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Новини Політика України
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авіація (1653) Туреччина (2249) Мрія (66) Уруський Олег (111)

Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225

Турецька сторона повідомила на переговорах, що недавно відбулися між президентами двох країн в Анкарі, про інтерес до можливості добудови другого екземпляра найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Зовсім екзотичною для мене була ситуація, коли в цьому візиті ми торкнулися з президентом Туреччини питання добудови другої "Мрії": навіть незважаючи на ту суму, скільки я сказав, це буде коштувати, турецька сторона сказала, що продовжимо обговорювати", - повідомив Уруський на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, очікуються переговори експертів з цього питання.

"Руслани" (Ан-125. - Ред.) добудувати не можемо, нові побудувати не в силах. "Мрію" можемо добудувати і теоретично, і практично", - сказав віцепрем'єр.

Він додав, що також йдеться про можливість закупівлі середнього транспортного літака Ан-178, бо у Туреччині є зацікавленість в стратегічних транспортних літаках.

Дивіться також: Новий рекорд "Мрії": літак-гігант без зупинок долетів до США. ФОТО

Ан-225 "Мрія" (кодове ім'я НАТО - "Козак", англ. Cossack) - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ Антонова. Ан-225 з максимальною спорядженою масою 640т, є найважчим літаком у світі. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

У квітні цього року представники "Антонова" повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що на сьогодні "в металі" є другий літак, подібний Ан-225, проте його добудова ще в 2012 році оцінювалася в $ 460 млн зі старими аналоговими технологіями, тому сьогодні для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.

У той же час представники "Антонова" нагадали, що Ан-225 створювався для цільового використання як носій космічного апарату "Буран" і доцільно розглянути можливість використання його в проєкті "Повітряний старт" для запуску космічних апаратів з висоти 12 тис. м. Уруський в липні підтримав ідею "Повітряний старт" як можливу національну ідею, враховуючи напрацювання України в авіапромі та ракетно-технічній галузі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
честно говоря, меня это турбосближение с турками немногонапрягает. я помню как вавий активно продвигал дорожную контору из турции. эти тоже теряя портки ломятся туда. как бы не получилось "как то по дебильному" с учетом того что эрдоган конкретно посрался со штатами и ЕС
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26.10.2020 12:42
+6
Редакия ошибается. "Руслан" - Ан-124, а не Ан-125.
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26.10.2020 12:42
+6
Нічого тут дивного немає. Якщо турки готові взаємовигідно співпрацювати, то треба так і робити. Американцям нічого не завадило туркам свої літаки продавати, які можуть бути до нас питання?
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26.10.2020 12:48
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Редакия ошибается. "Руслан" - Ан-124, а не Ан-125.
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26.10.2020 12:42 Відповісти
а при чем тут "Руслан"? речь и "Мрии"
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26.10.2020 12:43 Відповісти
Прочитайте текст статьи, а не только заголовок.
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26.10.2020 12:47 Відповісти
Вот именно здесь и ошибка. Русланами называется Ан-124. А редакция просто опечаталась.
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26.10.2020 12:51 Відповісти
а я понял про что ты. опечатка в одном месте. присутствует. поправят. скажи это на СФ
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26.10.2020 12:50 Відповісти
это уже не в первый раз. что-то их клинит на 125. да и правильно будет АН-124-100. бо просто АН-124 - это военный транспортник, а не гражданский.
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26.10.2020 13:08 Відповісти
ты перфекционист?
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26.10.2020 13:17 Відповісти
.. а как Вы различаете военный Ан-124 от гражданского? У военных тоже есть Ан-124-100..)))) рассеянцев...)))
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26.10.2020 18:59 Відповісти
пургу гонят все, начиная с Урусского который "Ан-178 - український близькомагістральний транспортний літак" сделал стратегическим
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26.10.2020 12:57 Відповісти
Пля, ты цифры различаешь?
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26.10.2020 15:36 Відповісти
Ну, цифры для того и разные, чтоб их различать! Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 4736
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26.10.2020 23:02 Відповісти
честно говоря, меня это турбосближение с турками немногонапрягает. я помню как вавий активно продвигал дорожную контору из турции. эти тоже теряя портки ломятся туда. как бы не получилось "как то по дебильному" с учетом того что эрдоган конкретно посрался со штатами и ЕС
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26.10.2020 12:42 Відповісти
Тем более, что впереди у турков под властью Эрдогана большие проблемы!
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26.10.2020 12:46 Відповісти
Ну ,нам бы их проблемы... Эрдоган (турки под его руководством) построил самый большой в регионе авиахаб. Заканчиает строительство грандиозной гидроэнергетической системы на Ефрате. Начинает строительство параллельно Босфору независимого от договора Монтре суперсудоходного канала ,,Стамбул,,.Отодвинул от своих границ на 30 - 50 км угрозу вторжения курдов и вагнеров со стороны Сирии. Выпер из приморских областей Ливии в пустыню тех же вагнеров и их марионеток, заключил с ливийским законным правительством право на разработку нефтяных месторождений. Успешно проводит поиск газа в Средиземном море. Дает прос"аться карабахским марионеткам Кремля, имея одну из крупнейших и очень мотивированную армию....У нас в Украине турки строят и содержат дороги и мосты и нареканий на качество их работы нет.....Можно по разному относится к этому, но к туркам и к Эрдогану в частости я отношусь с большим уважением
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26.10.2020 14:28 Відповісти
проблемы - не проблемы, а турки твердо взяли курс на восстановление Османской империи
поэтому Эрдоган или кто-то еще - это пофиг, все равно империя будет возрождаться!
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26.10.2020 18:32 Відповісти
Нічого тут дивного немає. Якщо турки готові взаємовигідно співпрацювати, то треба так і робити. Американцям нічого не завадило туркам свої літаки продавати, які можуть бути до нас питання?
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26.10.2020 12:48 Відповісти
вопросы у меня про "яйца в одной корзине которую трясут" наши более сильные партнеры
как не потерять в погоне за турками поддержку штатов и ЕС
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26.10.2020 12:51 Відповісти
Ми не можемо запропонувати туркам нічого такого, що було би спроможне викликати увагу Штатів чи ЄС. Економічно та технологічно ми - дуже глибока перифирія. Ніяких важливих технологій їм не продамо, а грошей купувати - немає.
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26.10.2020 13:04 Відповісти
мне кажется, на примере Азербайджана, тесное партнерство с Турцией это большущий плюс например .... в освобождении Крыма - "одын народ - тры страна", да Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский - Цензор.НЕТ 3312
и что на это ответят в кремле ? Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский - Цензор.НЕТ 3312
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26.10.2020 13:06 Відповісти
кстати, у кремля начиная от Касимовского царства на Рязанщине до Дальнего Востока сплошная Татария - бесчисленные государства "одного народа" - тюрков Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 2742
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26.10.2020 14:21 Відповісти
ЕС как геополитическому центру, по сути, уже УСЁ
а Штатам недолго осталось, максимум лет 20
пора уже нашему нарИду подумать и о среднестроковой перспективе - когда США не смогут прикрывать Украину от усРашки
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26.10.2020 18:34 Відповісти
а скільки залишилось мордовії чому не написав, боте?
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17.11.2020 08:39 Відповісти
Есть конечно некоторые проблемы , но Эрдоган это не продажная и сопливая Европа , которая ради бабок будет терпеть любые унижения от ***** как Макрон и тут же рассказывать о взаимовыгодных проектах. Эрдоган сей час представляет серьезную силу способную поставить на место ***** и Мордор в три секунды и было бы глупо не идти на контакт с Турцией когда у нас общий враг .
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26.10.2020 12:59 Відповісти
Эрдоган не будет строить у себя рюзьге мир. Его наследник тоже. Слишком много у турков западных технологий и они их не поменяют на лапти и валенки. Купили С400? Они понимают, что совершили ошибку. Своими же Байрактарами они эти системы смогут уничтожить. Может поэтому и купили, чтобы понимать, как их обойти. В этом мире я ничему не удивляюсь. А Эрдоган играет по крупному. И у ***** нет против него шансов. Поэтому Эрдоган и дал отмашку Алиеву на начало операции по освобождению азербайджанских земель. Без моральной и технической поддержки Турции Азербайджан не решился бы на такое.
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26.10.2020 13:02 Відповісти
Не надо преуменьшать способности Азербайджана! Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 9530Что за рабская психология? Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 6091 "Дал отмашку" - и все прям закрутилось-завертелось! Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 2390
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26.10.2020 13:32 Відповісти
Операция по освобождению Карабаха разрабатывалась турецкими генералами в т.ч. Без турецких беспилотников и их операторов из Турции шансов у Азербайджана очень мало. Без моральной поддержки Турции - шансов ноль. Если бы не турки, то ***** быстро решило бы вопрос в данном случае. Но, кремляди боятся и правильно делают. Ятаган Эрдогана повис над плешивым и он реально боится турков.
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26.10.2020 13:48 Відповісти
"отмашку" дать можна по-різному... Можна прямо - "віддать наказ", як це роблять у Кремлі, а можна сказать - "ми вам дамо зброю, ви воюйте, а ми зробим все, щоб вам не заважали..."
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26.10.2020 13:52 Відповісти
Региональные союзы, в т.ч. военные очень важны! Особенно учитывая что Турция контролирует Черное море и выход из него.
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26.10.2020 13:33 Відповісти
Азербайджану это расскажи..
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26.10.2020 15:37 Відповісти
Ой,забули ви Українці історію...Але вона згодом нагадає...
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26.10.2020 12:50 Відповісти
не забули, а заново перечитуємо, починаючи з 1654 р. , "славетної" Переяслявської ради Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский - Цензор.НЕТ 5957
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26.10.2020 13:01 Відповісти
Кругом, во всём, одни москали виноваты. То есть, как турки делали набеги и угоняли в рабство, мы уже не помним, да? Как Польша чморила украинцев, тоже. Зато громко волаем о зрадной Переяславской раде. ))
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26.10.2020 13:25 Відповісти
Ты лет на 15 промахнулся, лишнехромосомный, со своей набутылочной агитацией за кацапов Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 3242
Столько, сколько рашка уничтожила украинцев за всю историю - никакие турции с польшами вместе взятые и близко не могли осилить Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 4856
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26.10.2020 13:35 Відповісти
Где здесь агитация??? Ну-ка, ну-ка... давай конкретно по пунктам. Жду.
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Не сможешь конкретно с фактами и аргументами доказать, что я агитирую за русню, буду считать тебя вышиватным киздаболом. Впрочем, скорее всего так оно и есть. Ваша вышиватно-псевдонационалистическая сущность не может осознать, что всё, что не вписывается в ваш узколобый кругозор, вашу, так называемую "линию партии", это вовсе не русская пропаганда, а только более широкая точка зрения. Или поляки не резали украинцев, турки не убивали, венгры не уничтожали, а? В чём я не прав?
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26.10.2020 14:23 Відповісти
Или украинцы не резали поляков, турок, татар, евреев, русских, поляков, а?

но это печальная история, а

сейчас война с рашей !
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26.10.2020 14:28 Відповісти
И?
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26.10.2020 14:31 Відповісти
Не гыкай ! 😂
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26.10.2020 21:39 Відповісти
это точно!
еще российска ассиммииляция
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26.10.2020 14:25 Відповісти
ассимиляция )
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26.10.2020 14:30 Відповісти
Літак називається "Мрія", а не "Мрия".
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26.10.2020 12:53 Відповісти
Достроить Мрию надо, но я б не очень сближался с турками. Эрдоган такой же имперец как и ***** и такие же у него цели. А нам, чтоб Украина наконец стала успешной самим бы пора вспомнить за свои имперские амбиции, вспомнить, что мы Русь Великая.
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26.10.2020 12:58 Відповісти
Очень простой вопрос, - "Зачем?"
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26.10.2020 12:58 Відповісти
С Мрии например можно запускать ракеты в космос .
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26.10.2020 12:59 Відповісти
Даже если так, - уже есть одна. Это все..?
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26.10.2020 13:01 Відповісти
Можно...но для этих целей уже создали более современный самолет....
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26.10.2020 13:08 Відповісти
этот вопрос туркам надо задавать,если дадаут бабки то самолет будет принадлежать им. может для туркского вяличия?
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26.10.2020 14:10 Відповісти
Это деньги, один рейс АН 225 приносит больше днЁг, чем вся верховна рада...
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26.10.2020 15:39 Відповісти
Ми Русскій Міръ?
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26.10.2020 13:04 Відповісти
...похоже кремляди запустили новую методичку: "нельзя сближаться с Турцией" Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 7406 Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 9916
Значит правильные сапоги, надо брать Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 9737
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26.10.2020 13:36 Відповісти
"Добрий людь", тебе, кацапа, спитать забули...
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26.10.2020 13:54 Відповісти
Не вижу ни одной причины по которой это может быть правдой. Очередной громкий пук в воздух!
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26.10.2020 12:58 Відповісти
Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский - Цензор.НЕТ 3520 Мрія вже не самий великий літак.

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский - Цензор.НЕТ 3213
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26.10.2020 13:05 Відповісти
Ну, за розміром може й ні, але груза бере поки ще найбівльше.
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26.10.2020 13:40 Відповісти
Мрия многофункциональный корабль и груз перевозить, и ракеты в космос запускать. А тот только для ракет.
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26.10.2020 18:50 Відповісти
То не літак, а двофюзеляжний літаючий катамаран якийсь Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 8853
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26.10.2020 19:03 Відповісти
Зачем Турции эта мрия?? Вложенные деньги никогда не окупятся....спрос на самолет данного класса мизерный...
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26.10.2020 13:06 Відповісти
Ты главное сиди на бутылке ровно Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 5042 Турция разберется зачем Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 4510
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26.10.2020 13:37 Відповісти
Ну, літає він регулярно.
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26.10.2020 13:38 Відповісти
Хм, а почему Русланы ни построить, ни достроить не могут? Я что-то недопонимаю.
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26.10.2020 13:12 Відповісти
Там кацапского дофига и больше....
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26.10.2020 13:13 Відповісти
Возможно. А как же импортозамещение? Наверняка бы смогли, если была бы нужда. Но, раз не могут, значит считают, что овчинка выделки не стОит. Либо, фиг его знает.
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26.10.2020 13:17 Відповісти
Там больше половины самолета переделывать...проще новый создать...
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26.10.2020 13:25 Відповісти
есть такой !!!!!
АН-188, он же радикально обновленный АН-70, с которым Украина морозилась с рашкой чуть ли не 40 лет
километр щебнистой турецкой грунтовки и 40 тон груза в воздухе !!!!!!!!!!
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26.10.2020 14:33 Відповісти
Круто. Звичайно 125 ми не зможемо бо, там з кацапами пов'язано. Але можна було б запропонувати туркам разом розробити АН-135.
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26.10.2020 13:37 Відповісти
С 14-го года, не построили ни одного самолета, и замахнуться на "Мрию"? Это анекдот. Напомню, что в 16 году, хотели достроить вторую "Мрию" и даже наладить серийное производство с Китаем, но после проработки проекта, китайцы дали заднюю. Лично мне, абсолютно понятно, что Турция, далекооо не Китай. Это сказочка для лохов, ну так, настроение поднять)))
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26.10.2020 14:17 Відповісти
"..."Мрію" можемо добудувати і теоретично..."

===
Це як? Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 1694
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26.10.2020 14:25 Відповісти
Да никаких ни Антов, ни Мрий Украина построить уже не может-ни денег, ни ресурсов нет, да и кадры разбежались. И если уж, честно, то эти динозавры никому в мире не нужны. Эту нишу занимают США и Европа. Южмаш в Днепре и Антонов в Киеве-динозавры которые только сжирают кучи денег бюджетных без какой либо отдачи и перспективы. Космические и авиастроительные программы-это колоссальные деньги, которых в Украине, даже если всех ободрать до нитки, и близко не наберётся. Эти программы в Украине-Нью-Васюки О. Бендера. Лучше в Украине привлеките иностранные компании на выгодных условиях для них и прижмите олигархов и мафию, тогда будет толк. Но сделать это могут не Зеленские и Ахметовы с Пинчуками, по которым тюремные нары плачут, да и за Кравчуком с Кучмой, и в придачу им клоун. А пока в Украине-"Зате як співаємо і танцюємо". Дотанцювались і до співались до злиднів і жебрацьтва, Стали сміховиськом у світі. Маленькая Швейцария начинает раздавать подарки всему населению от доходов государства по 8500 франков на каждого гражданина, включая и грудничков.(8000 евро) Потому что швейцарцы работают, а не ищут халяву. И не воруют, и не дают и не берут взяток. В Израиле уже второй раз за год подарки населению по 750 шекелей на жителя, потому что работает народ. А что мои "щирі українці?" Слюной изойдут от желания получить халяву, лишь бы не работать. И "скыглыты" какие мы нищие. А вчерашние выборы показали-в депутаты любую шпану, лишь бы не патриотов и трудяг на благо страны, да и на них. Заслужил народ Украины то дерьмо в котором сидит и ест, и долго ещё так будет пока не прозреют и не созреют.
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26.10.2020 14:26 Відповісти
будешь выступать против "щирих украинців", на следующий Рош га-Шана, опять будешь загорать в солнечном Бобруйске, геноцвали !!!! Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський - Цензор.НЕТ 9296
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26.10.2020 15:01 Відповісти
Вот в расеи была а может и есть фишка -при любых переговорах предлагают строить АЭС. А в Эквадоре если я со страной не ошибся, заключил Лавров соглащение о освоении Луны. Вот в Турции по такому предложению строят АЭС сейчас.
Подозреваю, что в нашем случае при любых переговорах дастройка постройка поддержка - часть протокола. Нечего обижаться.
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26.10.2020 14:59 Відповісти
... заложенный еще при СССР и построенный на 90% в Николаеве "Варяг" еще 20 лет назад продали китайцам по цене как металлолом - китайцы очень быстренько с этого "Варяга" достроили современный авианосец "Лянинь" ... а у нас сейчас уже есть свой военный флот , но в нем уже нет своего авианосца...теперь хотим "достроить" туркам свою "Мрию" ( интересно, как турки ее назовут ?)...но нам она уже тоже не будет принадлежать...а еще у нас есть что то такое масштабное, что бы можно было тоже продать ???...наверное уже ничего нет...мы уже три года только свой труд хорошо продаем в Европе...
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26.10.2020 15:17 Відповісти
а хто продавав? московські агенти у нашій владі?
Так їх і зараз там повно - більше голосуйте за різну узькаізичну мразоту
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17.11.2020 08:44 Відповісти
 
 