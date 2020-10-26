Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський

Турецька сторона повідомила на переговорах, що недавно відбулися між президентами двох країн в Анкарі, про інтерес до можливості добудови другого екземпляра найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Зовсім екзотичною для мене була ситуація, коли в цьому візиті ми торкнулися з президентом Туреччини питання добудови другої "Мрії": навіть незважаючи на ту суму, скільки я сказав, це буде коштувати, турецька сторона сказала, що продовжимо обговорювати", - повідомив Уруський на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, очікуються переговори експертів з цього питання.

"Руслани" (Ан-125. - Ред.) добудувати не можемо, нові побудувати не в силах. "Мрію" можемо добудувати і теоретично, і практично", - сказав віцепрем'єр.

Він додав, що також йдеться про можливість закупівлі середнього транспортного літака Ан-178, бо у Туреччині є зацікавленість в стратегічних транспортних літаках.

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Ан-225 "Мрія" (кодове ім'я НАТО - "Козак", англ. Cossack) - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ Антонова. Ан-225 з максимальною спорядженою масою 640т, є найважчим літаком у світі. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

У квітні цього року представники "Антонова" повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що на сьогодні "в металі" є другий літак, подібний Ан-225, проте його добудова ще в 2012 році оцінювалася в $ 460 млн зі старими аналоговими технологіями, тому сьогодні для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.

У той же час представники "Антонова" нагадали, що Ан-225 створювався для цільового використання як носій космічного апарату "Буран" і доцільно розглянути можливість використання його в проєкті "Повітряний старт" для запуску космічних апаратів з висоти 12 тис. м. Уруський в липні підтримав ідею "Повітряний старт" як можливу національну ідею, враховуючи напрацювання України в авіапромі та ракетно-технічній галузі.