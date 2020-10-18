Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного в зриві перемир'я

Вірменія заявила про те, що Азербайджан продовжив обстріл через лічені хвилини після набуття чинності домовленостей припинити вогонь.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Азербайджан вів "артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл у південному напрямку з 2:20 до 2:45", написала прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян у Телеграмі.

У свою чергу Міноборони Азербайджану також заявило про "грубе порушення" перемир'я.

За даними Баку, вночі вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїла і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає.

Гуманітарне перемир`я в зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією і Азербайджаном, набуло чинності опівночі 18 жовтня.