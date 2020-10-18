Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного в зриві перемир'я
Вірменія заявила про те, що Азербайджан продовжив обстріл через лічені хвилини після набуття чинності домовленостей припинити вогонь.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Азербайджан вів "артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл у південному напрямку з 2:20 до 2:45", написала прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян у Телеграмі.
У свою чергу Міноборони Азербайджану також заявило про "грубе порушення" перемир'я.
За даними Баку, вночі вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїла і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає.
Гуманітарне перемир`я в зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією і Азербайджаном, набуло чинності опівночі 18 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Плюс в процессе ликвидации котёл в районе Физули.
Армяне с утра побежали в атаку ликвидировать прорыв.
То есть все ложили на перемирие.
вчера азеры взяли мост - и армяне заголосили
перемирие с кацапского "ага" ето всегда война....
Хай воюють. Я так думаю.
А літаючі сокири?
Они уже были на видео с израильских дронов-камикадзе. Ну это то, где запись обрывается в конце
" .....надцатого .....я, с 00.00 объявлено, ********, мамойклянемся безоговорочное, всеобъемлющее, окончательное и бесповоротное перемирие." ..... В 00 часов 25 минут - " Этот василийалибобаевич, этот нехороший человек, мне на ногу батарею уронил, падла!"
Здание телерадиокомплекса "Казмедиа" в Нур-Султане
1897 годЕлизаветпольская губерния
Российской империи.
Район Азербайджана.......азерб армяне
Губерния (всего)...............60,8% 33,3%
Арешский уезд..................70,0% 20,5%
Джебраильский уезд........74,1% 23,7%
Джеванширский уезд.......71,6% 26,9%
Елизаветпольский уезд...63,9% 26,4%
Зангезурский уезд............51,6% 46,1%
Казахский уезд.................57,2% 38,9%
Нухинский уезд................69,3% 15,7%
Шушинский уезд..............45,3% 53,3%
Здесь жили армяне потом в 1921 году появилась НКАОКак видим армян было много, но нигде кроме нет большинства. Азербайджан многонациональная страна, тогда как Армения мононациональная страна. Так почему армяне всегда говорят, что "это вечно была только наша земля?"
Так, в момент создания т. н. "Армянской области" по "Высочайшему указу" от 21 марта 1828 года на территории упраздненных Иреванского и Нахчыванского ханств, в ней проживало 107224 чел., из них 74260 азербайджанцев (69,3% от общей численности населения), 7489 курдов (7,0%), 324 езида (0,3%) и 25151 армянин (23,4%).
Только в первые годы нахождения северо-азербайджанских земель в составе Российской империи, в основном из Эривани, Нахчывана, Карабаха, Шурагеля, Памбака и Лори в соседние страны было выселено и переселилось около 100 тыс. мусульман, среди которых преобладали азербайджанцы. Причем значительную часть выселенных и вынужденно переселенных азербайджанцев составляли представители знатных родов. Как нетрудно догадаться подобный шаг русских властей был продиктован необходимостью лишить азербайджанцев на этих землях политических и духовных руководителей.Массовый отток азербайджанцев в соседние мусульманские государства в немалой степени был обусловлен и тем, что боевые действия во время русско-иранских и русско-турецких войн, в основном, происходили на азербайджанских землях. И это приводило к немалым жертвам среди мирного населения. В этих условиях многие азербайджанцы вынуждены были мигрировать в соседние страны для обеспечения безопасности своих семей.Одновременно с этим на указанные азербайджанские земли переселялись армяне из Ирана и Турции. Только по официальным данным в течение трех лет - с 1828 по 1830 г. - в Закавказье было переселено свыше 40 тыс. иранских и 84 тыс. турецких армян. С учетом же неофициально переселившихся армян, их численность превышала 200 тыс. чел., подавляющая часть которых разместилась на территории Азербайджана. В итоге, лишь в Эриванской и Нахчыванской провинциях удельный вес армян в общей численности населения в период с 1829 по 1832 г. увеличился с 23,5% до 50,1%, а их абсолютная численность выросла в 3,3 раза. А доля азербайджанцев в этих провинциях за соответствующий период снизилась с 69,3% до 45,2%.Таким образом, демография постепенно превращалась в инструмент политики, и местное мусульманское население заменялось армянскими переселенцами. Подобная политика особенно резко проявилось в Карабахе. Так, на заре армянского переселения в эти края, 19 июля 1811 года в документе, подготовленном для министерства внутренних дел России, указывается, что в Карабахской области проживают 12 тыс. семей, из которых 2,5 тыс. были армянскими, а остальные были приверженцами религии Мухаммеда.В 1823 году российская администрация подготовила "Описание Карабахской провинции", отразившее в себе статистические сведения о населении этого края и его этнорелигиозный состав. Судя по статистическим данным, подготовленным русскими учреждениями и помещенным в этот ценный источник, в Карабахской области в те времена было 600 селений, из которых 450 были мусульманскими и только 150 зарегистрированы как армянские. Судя по этому достойному доверия источнику, в 1823 году в Карабахской области проживало 20095 семей, из которых 15729 (более 75%) были семьями мусульман и только 4366 (21,7%) семьями армян.А уже через девять лет, в результате переселенческой политики царизма в этническом составе населения Карабаха произошли существенные изменения. Судя по переписи 1832 года, число семей в Карабахе, по сравнению с 1823 годом, незначительно выросло и достигло - - 20456. Но при этом число армянских семей за те же десять лет возросло с 21,7% до 31,6%, т.е. почти в 1,5% раза.В Шуше, считающейся центром Карабаха, в 1823 году из 1532 семей - 1111 были мусульманскими (72,5%), 421 семья была армянской (27,5%), но уже к 1832 году за счет армянских переселенцев этот показатель достиг 44,9%.
Из Википедии:
Армя́но-татарская резня 1905-1906 годов... "... во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 революции 1905 года. Наиболее жестокие столкновения имели место в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку в феврале и августе и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C Нахичевани в мае 1905 года. По данным американского тюрколога-азербайджановеда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88 Тадеуша Свентоховского , в ходе столкновений 1905 года было разрушено около 158 азербайджанских и 128 армянских поселений и погибло, по разным оценкам, от 3 до 10 тыс. человек"
Когда империя пришла на Кавказ (где то с 1820 года), то из всех народов царская Россия выбрала в качестве своих проводников армян. Поскольку русских людей не хватало. Этим воспользовались армянские буржуйчики которые опирались на царизм и даже в Баку где большинство мусульманского населения смогли занять высокие места в бизнесе становясь даже владельцами нефтяных источников а больше всего лавочников. Тогда как среди мусульман было много бедняков.
Даже Википедия пишет так: "Не имея возможности опереться на значительное русское население, царское правительство отводило армянам как своим единоверцам роль проводника своих интересов"
Малейшая спичка огня и бедняки стали убивать чуть побогаче армян.
Вот из Викапедии:
"Консул Стивенс оценивал количество убитых в 275 татар (азербайджанцев), 150 русских, 95 армян и около 100 солдат, "
"Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5 Сванте Корнеллу за четыре дня боев в Баку погибли 126 азербайджанцев и 218 армян"
Из Викапедии
"
Я. Саркисбеков писал, что тюркский большевик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B М. Азизбеков говорил:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_(1905%E2%80%941906) «массы, как армянские, так и тюркские, неповинны в происшедшем. Виноват режим, натравливающий одну часть населения на другую»
"