущее
показати весь коментар
17.10.2020 13:46
+80
Армян косит коронавирус "Байрактар"
показати весь коментар
17.10.2020 13:45
+70
Хочеться щоб так і було з кацапами та їх посіпаками на Донбасі.
показати весь коментар
17.10.2020 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
не смеши.. парашинские суперджеты не покупает ни одна развитая страна в мире.
показати весь коментар
17.10.2020 17:42 Відповісти
Брежнев и Никсоном решили соревноваться, кто первый прибежит. Прибежал первым Никсом. Наши журналисты думают: что писать? На следующий день в газетах пишут: "Вчера в соревнованиях по бегу Брежнева с Никсоном, - Брежнев пришел к финишу вторым, а Никсон предпоследним!"
показати весь коментар
17.10.2020 18:20 Відповісти
И ято значит "даже от Турции"? Она на втором месте, по оценкам мировых рейтингов, в НАТО.
показати весь коментар
17.10.2020 17:25 Відповісти
наверное поэтому армяне, обвешанные с ног до головы ************* оружием и *************и "специалистами" просто с открытыми ртами ловят "подарочки" от Байрактаров?

Ты несёшь бред. У ********* нет средств противодействия даже "старым" Байрактарам. Что и показывает обсуждаемый конфликт.
показати весь коментар
17.10.2020 17:54 Відповісти
Никаких там "специалистов" нет.Поэтому так и лажают. Их кинули по НКР. Могу поспорить, что у Армении заберут НКР, но кусочек им оставят. Только потому что так нужно кацам. Давай поспорим?
А обвешанные там ************* оружием не только армяне, но и азербайджане(они на 60% вооружены рос.оружием).
показати весь коментар
17.10.2020 18:17 Відповісти
Ох и бред ))
показати весь коментар
17.10.2020 18:08 Відповісти
а армия россии в "топ"? расскажи еще байку как зоопарк посадил в Иране американский дрон, посмеемся от души
показати весь коментар
17.10.2020 18:40 Відповісти
Дмитро ! в Лівії турки за одну добу знищили 11 панцирів, а в Ідлібі теж за добу -132 танки. 2300 збірного російсько-іранського війська , били навіть по мотоциклах. це була помста за 33 турецьких солдат. До цього часу орда стоїть, переозброюється. і вся ця маса стояла та була прикрита містом-замаскована. В Карабасі знищували всі РЕБ, тунгуски с.125,с. 300,, а тепер знищують всі опорні пункти та авангардні пости. Все управління російської техніки, що в Сирії, що в Лівії,що в Росії засноване не на цифрових елементах, а на аналоговій схемі. Це і призводить до запізнілого реагування. На екрані видно, що армяни розбігаються від звуку реактивного снаряда а не від радіолокаційного попередження. Судячи з Російської преси, БПЛ мали вироблятись в Казані, для копіювання закупили 10 ізраїльських важких БПЛ, однак геконструктор сидить в Сізо, гроші вкрадені, В Сирії літають Су-24,25,30 замість БПЛ, був "КУЗЯ" але його свої втопили вже на базі. Коли європа та Америка закрили придбання елементної бази. тоді стала видна технічна неспроможність Росії. Їх хизування своїм озброєнням наглядно видно з автомата Калашникова - переробили газовідвід на подові ізраїльської штурмової гвинтівки, яка вже знята з виробництва і тепер бють себе в груди - ми батьківщина слонів.
показати весь коментар
17.10.2020 19:21 Відповісти
да ты ни чего не понимаешь! они просто не успели надуть всех своих надувных армяшек, скупленных по секс-шопам, а то бы враз наёхали все эти байрактары! спроси у Димона он спец по кац-армии, была команда - надуть! а по ошибке решили что - вдуть! видимо мало было учений в рамках ОДКБ, всё таки и кацапы неохотно делятся своими технологиями
показати весь коментар
18.10.2020 13:53 Відповісти
Казкар, тупо сацкалів начитався. Не мели херню, почитай першоджерела, касабе-дилетанте. А рівень мацкальської " "продвинутості" вони вже показали і в Сирії, і у Вірменії - повна СРАКА. Їм до перехоплення управління, як до неба. Хіба що засліпити.
показати весь коментар
17.10.2020 19:43 Відповісти
Найновіші засоби РЕБ москалів типу Краснуха та інша нечисть, були успішно знищені в Лівії турецькими безпілотниками.
показати весь коментар
17.10.2020 20:21 Відповісти
Откуда у рашки технологии,чтобы делать современные беспилотники?
показати весь коментар
17.10.2020 20:28 Відповісти
А я не знал что ары летать умеют.
показати весь коментар
17.10.2020 15:31 Відповісти
Летают...причем стаями...😃
показати весь коментар
17.10.2020 17:18 Відповісти
...і низенько, низенько, щоб Байрактар не помітив.
показати весь коментар
17.10.2020 17:38 Відповісти
фигачат по взрослому ,
дроны террор устроили арам от которого нет спасения , технику по ходу почти всю перебили и приннялись за штыки , нам остается только завидовать
показати весь коментар
17.10.2020 15:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/449666 прочитай і будеш знати все про ар(копіпаста)
"Что мы узнали об армянах за этот период:

1. Кокейшн бюро дисайдед Карабах ту би э парт оф Азербайджан (единственное правдивое высказывание)
2. У них генетическая память в 2500 лет с рождения
3. Там, где есть Армянская церковь, это земли Армении, и плевать на суверенные и признанные границы государств
4. Только динозавры могут предьявлять какиелибо претензии к Армянам, ибо они их прямые предки (ждем их воскрешения, чтоб увидеть как Армяне получают по шее)
5. Они живут на этих (на всей земле, видимо) землях фор северал таусандс оф ерс (Египтянам даже стыдно такое говорить)
6. Они оккупировали земли Карабаха сразу после того, как Ноев ковчег спас Ноя и его семью и какуюто пару животных, к которым видимо они себя и относят
7. Они самый древний народ и основоположники Христианства
8. У древнего народа был только один правитель Тигран лапшунаушивешающий, и он жил северал таусандс ов ерс (ибо о других они молчат)
9. Они изучают историю человечества по особенным экслюзивным книгам, доставшимся им видимо от динозавров, так как весь остальной мир дебильны и изучают историю по какимто не тем учебникам
10. Они самая мирная нация на свете, от которой официально родилось на свет 13 террористических организаций
11. Они воюют за все христианство в мире на чужих территориях, а против них воюют Азербайджан, Турция, Мстители, люди ИКС, Том и Джерри, Сказочный патруль, Лунтик, Леди Баг и Суперкот, щенячий патруль, герои в масках, Сирийские боевики (хотя Сирия официально поддерживает Армению), ДонКихот, изгоняющие дьявола и другие
12. Они оккупировали Карабах потому, что там жило более 80% армян (стоит задуматься другим странам)
13. Они идут на войну со своими касками и линейками (или всем, что может использоваться как оружие), но при этом продвинулись чуть ли не до подземных глубин Каспия
14. Они ненавидят Россию, но при этом требуют от них помощи в оккупации чужих земель, так как русские им обязаны до конца жизни (видимо за истребление динозавров)
15. От них произошли все народы мира, а Азербайджанцев на наши земли поселили иноплянетяне
16. Они украли Колумбийский флаг
17. Они воруют не только музыку, блюда, культурные ценности и территории соседей, но и живых людей, наших ведущих, ну и новости
18. Они хорошо плачутся и притворяются жертвой (одни гифки Кардашьян чего стоят, истинное лицо нации)
19. Они убиваются за самоопределение вымыщленной республики, которую они сами не признали
20. Они плюют на международное право и установленные законы, ибо пещерные древние люди, у них свои законы
21. Они представители самой древней народности, когда либо заселяющей нашу Землю, учили Египтян строить пирамиды, показывали Моисею дорогу, спасли Ноя и его ковчег, первыми создали цивилизацию, при этом почему-то остались в ничтожном меньшинстве, видимо природа сама уже заботиться
22. Они заражены идеей Великой Армении от моря до моря, хотя единственное море, что они могли видеть, это лужи после дождя
23. Им не страшен коронавирус, так как за 928373929832828 лет своего существования они всем переболели
24. Они самые толерантные представители человечества на планете Земля, но при этом разрушили все мечети на окупированных территориях для своего древнего труда - скотоводчества
25. Они оккупанты, лгуны, убийцы мирного населения, детей и женщин, террористы, и они получат по заслугам (по заказу динозавров☝🏻)
Автор не я, моя хорошая знакомая! Респект ей полный!"
показати весь коментар
17.10.2020 15:59 Відповісти
14. Они ненавидят Россию, но при этом требуют от них помощи в оккупации чужих земель, так как русские им обязаны до конца жизни (видимо за истребление динозавров)
показати весь коментар
17.10.2020 16:57 Відповісти
не дарма греків-фрігійців (предків вірмен) вигнали з Балкан і потім 2500 років ганяли як шолудивих по Малій Азії, поки не загнали аж на Кавказ, де вони присвоїли собі історію древнього Урарту
показати весь коментар
17.10.2020 17:09 Відповісти
Адам і Єва мабуть теж їхні.
показати весь коментар
17.10.2020 17:36 Відповісти
ДА, тоже их выдумка. Как и высер шо мона "Моисею" 40 лет в трех пальмах "дорогу показывать"
показати весь коментар
17.10.2020 18:18 Відповісти
СУПЕР . СОГЛАСЕН С КАЖДЫМ СЛОВОМ .
показати весь коментар
17.10.2020 18:14 Відповісти
вот с кем дружить надо, нам бы таких пару сотен байрактаров, за ними танки, потом пехота, и никакие разведения от зеленой шмаркли не нужны.
показати весь коментар
17.10.2020 16:02 Відповісти
У нас можна створити і цікавіше, але хто у нас при владі.
показати весь коментар
17.10.2020 17:30 Відповісти
С 2014 году в Украине существует госпрограмма по недопущению развития отчественных ударных беспилотников и барражируемых боеприпасов (т.н. дронов-камикадзе) по прямому указанию Кремля. И ничего не меняется. Есть 6 штук беспилотников Байрактар, которые видимо имитируют их у нас наличие. (6 шт Байрактаров - это одна месячная поставка в Азербайджан)
показати весь коментар
17.10.2020 16:02 Відповісти
Черниговская "Чезара" с 2016го производит дроны камикадза совместно с поляками. Так что твой пост очень напоминает абырвалг, липейкая фабрика, брата убил, Свинарчуки и т. д.
показати весь коментар
17.10.2020 17:05 Відповісти
Какой именно боеприпас, его номер по-каталогу и дата принятия на вооружение. Хорошо бы видео его применения на Донбассе, но это видимо перебор будет для такого интеллектуала, как ты зелебобика.
показати весь коментар
17.10.2020 18:13 Відповісти
как ты зелебобика.\\\\\\\\\\\

В смысле? Ты прокричал шо ПАП запретил развивать, он тебе возразил, и он - "зебебик"? иди спать - "перетрудился" видать
показати весь коментар
17.10.2020 18:20 Відповісти
По прямому указанию кремля😁😁😆
показати весь коментар
17.10.2020 20:31 Відповісти
герой Украины генерал Григорий Омельченко говорил про многих агентов КГБ-ФСБ в руководстве Украины, в т.ч. про такого себе Сашу Тyрчинова. Врет, наверное. А у нас этих ударных дронов очень, очень много. И много-много танков Оплот, а не один выставочный экземпляр в Харьков.
показати весь коментар
17.10.2020 21:11 Відповісти
короче, оккупанты, больше двух не собираться..
как людей, убитых армян жалко, но как захватчика не своИх законных территорий - нет
показати весь коментар
17.10.2020 16:10 Відповісти
На утро 16 октября Армения официально признала гибель 633 солдат. Это доказанные убитые, тела которых есть. А ведь есть убитые, тел которых у армян нет, а значит в статистику погибших внести их не могут, а еще убитые, кто воевал без оформления в армянской армии. А еще те раненые, которые выведены из строя и тоже - минус как солдаты. Потери реально внушительные. Вот сегодня Алиев заявил, что азербайджанцы вошли в Физули, но видео нет.
показати весь коментар
17.10.2020 16:27 Відповісти
Є незворотні втрати і зворотні.
показати весь коментар
17.10.2020 17:29 Відповісти
ТАМ НЕЧЕГО ПОКАЗЫВАТЬ, ОН ЖЕ СКАЗАЛ ОДНИ РУИНЫ. РУИНЫ ЕЩЕ АРМЯШКИ ПРЕВРАТИЛИ ФИЗУЛИ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ. МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ГУГЛ КАРТЕ, ТАМ ВСЕ ОККУПИРОВАННЫЕ РАЙОНЫ В РУИНАХ. АРМЯНЕ ВАРВАРЫ , РАЗРУШИЛИ ВСЕ, ВСЕ ДОМА ДО ЕДИНОГО.
показати весь коментар
17.10.2020 18:18 Відповісти
Не зберігали соціальну дистанцію 10-15 м проти вірусу "Байрактам"
показати весь коментар
17.10.2020 16:50 Відповісти
Не уверен, что байрактары берут танки.
То скорее камикадзе.
Байрактар несет всего 50 кг гранат.
показати весь коментар
17.10.2020 17:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS Байрактар несет 4 ПТР UMTAS
показати весь коментар
17.10.2020 17:25 Відповісти
4 підвіски і там почепити можна певну вагу різного призначення.
показати весь коментар
17.10.2020 17:27 Відповісти
Ну и.
Масса одной ракеты 37,5 кг.
Как на него нацепить 4 штуки?
показати весь коментар
17.10.2020 17:42 Відповісти
Bayraktar TB2

General Characteristics
Crew: 0 onboard, 3 in ground station
Length: 6.5 m (21 ft)
Wing Span: 12 m (39 ft)
Max Take Off Weight: 650 kg (1,430 lb)
Payload: 150 kg (330 lb) !!!!!!!!!!!!!!!
Powerplant: 1 x https://en.wikipedia.org/wiki/Rotax_912 Rotax 912 Internal Combustion Engine with Injection, 100 Hp
Fuel Capacity: 300 litres (79 US gal)
Fuel Type: Gasoline

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
показати весь коментар
17.10.2020 17:48 Відповісти
Ну, эта модель пока не выпущена в большом количестве.
Хз.
показати весь коментар
17.10.2020 18:10 Відповісти
Однако среди стран-операторов Азербайджан - аж первый в списке.
показати весь коментар
17.10.2020 18:19 Відповісти
8km
показати весь коментар
17.10.2020 21:08 Відповісти
Щоб розрізнити Байрактам чи ізраїльський камекадзе, то на відео Байрактам показує вибух, а камекадзе лише луна сигнал пі...пі...пі...
показати весь коментар
17.10.2020 17:25 Відповісти
Є вже новіші моделі АNKA AKINCHI здатні нести 900кг і 1250кг бойового навантаження.
показати весь коментар
17.10.2020 20:27 Відповісти
О месье специалист? Может скажите какова боевая масса ракеты Стугна-П без ПК? А если отнять от этой массы двигатель? Сколько надо массы чтобы грохнуть танк в лоб? А эти "птички" бьют в темечко, где брони ну совсем мало. И заряды против танков у них не осколочные, а кумулятивные, где основная масса ВВ.
показати весь коментар
18.10.2020 12:09 Відповісти
Не десятки,а сотни))) тысячи даже)) Друг Путина Алиев у него же научился мультики снимать))
показати весь коментар
17.10.2020 17:25 Відповісти
Можешь стать их главным героем
показати весь коментар
17.10.2020 18:04 Відповісти
Не кормите это руснявое животное.
показати весь коментар
17.10.2020 18:06 Відповісти
В горах оккупированной части Азербайджана похолодало и распогодилось. Опять кацапы на север полетели. По частям...
показати весь коментар
17.10.2020 17:31 Відповісти
Представьте ,ары точно также вели себя в Османской Империи. Стали предателями своей родины. Полезли под "зонтик" русских и Запада, на обещание своего гос-ва, подлость у них в крови. Затем получили по заслугам, русские и Запад их кинули, они давай требовать от них компенсации. А те перевели стрелки на Османскую Империю и те как идиоты повелись. Вот и весь сказ про геноцид, цифры которой увеличивалось по геометрической прогрессии. Их столько в ОИ не проживало вообще.
показати весь коментар
17.10.2020 18:27 Відповісти
....это реальная Божья кара !!! пересмотрел 3раза как бойцы (видно ) слышат что летит , пытаются МГНОВЕННО спрятаться или ПРИГНУТЬСЯ , но увы СНАРЯД падает прямо у ног !!! я смотрю АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ вошли во вкус и уже ПУЛЯЮТ по окопам , блиндажам и личн. составу !!!
показати весь коментар
17.10.2020 18:36 Відповісти
походу АРМЯНЕ первые почувствовали , что такое тотальная ВОЙНА в 21 веке !!! (сирия и ливия не в счет !!!)
показати весь коментар
17.10.2020 18:42 Відповісти
мда...це просто тир...
показати весь коментар
17.10.2020 18:48 Відповісти
что интересно, лупят под укрытия типа мостов, путепроводов, там сверху нехилый слой железобетона, и пехота в броне вполне может уцелеть при попадании сверху артснарядов, НУРСов и свободно падающих авиабомб. Война 21-го века, да.. Нужно делать выводы, и срочно. Больше беспилотников, хороших и разных, и коцабчеги за*бутся менять памперсы при мысли об оккупации всей Украины
показати весь коментар
17.10.2020 19:17 Відповісти
Научатся скоро и их нейтрализовывать. У Армении просто армия 20 века.
показати весь коментар
18.10.2020 00:01 Відповісти
Научатся конечно, но появятся стелс беспилотники, или беспилотники с РЭБ, побеждает самая развитая технология. Что изобретут в Сколково, летающий топор ?
показати весь коментар
18.10.2020 05:16 Відповісти
При чем тут Сколково? У нас такая-же армия. 20 века. Те-же ПВО, и даже хуже чем в РФ. Единственное - мы маскировать технику научились. Но бандуру типа С-300 не спрячешь.
показати весь коментар
18.10.2020 15:41 Відповісти
уже научились. Один панцирь гарантированно уничтожает ракету с Байрактара или дрон-камикадзе
показати весь коментар
18.10.2020 12:58 Відповісти
Пашинян через посредников запросил перемирие у Ильхама Алиева… На условиях Азербайджана! https://haqqin.az/news/191795 https://haqqin.az/news/191795
показати весь коментар
17.10.2020 19:03 Відповісти
Така красива фортифікація як в підручнику, видно роками копали, і старші брати не раз туди свій 550-й інженерний батальйон посилали. Аж хочеться сказати "Лінія Пашіняна", но проламали - против лома нет приема
показати весь коментар
17.10.2020 19:11 Відповісти
Да уж технологии однако.Удачи Азербайджан.А то армянская плесень слишком уж ширится по всему миру.
показати весь коментар
17.10.2020 19:20 Відповісти
А що є в нас? Ви бачете чим ведуться ******* війни. І уявіть що буде з нашими іржавими танками, якщо ворогом буде задіяно авіацію. То що є в нас, крім живих мішенів? Може час задуматися, хоча мені здається, що пізно....
показати весь коментар
17.10.2020 19:23 Відповісти
Надо прекратить разворовывать страну и закупить в Турции безпилотники)))))
показати весь коментар
17.10.2020 19:30 Відповісти
То все таке.... Ось в нас чергове розведення, чи то відведення військ намічається. Ото ворог буде бідний
показати весь коментар
17.10.2020 19:43 Відповісти
В армян з рахою дружба-фройндшафт ще у кінці 18ст. за царя гороха почалася. Царська раха багато разів їх рятувала від персів і від турків в обмін на всякі повстання та виступи армян проти антиімперських сил. Так що раха вірменів не кине.
показати весь коментар
17.10.2020 19:44 Відповісти
У рахи дупа железная?
показати весь коментар
17.10.2020 20:38 Відповісти
Раша нікого не рятує, а використовує в своїх інтересах.
показати весь коментар
18.10.2020 01:24 Відповісти
Щоб не бути голослівним, от звідки ростуть корені конфлікту: ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ГЮМРИ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 102-ая Российская военная база
https://gyumri.mid.ru/ru/sootechestvenniki/102******************************/
показати весь коментар
17.10.2020 19:50 Відповісти
В общем армянам нужно как можно быстрее просить мира. Конечно же на условиях, что Армения признает границы Азербайжана в рамках признанных ООН, выводит все свои подразделения взамен на гарантии безопасности оставшемуся армянскому населению. Иначе Степанакерт через две недели будет полностью отрезан и будет просто капитуляция
показати весь коментар
17.10.2020 20:02 Відповісти
Эксперт объяснил, как Азербайджан смог уничтожить армянский С-300 https://1news.az/news/ekspert-ob-yasnil-kak-azerbaydzhan-smog-unichtozhit-armyanskiy-s-300
показати весь коментар
17.10.2020 20:22 Відповісти
Відео в категорії 18 +, чомусь Цензор не поставив таку помітку, але це РОЗТРІЛ КУРІПОК - у армян немає шансів, тільки і бачиш як трупи армян підкидує на десять метрів. Хай би дебіли з вищого керівництва Арменії вивели свої війська з Нагорного Карабаху і не гинули армянські військові. Маю надію що таке буде і з кацапами в Донбасі як що вони не виведуть свої війська з території України (Крим)
показати весь коментар
17.10.2020 20:23 Відповісти
.....единственное , что можно ПРОТИВОПОСТАВИТЬ дронам , это уйти с открытой местности в ГОРОДА !!! Бой в городе более ЖЕСТОКИЙ и там не надо рыть окопы , а только ПРОБИВАТЬ тунели !!! В Сирии боевики с малой численностью держали ГЛУХУЮ оборону против большей численностью и с тяжелой техникой , там и питание и вода !!! А когда ПРЕДЛОЖАТ коридор для выхода есть шанс на ЖИЗНЬ !!! В полевых боях с дронами ШАНСОВ НЕТ !!!
показати весь коментар
17.10.2020 20:24 Відповісти
Без ликвидации бронетехники сателлита империи зла, картина будет неполной, поэтому :https://www.youtube.com/watch?v=hR32uhcyI1A&feature=emb_title

Разгромлена очередная бронетехника ВС Армении в Карабахе:
видеоЖдем такие же видео по крымнаш и данбасс.
показати весь коментар
17.10.2020 20:38 Відповісти
беспилотники ет жесть. Мы тоже много таких укрытий нарыли на нуле, как там на видео, но ето жиж не спасает - всевидящий глаз БПЛА подмечает все. Тут многие писали что нам бы ударных дронов, скажу ток что также нужны средсва борьбы с ними, чтоб прикрыть небо над позициями ВСУ. Кацапы жиж тож это смотрят и делают выводы.
показати весь коментар
17.10.2020 20:46 Відповісти
да уж, херачат, как на кавказской свадьбе..без оглядки на бабло..видимо, в их армии крайне мало воруют..
показати весь коментар
17.10.2020 20:55 Відповісти
тут раз такая шняга пошла, армянам надо договариваться с соседями, нахер слать *********, благо у них совместных границ нет, с грузинами как-то консолидироваться.. и они не сейчас, но в будущем от этого только выиграют
показати весь коментар
17.10.2020 21:03 Відповісти
Схоже на те що вірмени домовлятися не бажають: заліза у них більш як треба, ще з часів совка з усього ЗакВО позвозили ; людей багато не втрачають - суцільного фронту немає (розібють групу, воп, роп бо більше в горах нікуди їх запхати); азербайжан і турки велику війну вести не будуть; в критичній ситуації раха як завжди їх врятує - руками ОДКБ (скоріш за все Білорусію туди пнуть - от і ціна калгазника і много_ходов_очка +уйла).
показати весь коментар
17.10.2020 21:37 Відповісти
ну это пока..турки и азеры будут дальше идти, ибо смысл было начинать...ввиду того, что раха ограничена в поставках тяжелой техники, а азеры повыбивали по 80% по некоторой технике, армяне все сильнее будут находиться в затруднительном положении..азеры не будут переходить границ Армении - поэтому ОДКБ тут не взлетает
показати весь коментар
17.10.2020 21:55 Відповісти
Такое впечатление. что скопление пруссаков давят тапком )))) А можно и химией...но это гаага к сожалению ))))
показати весь коментар
17.10.2020 21:09 Відповісти
Один из самых гуманных способов подведения итогов "мирных переговоров", "заглядывания в глаза гному" и "акуенно решительных и императивных обеспокоенностях ЕС" и прочих ОБСЕ, которые ничего у рашистов не видят в отличии от умных птичек.
Пока - СУПЕР !!! Но наука и прогресс не стоит на месте, будут и эффективные средства борьба с дронами.
Украине со всеми своими НИИ и недоворованной базой надо срочно заниматься разработками , а укроборонпрому - поставками в ЗСУ продвинутых и уже закупленных у Султана аппаратов. А у нас Байрактары не жужжат над крымнаш и "маладой республикой", а верховный главнокомандующий запретил стрелять и сьедает вместе с резидентом у солдат всю пищу.
показати весь коментар
17.10.2020 21:20 Відповісти
Темной ночью легкий гул
В небо смотрит караул
-Вон сматры звезда гарит
-*****,то нам пиз..ец летит!
показати весь коментар
17.10.2020 21:31 Відповісти
Интересно, а такое скопление тараканов нельзя ли нелетальным ОВ подавить...или слизью парализацие мышц на 1час которая в течении 0,1с становиться крайне липкой..а через 5 с затвердевает и бери противника голыми руками...
А там уже как фантазия позволит...например восстанавливать разрушенное или бесплатно урожай собирать на нужды вооружееных сил...
показати весь коментар
17.10.2020 21:42 Відповісти
Выглядит устрашающе.
А ведь кацапы поставляли Армении вполне себе новое вооружение!
Зенитно-ракетные комплексы, ракетно-артиллерийские комплексы, радиолокаторы, станции постановки радиопомех: все оказалось бесполезным.
показати весь коментар
17.10.2020 23:45 Відповісти
Кацапы и новое вооружение это анекдот, все её разработки из совка или потуги пенсионеров конструкторов.Талантливая молодёжь давно уехала на запад, если не скоммуниздят западных технологий то ничего не будет
показати весь коментар
18.10.2020 05:32 Відповісти
То что три четверти технологий СССР спиз-л, это дело такое.
Просто я говорю о том, что поставляют туда явно не Т-62 и не С-75.
И все равно, на фоне того как работают турецкие ударные беспилотники (не самые классные если сравнивать их с американскими или израильскими), ПВО Армении выглядит так, как будто ее нету.
показати весь коментар
18.10.2020 14:44 Відповісти
Азербайджанцы, братья. Вы пожалуйста поаккуратнее с Байрактарами...
Нам ими еще русню на Донбасе жарить. 😁
показати весь коментар
18.10.2020 00:37 Відповісти
Думаю йдуть інтенсивні розробки зброї проти безпілотників, але все одно вони залишаться ефективними.
показати весь коментар
18.10.2020 01:27 Відповісти
да есть они уже, только их действие локально - пара-тройка км от станции помех по радиусу, ну может чуть больше...Все по-любому не прикроешь, поэтому единственный выход - засекать точки отправки БПЛ и работать по ним...
показати весь коментар
18.10.2020 06:12 Відповісти
уже разработали очень эффективное оружие. Один панцирь гарантированно уничтожает ракету с Байрактара или дрон-камикадзе
показати весь коментар
18.10.2020 15:38 Відповісти
не понятно какой смысл быть в поле "мясом"? где тут смысл, доблесть или отвага?
они чё тупые не понимают что их как в тире расстреливают? может тактику поменять, а?
у россиян по-любому есть такие дроны, а что у нас в Украине?
я знаю что будет, будем как всегда сидеть и ждать по факту получения п#Здюлей, а потом кричать: "как так вышло! подонки, напали! как они могли! почему раньше дроны не купили или не создали!". найдут виноватых, горячие выступления с трибун и дальше по сценарию...

показати весь коментар
18.10.2020 11:34 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир..
..


.
показати весь коментар
18.10.2020 13:24 Відповісти
Панєслась звєзда па кочкам...
показати весь коментар
18.10.2020 14:28 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 