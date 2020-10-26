Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко
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Голова Державної податкової служби Олексій Любченко пропонує розширити базу оподаткування в Україні за рахунок більш заможних верств населення.
Про це Любченко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на прохання прокоментувати ініціативу глави профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева підвищити "план" з тютюнового акцизу та низки інших податків у дохідній частині проєкту Держбюджету-2021, передає Цензор.НЕТ.
"Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих. Причому немає одного вирішення. Простий приклад - "зелена" енергетика. Вони багаті. Давно вже все окупили, застосували прискорену амортизацію, податків нуль. Про податок на прибуток взагалі забули. Яка прискорена амортизація, якщо гарантійний термін панелей 30 років? Вони хочуть з бюджету 20 млрд грн, але ми у них самих знайдемо ці 20 млрд грн податку на прибуток. Це готувалося раніше. Якби не було карантину, ми б уже туди прийшли. Це було у нас в плані на початок року - в квітні, ще до мого призначення. Ревізори, які складали Нацплан, бачили - це не може так працювати", - відповів Любченко.
"Гетманцев має повне право шукати механізми збалансування бюджету. Абсолютно правильно. І він зосередився на пошуках дохідної частини останнім часом, що теж правильно. Ми обговорювали з ним багато питань з моєї ініціативи. Це моє свідоме рішення. Питома вага внутрішнього ПДВ до ВВП в цього року планувався 1,9%, в наступному - 2,9%. Ми в цьому вже вийдемо майже на 2,8%. ... у держбюджеті на цей рік від початку індикатив за ПДВ був 96,8 млрд грн, потім план секвестрували до 75,4 млрд грн. Потім додали 2,2 млрд грн, 2 млрд грн з яких на паводок. Тобто стало 77,6 млрд грн. Я впевнено бачу 112 млрд грн в цьому році. Ми вже "зробили" 85 млрд грн. За 10 місяців цього року практично вийдемо на весь ПДВ, який був в первинному бюджеті", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
неужто потрусят офшоры зеленского, дубинского, коломойши и прочей зеленой плесенина предмет наличия айкосов, косячков и других "энергетиков"
Не кукловодов же Беню с Ахметом доить?
Там сумарне IQ зьозіків впаде наполовину при його звільненні
Про олигархов - ни слова.
В Україні ви хочете боротися лише з ФОПами, бо вони, на думку люмпенів, багаті.
Чем это закончилось для этой самой родины, хорошо известно.Этот господин вообще не знает истории??
Почитайте класику в которой описывается реальное положение рабочих и крестьян того времени, например "Жерминаль" Эмиля Золя.
чего хотят?
чтобы небыло богатых
а мой дед хотел чтоб небыло бедных
только последние инициативы этого креативного кагала
1. налог с заробитчан
2. отбирание земли на нужды государства
3. обобрать богатых
4. поднятие цены на газ для населения
5. финмониторинг всех граждан вне зависимости от сумм перечислений
1 "Нашли" Домик Квартируна пару лямов - обложили НАЛОГОМ в РЫНОЧНУЮ стоимость на 100 %.....
2. Новый Авто - аналогично.....- и т.д. Яхты....Содержанток!!!!!!! - даешь НАРОДОВЛАДИЕ ....
Десь я вже це чув...
На жаль зміни в цьому плані навіть не очікуються.
У олигархов все деньги за границей Украины, а это уже внешние резервы.
И заробитчане, если они не платят налогов в стране заработка.
И олигархи которые уходят от налогов, типа Коломойский.
И владелец элитного ресторана, прикрывающийся ФОПом.
Вот с этим надо навести порядок, а потом можно уже новые налоги вводить.
Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, Укрнефтегаз, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...
То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных олигархов-монополистов...
Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской экономической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, олигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...
Чиновники и олигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную экономику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" олигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?
Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др. Нам нужна экономически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из экономики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...
Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность (без нарушения основополагающих гражданских прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет права требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!
Граждане! Боритесь за свою экономическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!!!
1. "Искать у богатых", это, простите, как? Типа, украл миллион поделись? Т.е. вы собираетесь просить у воров заплатить налоги с украденного?
2. Я не понял какая взаимосвязь между "собирались сделать" и "карантин"? А погода вам не мешает? Ну, там дождик внезапно пошел, или очень жарко на улице ...