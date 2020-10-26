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налоги (3181) Госналогслужба (63) Любченко Алексей (80)

Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко предлагает расширить базу налогообложения в Украине за счет более богатых слоев населения.

Об этом Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева повысить "план" по табачному акцизу и ряду других налогов в доходной части проекта Госбюджета-2021, передает Цензор.НЕТ.

"Внутренние резервы нужно искать у богатых. Причем нет одного решения. Простой пример – "зеленая" энергетика. Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль. Это готовилось раньше. Если бы не было карантина, мы бы уже туда пришли. Это было у нас в плане на начало года - в апреле, еще до моего назначения. Ревизоры, которые составляли нацплан, видели - это не может так работать", - ответил Любченко.

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"Гетманцев имеет полное право искать механизмы сбалансирования бюджета. Абсолютно правильно. И он сосредоточился на поисках доходной части в последнее время, что тоже верно. Мы обсуждали с ним многие вопросы по моей инициативе. Это мое сознательное решение. Удельный вес внутреннего НДС к ВВП в этом году планировался 1,9%, в следующем - 2,9%. Мы в этом уже выйдем почти на 2,8%. ... В госбюджете на этот год изначально индикатив по НДС был 96,8 млрд грн, затем план секвестировали до 75,4 млрд грн. Потом добавили 2,2 млрд грн, 2 млрд грн из которых на паводок. То есть стало 77,6 млрд грн. Я уверенно вижу 112 млрд грн в этом году. Мы уже "сделали" 85 млрд грн. За 10 месяцев этого года практически выйдем на весь НДС, который был в первоначальном бюджете", - добавил он.
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Топ комментарии
+21
Понятно...значит опять будут драть с ФОПов....
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26.10.2020 13:02
+17
понятно, будут грабить
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26.10.2020 13:01
+9
Можно критерии "богатый" взять из пособия по коллективизации ))
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26.10.2020 13:04
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Правила форума Совет форумчан
понятно, будут грабить
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26.10.2020 13:01 Ответить
"Белие придут -грабят,красние придут-грабят!!И куда бедному крестьянину податься !" !!))
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26.10.2020 13:11 Ответить
даёш зеленые продотряды!
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26.10.2020 13:36 Ответить
"Простой пример - "зеленая" энергетика. "

неужто потрусят офшоры зеленского, дубинского, коломойши и прочей зеленой плесенина предмет наличия айкосов, косячков и других "энергетиков" Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 6907
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26.10.2020 13:42 Ответить
Понятно...значит опять будут драть с ФОПов....
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26.10.2020 13:02 Ответить
"Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль" - шах і мат!
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26.10.2020 13:03 Ответить
Это значит у чиновников всех рангов.
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26.10.2020 13:03 Ответить
А кто в разумении налоговиков богатый? Если у меня 5 гусей и поросёнок я богат?!
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26.10.2020 13:03 Ответить
Можно критерии "богатый" взять из пособия по коллективизации ))
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26.10.2020 13:04 Ответить
Вы - опасный олигарх. Раньше таких называли "кулак".
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26.10.2020 13:05 Ответить
Ах ты ж чертов куркуль! Мелкобуржуазный индивидуалист! Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 1156
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26.10.2020 13:43 Ответить
У заробитчан, медиков и учителей?
Не кукловодов же Беню с Ахметом доить?
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26.10.2020 13:03 Ответить
Для тих планують створити зону вільної торгівлі. Чорну економічну діру.
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26.10.2020 13:14 Ответить
Його ще не зняли за провал надходжень до держбюджету?
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26.10.2020 13:03 Ответить
Та ви що, це там один з небагатьох у кого взагалі клепка є.

Там сумарне IQ зьозіків впаде наполовину при його звільненні
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26.10.2020 13:07 Ответить
ну, я ж не казав, що його за IQ зюзюзьки мають знімати. Хоча, - не виключено...
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26.10.2020 14:07 Ответить
лох(тобто виборець) як говорила вовина бабушка, то кормілєц Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 3380
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26.10.2020 13:04 Ответить
О, ещё один Робингуд. У богатых пенсов забрать, бедному Бене отдать.
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26.10.2020 13:04 Ответить
Хозяин ишака оманского спи...л 160 млрд грн по курсу 8,00 = 20 млрд$. "Внутренние резервы нужно искать у богатых..."
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26.10.2020 13:04 Ответить
Недавно было про "подоить заробитчан". Теперь про "подоить инвесторов".
Про олигархов - ни слова.
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26.10.2020 13:04 Ответить
Гадаю, що під "багатими" потрібно розуміти чесних підприємців, а не олігархів.
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26.10.2020 13:05 Ответить
_А то! Вестимо. Украина для олигархов, и то уже давненько. Так что грабить будут олигархи народ - как и раньше - но ещё пуще прежнего.
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26.10.2020 13:45 Ответить
бедность кочилась полтора года назад, - теперь все богачи
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26.10.2020 13:07 Ответить
Про налог на выведенный капитал забыл сказать. И прекратите списывать миллиардные долги по налогам олигархам! Это самое главное. Хватит выводить деньги из страны! Всё просто до безобразия. Хватит дурачков включать, работайте на страну!
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26.10.2020 13:08 Ответить
И это правильно! Во всем мире чем больше доход, тем больше налоги.
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26.10.2020 13:09 Ответить
В Украине всё наоборот.
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26.10.2020 13:12 Ответить
Це стасується країн де шанують закон,а не живут по "понятиям" !!)))
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26.10.2020 13:13 Ответить
Шаріков, у всьому світі також борються з корупцією та відмиванням коштів.
В Україні ви хочете боротися лише з ФОПами, бо вони, на думку люмпенів, багаті.
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26.10.2020 13:22 Ответить
Я ничего не считаю и ничего не хочу, однако знаю что почти во всем мире существует принцип чем больше доход, тем выше налог. Это касается и жилья-чем больше площадь, тем больше плата и налоги, это касается и недвижимости, и наследства и тд. К примеру, при получении наследства в $1000000 сумма налога может доходить до 60%.
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26.10.2020 17:19 Ответить
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 7425
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26.10.2020 13:11 Ответить
Экспроприация экспроприаторов в истории нашей бывшей общей советской родины уже была.
Чем это закончилось для этой самой родины, хорошо известно.Этот господин вообще не знает истории??
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26.10.2020 13:11 Ответить
То была ответочка на озверелое лицо капитализма, коммунизм возник отнюдь не потому что Ленин вылез на броневик и помахал кепкой...
Почитайте класику в которой описывается реальное положение рабочих и крестьян того времени, например "Жерминаль" Эмиля Золя.
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26.10.2020 17:10 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме. Экспроприация тут не при чем. Нарушил закон - конфискация имущества и в тюрьму. Это в нормальних странах, с нормальной судебной системой. В Украине заплатил судье - можно воровать дальше. Этот бардак нужно прекращать. Военные трибуналы, военное положение, наказание ворюг и мародеров по законам военного времени (у нас война или нет?) позволят навести порядок в Украине.
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26.10.2020 19:32 Ответить
совок в чисто виде. даже сво ЗеЛенин есть...
чего хотят?
чтобы небыло богатых
а мой дед хотел чтоб небыло бедных
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26.10.2020 13:12 Ответить
Богатие єто те кто имеет больше 5000 тисяч, беня с ахметкой слишком бедние.
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26.10.2020 13:12 Ответить
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 4087
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26.10.2020 13:13 Ответить
я смотрю у зеленых вообще швах с баблом
только последние инициативы этого креативного кагала
1. налог с заробитчан
2. отбирание земли на нужды государства
3. обобрать богатых
4. поднятие цены на газ для населения
5. финмониторинг всех граждан вне зависимости от сумм перечислений
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26.10.2020 13:13 Ответить
Це все простий переросподіл потоків. Традиційна забава бюрократів в Україні.
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26.10.2020 13:29 Ответить
Плесени зеленой нужно думать как свои маланские шкуры спасать а они с кого бабла срезать.во дают
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26.10.2020 13:13 Ответить
Все по классике, - "Грабь награбленное"
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26.10.2020 13:15 Ответить
...дальше будет НЭП, военный коммунизм и 1937 год
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26.10.2020 13:16 Ответить
Тільки тепер буде у версії "грабь чєстно заработанноє".
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26.10.2020 13:24 Ответить
Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко - Цензор.НЕТ 1322
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26.10.2020 13:16 Ответить
Пенсионеры вообще охренели, их надо трусить.
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26.10.2020 13:18 Ответить
богатые уже плачут! )
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26.10.2020 13:19 Ответить
Одні плачуть, інші скачуть. Хто не поділився- я не винуватий.
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26.10.2020 13:27 Ответить
Идем Дальше ......
1 "Нашли" Домик Квартируна пару лямов - обложили НАЛОГОМ в РЫНОЧНУЮ стоимость на 100 %.....
2. Новый Авто - аналогично.....- и т.д. Яхты....Содержанток!!!!!!! Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко - Цензор.НЕТ 5539 - даешь НАРОДОВЛАДИЕ ....
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26.10.2020 13:20 Ответить
Бохатиє подєляцца с бєднимі! Єслі конфісковать бабки у олігахав, можна будєт всєм бєдним поднять зарплати і пєнсіі!

Десь я вже це чув...
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26.10.2020 13:23 Ответить
Я підозрюю, що якраз олігархів чіпати ніхто не збирається.
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26.10.2020 13:25 Ответить
Якщо вони вискажуть повагу до чиновників, а не будуть бикувати.
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26.10.2020 13:33 Ответить
_Очнись, чиновники именно на них и работают! И вся государственная машина. Так что грабить будут как обычно народ.
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26.10.2020 13:48 Ответить
Ну, українська економія завжди залежала від того, які клани при владі. Всі і завжди створюють своїм бізнесам теплі ванни, а наступники міняють полярність. Ніякої економічної політики жодна влада не мала. Тому в Україні немає реальних інвесторів, а тільки спекулятивні, які планують урвати свій шматок і втікти.
На жаль зміни в цьому плані навіть не очікуються.
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26.10.2020 13:26 Ответить
У Британії на прибуток вище 45000 чи то 47000 на рік, становить 40%.
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26.10.2020 13:26 Ответить
Монархія.
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26.10.2020 13:30 Ответить
Але ж конституційна. ))
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26.10.2020 13:46 Ответить
Цей пліснявий стогін про те, що за півтора роки було вкрадено і прос.ано все, шо було зароблено порередньою владою за 5 років. Турборежим.
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26.10.2020 13:29 Ответить
Ну, тоді одні трусили папєрєднікав, а тепер вони самі стали папєрєднікамі. Звичайний кругообіг папєрєднікав в Україні.
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26.10.2020 13:32 Ответить
Ви про що? Конкретніше.
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26.10.2020 13:54 Ответить
верно.
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26.10.2020 13:29 Ответить
Продразверстка. Изъятие хлебных излишков у кулацкого элемента на нужды диктатуры пролетариата.
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26.10.2020 13:35 Ответить
🤣🤣
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26.10.2020 13:42 Ответить
Будут снимать шкуру с ФОПов!
У олигархов все деньги за границей Украины, а это уже внешние резервы.
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26.10.2020 13:45 Ответить
Аха.. Спробуй в Ахметки чи в Медведчука знайти
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26.10.2020 13:52 Ответить
А бене и суркисам отдать?
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26.10.2020 17:06 Ответить
Понятно, надо перечитывать классиков марксизма-ленинизма: экспроприация экспроприаторов. Сто лет назад эта формула очень нравилась "простому народу". Правда выговорить слова не все могли, но суть поняли сразу.
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26.10.2020 14:01 Ответить
Для начала - налоги должны платить ВСЕ.
И заробитчане, если они не платят налогов в стране заработка.
И олигархи которые уходят от налогов, типа Коломойский.
И владелец элитного ресторана, прикрывающийся ФОПом.
Вот с этим надо навести порядок, а потом можно уже новые налоги вводить.
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26.10.2020 14:09 Ответить
Социализм - основная причина деградации Украины!!!

Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, Укрнефтегаз, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...

То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных олигархов-монополистов...

Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской экономической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, олигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...

Чиновники и олигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную экономику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" олигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?

Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др. Нам нужна экономически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из экономики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...

Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность (без нарушения основополагающих гражданских прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет права требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!

Граждане! Боритесь за свою экономическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!!!
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26.10.2020 14:16 Ответить
Люди так боятся, что сами себя не смогут обеспечить, что голосуют За кого угодно, кто пообещает им приемлемый уровень жизни. Социализм из голов выветрится не скоро. Хотя, вот эпидемия многим открыла глаза: "бесплатная" эффективная медицина, которая на деле сама больна. Бесплатное образование с учителями, срывающими зло на детях за свою нищету. Армия, которой не оказалось в момент, когда она была так нужна. Государства как бы нет, а есть огромная армия готовых ловко управлять общим достоянием. Как говорится: один с сошкой, семеро с ложкой.
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26.10.2020 14:49 Ответить
Ладо Г. : почти полностью согласна с оценкой соврем. состояния жизни в Укр., а вот работы Ленина ты или читал недостаточно, или просто не всё понял. Если бы он жил сейчас, вы были бы единомышленниками.
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26.10.2020 17:17 Ответить
Турбодебил!
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26.10.2020 14:50 Ответить
Выродки зеленые !!!! А не пробовали дать малому и среднему бизнесу зеленый свет с налогообложением как например в Грузии !!!!! Любченко, а ведь вудя по декларации ты богатенький !!!!! Пора делиться, зе-уродец !!!!
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26.10.2020 14:59 Ответить
Що історія повторюється? Знову щирі українці будуть розкулачувати громадян-куркулів? Ай молодца 73% дебілів, почніть з них прямо сьогодні і ми слова не скажемо, ще і підтримаємо ідею і спецоперацію.
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26.10.2020 15:36 Ответить
''Все взять и поделить''?
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26.10.2020 16:32 Ответить
Особенно у богатых зеленых.
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26.10.2020 17:02 Ответить
Ладо Г. : почти полностью согласна с оценкой соврем. состояния жизни в Укр., а вот работы Ленина ты или читал недостаточно, или просто не всё понял. Если бы он жил сейчас, вы были бы единомышленниками.
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26.10.2020 17:21 Ответить
Опять очередной словестный понос!
1. "Искать у богатых", это, простите, как? Типа, украл миллион поделись? Т.е. вы собираетесь просить у воров заплатить налоги с украденного?
2. Я не понял какая взаимосвязь между "собирались сделать" и "карантин"? А погода вам не мешает? Ну, там дождик внезапно пошел, или очень жарко на улице ...
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27.10.2020 11:23 Ответить
 
 