Кандидата в депутати на Харківщині не внесли до бюлетеня, - Нацполіція

Кандидата в депутати Циркунівської об'єднаної територіальної громади (Харківська область) не внесли до виборчого бюлетеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Повідомлення про подію на виборчій дільниці в селі Циркуни надійшло до відділення поліції 25 жовтня о 16:30 від 48-річного громадянина.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження слідчі також внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

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