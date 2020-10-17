"Байрактари" завдали десятки нових ударів по вірменській артилерії та піхоті. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану показало кадри завдання ударів безпілотниками "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ракетних ударах