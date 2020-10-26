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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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другий тур (38) місцеві вибори (1000) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА

У більшості міст з чисельністю населення понад 75 тис осіб відбудеться другий тур виборів місцевих голів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний прогноз зробила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування в більшості територіальних громад від 75 тис виборців на посаду міського голови", - сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, за даними Центральної виборчої комісії, в неділю по всій Україні відбулися вибори в обласні, міські, селищні та сільські ради, також відбулися вибори 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів.

Зараз в Україні триває адміністративно-територіальна реформа, зокрема, в липні 2020 року Верховна Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. Крім того, в рамках кожної області створено територіальні громади, всього 1470.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Країну захищав від орків, армію зруйновану відроджував, санкції на ***** вимагав накладати, в Європу нас вів. Ще продовжувати? Робив все те, що за рік було зруйновано янелохом та його кремлівськими колегами.
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26.10.2020 11:57
+7
В большинстве ОТГ продет второй тур местных выборов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7986зе всьо
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26.10.2020 11:35
+6
Аби не Порошенко. Готовы выбрать любое дерьмо.
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26.10.2020 11:46
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В большинстве ОТГ продет второй тур местных выборов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7986зе всьо
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26.10.2020 11:35 Відповісти
Притуле, придурку,вроде не удалось устроить второй тур Кличку с рыгой...
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26.10.2020 11:35 Відповісти
Українці,начувайтесь, реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!!)))
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26.10.2020 11:37 Відповісти
Зебільйо зараз буде ригів годувати. Цей прошарок кровосісів, як гівно у прорубі, завжди буде десь мєжду здєсь.
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26.10.2020 11:41 Відповісти
Аби не Порошенко. Готовы выбрать любое дерьмо.
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26.10.2020 11:46 Відповісти
А це така виборча традиція- вибирають найменше, а те, що побільше, іде у пішу еротичну подорож!)))
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26.10.2020 11:49 Відповісти
Вот ты и пошел)а Порох значительно набрал рейтинга по Украине за год ,12% в Одессе -это надо уметь,зесрань.
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26.10.2020 11:52 Відповісти
Як мало вбогим для щастя треба, ну радій!)))
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26.10.2020 12:06 Відповісти
А що треба ,"Будьхтоабинепорошенко"українська версія кремлівської акціі"Лишьбинепорошенко" !!)))
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26.10.2020 12:13 Відповісти
Мало?)это когда Одесса была в полной власти зерыгобилов?не скромничай,зебил,зели уже просрали,а у рыгов это в перед.
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26.10.2020 14:14 Відповісти
Дивно, а чим пʼять років займався потужний безальтернативець?
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26.10.2020 11:48 Відповісти
Ти про Януковича? Чи про Порошенко? Чи ти не в курсе? Пробухав десяьт лет а тепер отямився?
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26.10.2020 11:53 Відповісти
"Накаті" та заспокойся!

У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9600
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26.10.2020 12:06 Відповісти
чл,нищеброд,даже на водяру кже не хватает? У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 197ото ты облнулился...
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26.10.2020 13:33 Відповісти
Допився, що навіть у клавіші не поцілиш? Йди з богом, "запарєбрік", тут горілки нема!
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26.10.2020 13:42 Відповісти
Країну захищав від орків, армію зруйновану відроджував, санкції на ***** вимагав накладати, в Європу нас вів. Ще продовжувати? Робив все те, що за рік було зруйновано янелохом та його кремлівськими колегами.
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26.10.2020 11:57 Відповісти
Дивні твої вологі мрії!)))
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26.10.2020 12:04 Відповісти
Ти, зебанутий незнайомець, поводиш себе як імбецил. Аргументів проти немає, то ти кацапську мантру мугикаєш?
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26.10.2020 13:27 Відповісти
Кремлівська акція-"Лишьбинепорошенко" працює !!!))
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26.10.2020 12:07 Відповісти
Завдяки цій акціі прийшла до влади зелена пліснява ! Наступний етап ,привести до влади зажопінців і Ко !! Начувайтесь українці ,кремлівські сценаристи працюють !!))
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26.10.2020 12:11 Відповісти
То піди й скажи синьоносому- Дякую!
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26.10.2020 13:43 Відповісти
Дуже неприємно здивувала Одеса і Харків..... Поналізало проросійської ВАТИ в їхні Ради різного сорту і різних мастей....

Але Одесу ще можна спасти..... За рахунок міграції молоді із навколишніх україномовних і проукраїнських сіл, а також сіл сусідньої Вінницької чи Кіровоградської областей..... повинна бути державна програма така....
Але що робити з Харковом?..... Там ВАТА, шо у містах, шо у селах...
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26.10.2020 13:51 Відповісти
 
 