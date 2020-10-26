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податки (1493) Державна податкова служба (96) Любченко Олексій (79)

Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко пропонує розширити базу оподаткування в Україні за рахунок більш заможних верств населення.

Про це Любченко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на прохання прокоментувати ініціативу глави профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева підвищити "план" з тютюнового акцизу та низки інших податків у дохідній частині проєкту Держбюджету-2021, передає Цензор.НЕТ.

"Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих. Причому немає одного вирішення. Простий приклад - "зелена" енергетика. Вони багаті. Давно вже все окупили, застосували прискорену амортизацію, податків нуль. Про податок на прибуток взагалі забули. Яка прискорена амортизація, якщо гарантійний термін панелей 30 років? Вони хочуть з бюджету 20 млрд грн, але ми у них самих знайдемо ці 20 млрд грн податку на прибуток. Це готувалося раніше. Якби не було карантину, ми б уже туди прийшли. Це було у нас в плані на початок року - в квітні, ще до мого призначення. Ревізори, які складали Нацплан, бачили - це не може так працювати", - відповів Любченко.

Читайте також: Влада планує ввести податок для заробітчан

"Гетманцев має повне право шукати механізми збалансування бюджету. Абсолютно правильно. І він зосередився на пошуках дохідної частини останнім часом, що теж правильно. Ми обговорювали з ним багато питань з моєї ініціативи. Це моє свідоме рішення. Питома вага внутрішнього ПДВ до ВВП в цього року планувався 1,9%, в наступному - 2,9%. Ми в цьому вже вийдемо майже на 2,8%. ... у держбюджеті на цей рік від початку індикатив за ПДВ був 96,8 млрд грн, потім план секвестрували до 75,4 млрд грн. Потім додали 2,2 млрд грн, 2 млрд грн з яких на паводок. Тобто стало 77,6 млрд грн. Я впевнено бачу 112 млрд грн в цьому році. Ми вже "зробили" 85 млрд грн. За 10 місяців цього року практично вийдемо на весь ПДВ, який був в первинному бюджеті", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Понятно...значит опять будут драть с ФОПов....
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26.10.2020 13:02
+17
понятно, будут грабить
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26.10.2020 13:01
+9
Можно критерии "богатый" взять из пособия по коллективизации ))
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26.10.2020 13:04
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понятно, будут грабить
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26.10.2020 13:01 Відповісти
"Белие придут -грабят,красние придут-грабят!!И куда бедному крестьянину податься !" !!))
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26.10.2020 13:11 Відповісти
даёш зеленые продотряды!
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26.10.2020 13:36 Відповісти
"Простой пример - "зеленая" энергетика. "

неужто потрусят офшоры зеленского, дубинского, коломойши и прочей зеленой плесенина предмет наличия айкосов, косячков и других "энергетиков" Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 6907
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26.10.2020 13:42 Відповісти
Понятно...значит опять будут драть с ФОПов....
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26.10.2020 13:02 Відповісти
"Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль" - шах і мат!
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26.10.2020 13:03 Відповісти
Это значит у чиновников всех рангов.
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26.10.2020 13:03 Відповісти
А кто в разумении налоговиков богатый? Если у меня 5 гусей и поросёнок я богат?!
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26.10.2020 13:03 Відповісти
Можно критерии "богатый" взять из пособия по коллективизации ))
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26.10.2020 13:04 Відповісти
Вы - опасный олигарх. Раньше таких называли "кулак".
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26.10.2020 13:05 Відповісти
Ах ты ж чертов куркуль! Мелкобуржуазный индивидуалист! Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 1156
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26.10.2020 13:43 Відповісти
У заробитчан, медиков и учителей?
Не кукловодов же Беню с Ахметом доить?
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26.10.2020 13:03 Відповісти
Для тих планують створити зону вільної торгівлі. Чорну економічну діру.
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26.10.2020 13:14 Відповісти
Його ще не зняли за провал надходжень до держбюджету?
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26.10.2020 13:03 Відповісти
Та ви що, це там один з небагатьох у кого взагалі клепка є.

Там сумарне IQ зьозіків впаде наполовину при його звільненні
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26.10.2020 13:07 Відповісти
ну, я ж не казав, що його за IQ зюзюзьки мають знімати. Хоча, - не виключено...
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26.10.2020 14:07 Відповісти
лох(тобто виборець) як говорила вовина бабушка, то кормілєц Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 3380
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26.10.2020 13:04 Відповісти
О, ещё один Робингуд. У богатых пенсов забрать, бедному Бене отдать.
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26.10.2020 13:04 Відповісти
Хозяин ишака оманского спи...л 160 млрд грн по курсу 8,00 = 20 млрд$. "Внутренние резервы нужно искать у богатых..."
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26.10.2020 13:04 Відповісти
Недавно было про "подоить заробитчан". Теперь про "подоить инвесторов".
Про олигархов - ни слова.
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26.10.2020 13:04 Відповісти
Гадаю, що під "багатими" потрібно розуміти чесних підприємців, а не олігархів.
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26.10.2020 13:05 Відповісти
_А то! Вестимо. Украина для олигархов, и то уже давненько. Так что грабить будут олигархи народ - как и раньше - но ещё пуще прежнего.
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26.10.2020 13:45 Відповісти
бедность кочилась полтора года назад, - теперь все богачи
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26.10.2020 13:07 Відповісти
Про налог на выведенный капитал забыл сказать. И прекратите списывать миллиардные долги по налогам олигархам! Это самое главное. Хватит выводить деньги из страны! Всё просто до безобразия. Хватит дурачков включать, работайте на страну!
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26.10.2020 13:08 Відповісти
И это правильно! Во всем мире чем больше доход, тем больше налоги.
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26.10.2020 13:09 Відповісти
В Украине всё наоборот.
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26.10.2020 13:12 Відповісти
Це стасується країн де шанують закон,а не живут по "понятиям" !!)))
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26.10.2020 13:13 Відповісти
Шаріков, у всьому світі також борються з корупцією та відмиванням коштів.
В Україні ви хочете боротися лише з ФОПами, бо вони, на думку люмпенів, багаті.
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26.10.2020 13:22 Відповісти
Я ничего не считаю и ничего не хочу, однако знаю что почти во всем мире существует принцип чем больше доход, тем выше налог. Это касается и жилья-чем больше площадь, тем больше плата и налоги, это касается и недвижимости, и наследства и тд. К примеру, при получении наследства в $1000000 сумма налога может доходить до 60%.
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26.10.2020 17:19 Відповісти
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 7425
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26.10.2020 13:11 Відповісти
Экспроприация экспроприаторов в истории нашей бывшей общей советской родины уже была.
Чем это закончилось для этой самой родины, хорошо известно.Этот господин вообще не знает истории??
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26.10.2020 13:11 Відповісти
То была ответочка на озверелое лицо капитализма, коммунизм возник отнюдь не потому что Ленин вылез на броневик и помахал кепкой...
Почитайте класику в которой описывается реальное положение рабочих и крестьян того времени, например "Жерминаль" Эмиля Золя.
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26.10.2020 17:10 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме. Экспроприация тут не при чем. Нарушил закон - конфискация имущества и в тюрьму. Это в нормальних странах, с нормальной судебной системой. В Украине заплатил судье - можно воровать дальше. Этот бардак нужно прекращать. Военные трибуналы, военное положение, наказание ворюг и мародеров по законам военного времени (у нас война или нет?) позволят навести порядок в Украине.
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26.10.2020 19:32 Відповісти
совок в чисто виде. даже сво ЗеЛенин есть...
чего хотят?
чтобы небыло богатых
а мой дед хотел чтоб небыло бедных
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26.10.2020 13:12 Відповісти
Богатие єто те кто имеет больше 5000 тисяч, беня с ахметкой слишком бедние.
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26.10.2020 13:12 Відповісти
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 4087
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26.10.2020 13:13 Відповісти
я смотрю у зеленых вообще швах с баблом
только последние инициативы этого креативного кагала
1. налог с заробитчан
2. отбирание земли на нужды государства
3. обобрать богатых
4. поднятие цены на газ для населения
5. финмониторинг всех граждан вне зависимости от сумм перечислений
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26.10.2020 13:13 Відповісти
Це все простий переросподіл потоків. Традиційна забава бюрократів в Україні.
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26.10.2020 13:29 Відповісти
Плесени зеленой нужно думать как свои маланские шкуры спасать а они с кого бабла срезать.во дают
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26.10.2020 13:13 Відповісти
Все по классике, - "Грабь награбленное"
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26.10.2020 13:15 Відповісти
...дальше будет НЭП, военный коммунизм и 1937 год
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26.10.2020 13:16 Відповісти
Тільки тепер буде у версії "грабь чєстно заработанноє".
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26.10.2020 13:24 Відповісти
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 1322
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26.10.2020 13:16 Відповісти
Пенсионеры вообще охренели, их надо трусить.
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26.10.2020 13:18 Відповісти
богатые уже плачут! )
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26.10.2020 13:19 Відповісти
Одні плачуть, інші скачуть. Хто не поділився- я не винуватий.
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26.10.2020 13:27 Відповісти
Идем Дальше ......
1 "Нашли" Домик Квартируна пару лямов - обложили НАЛОГОМ в РЫНОЧНУЮ стоимость на 100 %.....
2. Новый Авто - аналогично.....- и т.д. Яхты....Содержанток!!!!!!! Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 5539 - даешь НАРОДОВЛАДИЕ ....
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26.10.2020 13:20 Відповісти
Бохатиє подєляцца с бєднимі! Єслі конфісковать бабки у олігахав, можна будєт всєм бєдним поднять зарплати і пєнсіі!

Десь я вже це чув...
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26.10.2020 13:23 Відповісти
Я підозрюю, що якраз олігархів чіпати ніхто не збирається.
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26.10.2020 13:25 Відповісти
Якщо вони вискажуть повагу до чиновників, а не будуть бикувати.
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26.10.2020 13:33 Відповісти
_Очнись, чиновники именно на них и работают! И вся государственная машина. Так что грабить будут как обычно народ.
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26.10.2020 13:48 Відповісти
Ну, українська економія завжди залежала від того, які клани при владі. Всі і завжди створюють своїм бізнесам теплі ванни, а наступники міняють полярність. Ніякої економічної політики жодна влада не мала. Тому в Україні немає реальних інвесторів, а тільки спекулятивні, які планують урвати свій шматок і втікти.
На жаль зміни в цьому плані навіть не очікуються.
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26.10.2020 13:26 Відповісти
У Британії на прибуток вище 45000 чи то 47000 на рік, становить 40%.
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26.10.2020 13:26 Відповісти
Монархія.
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26.10.2020 13:30 Відповісти
Але ж конституційна. ))
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26.10.2020 13:46 Відповісти
Цей пліснявий стогін про те, що за півтора роки було вкрадено і прос.ано все, шо було зароблено порередньою владою за 5 років. Турборежим.
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26.10.2020 13:29 Відповісти
Ну, тоді одні трусили папєрєднікав, а тепер вони самі стали папєрєднікамі. Звичайний кругообіг папєрєднікав в Україні.
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26.10.2020 13:32 Відповісти
Ви про що? Конкретніше.
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26.10.2020 13:54 Відповісти
верно.
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26.10.2020 13:29 Відповісти
Продразверстка. Изъятие хлебных излишков у кулацкого элемента на нужды диктатуры пролетариата.
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26.10.2020 13:35 Відповісти
🤣🤣
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26.10.2020 13:42 Відповісти
Будут снимать шкуру с ФОПов!
У олигархов все деньги за границей Украины, а это уже внешние резервы.
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26.10.2020 13:45 Відповісти
Аха.. Спробуй в Ахметки чи в Медведчука знайти
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26.10.2020 13:52 Відповісти
А бене и суркисам отдать?
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26.10.2020 17:06 Відповісти
Понятно, надо перечитывать классиков марксизма-ленинизма: экспроприация экспроприаторов. Сто лет назад эта формула очень нравилась "простому народу". Правда выговорить слова не все могли, но суть поняли сразу.
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26.10.2020 14:01 Відповісти
Для начала - налоги должны платить ВСЕ.
И заробитчане, если они не платят налогов в стране заработка.
И олигархи которые уходят от налогов, типа Коломойский.
И владелец элитного ресторана, прикрывающийся ФОПом.
Вот с этим надо навести порядок, а потом можно уже новые налоги вводить.
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26.10.2020 14:09 Відповісти
Социализм - основная причина деградации Украины!!!

Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, Укрнефтегаз, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...

То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных олигархов-монополистов...

Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской экономической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, олигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...

Чиновники и олигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную экономику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" олигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?

Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др. Нам нужна экономически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из экономики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...

Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность (без нарушения основополагающих гражданских прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет права требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!

Граждане! Боритесь за свою экономическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!!!
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26.10.2020 14:16 Відповісти
Люди так боятся, что сами себя не смогут обеспечить, что голосуют За кого угодно, кто пообещает им приемлемый уровень жизни. Социализм из голов выветрится не скоро. Хотя, вот эпидемия многим открыла глаза: "бесплатная" эффективная медицина, которая на деле сама больна. Бесплатное образование с учителями, срывающими зло на детях за свою нищету. Армия, которой не оказалось в момент, когда она была так нужна. Государства как бы нет, а есть огромная армия готовых ловко управлять общим достоянием. Как говорится: один с сошкой, семеро с ложкой.
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26.10.2020 14:49 Відповісти
Ладо Г. : почти полностью согласна с оценкой соврем. состояния жизни в Укр., а вот работы Ленина ты или читал недостаточно, или просто не всё понял. Если бы он жил сейчас, вы были бы единомышленниками.
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26.10.2020 17:17 Відповісти
Турбодебил!
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26.10.2020 14:50 Відповісти
Выродки зеленые !!!! А не пробовали дать малому и среднему бизнесу зеленый свет с налогообложением как например в Грузии !!!!! Любченко, а ведь вудя по декларации ты богатенький !!!!! Пора делиться, зе-уродец !!!!
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26.10.2020 14:59 Відповісти
Що історія повторюється? Знову щирі українці будуть розкулачувати громадян-куркулів? Ай молодца 73% дебілів, почніть з них прямо сьогодні і ми слова не скажемо, ще і підтримаємо ідею і спецоперацію.
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26.10.2020 15:36 Відповісти
''Все взять и поделить''?
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26.10.2020 16:32 Відповісти
Особенно у богатых зеленых.
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26.10.2020 17:02 Відповісти
Ладо Г. : почти полностью согласна с оценкой соврем. состояния жизни в Укр., а вот работы Ленина ты или читал недостаточно, или просто не всё понял. Если бы он жил сейчас, вы были бы единомышленниками.
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26.10.2020 17:21 Відповісти
Опять очередной словестный понос!
1. "Искать у богатых", это, простите, как? Типа, украл миллион поделись? Т.е. вы собираетесь просить у воров заплатить налоги с украденного?
2. Я не понял какая взаимосвязь между "собирались сделать" и "карантин"? А погода вам не мешает? Ну, там дождик внезапно пошел, или очень жарко на улице ...
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27.10.2020 11:23 Відповісти
 
 