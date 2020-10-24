Власти планируют ввести налог для заробитчан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Государственной налоговой службе считают, что большинство украинцев, которые уехали работать за границу, не декларируют свои доходы и не платят с них налоги в Украине.
Как отметил в интервью журналу НВ глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, со всех доходов, которые поступают от украинских заробитчан, должны быть уплачены налоги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.
"Из $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", - сказал Алексей Любченко.
Однако, какой будет ставка налога и каким образом будут облагать налогом заробитчан, глава ГНС не указал.
Пожалуйста, подождите...
А выступлений, о подготовке которых она не проинформирована, власть боится.
Способность гоев создавать свои закрытые для чужаков организации пугает.
Путин создал украинскую политическую нацию, а Зе создаст украинское подполье.
Прежде чем, вводить налог на хотел бы любченко поинтересоваться как это происходит например в Латвии? Величина налога там зависит еще от количества иждивенцев, которых содержит заробитчанин !!!!! И хотелось, чтобы господин Любченко рассказал о своих доходах, активах своей семьи и про работу с господином Клименко !!!!
Декларация. Согласно декларации за 2019 год, Алексей Любченко вместе с женой Оксаной владеет четырьмя квартирами (две - в Киеве, две - в Черкассах и области) и земельный участок на 4,4 га под Кропивницким.
У семьи два автомобиля: Land Rover Evoque 2013 года и Nissan Micra (2007) и два катера: Bombardier utopia 205 и Buster Magnum.
Любченко держит $35 200, €48,8 и 265 400 грн на счетах в ПриватБанке, еще $12 000 и €14 000 хранит наличными. https://auto.ria.com/auto_brp_utopia_24053264.html BRP Utopia 205 2004 17 500 $. Катер Buster Magnum 2007 28 000 $, https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-buster-magnum-2007-IDFWQyB.html#19d6f1a4b2;promoted
Оставить только пенсию для родителей и жен, при наличии стажа
И нельзя сравнивать зарплаты в Украине и заграницей. Я верю, что мать одиночка работающая в Украине продавцом , нуждается в помощи.
Трудно поверить, что семья заробитчан нуждается в украинских льготах и пособиях
А какие деньги он даёт своей семье - это его личное дело, персональная информация.
Муж даёт деньги жене сходить на базар - с этого что, платятся налоги ?
Власть пользуется тем, что переводы электронные, и их видно на компьютере.
Значит, люди будут переводить деньги на соседей, знакомых, знакомых знакомых.
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Должен, так принято в развитых странах, налоги платят с зарубежных доходов, если часть времени живут на родине, поэтому не нойте.
Чтобы контролировали не только нас, но и мы могли контролировать.
Сколько доходов получили и сколько налогов уплатили.
И что будет за неуплату.
Если человек зарегистрировался налоговым резидентом в Польше (получил номер PESEL) и платит налоги в Польше, то у него никто никогда не потребует налогов в Украине - есть договор об избежании двойного налогообложения.
А вот те которые в Польше работают нелегалами - да, должны декларировать доход в Украине и платить налог, тут все правильно.
Как тебе то что в Польше например ты платишь налог на дождь и снег?
Не платят налоги в Сомали и Афганистане.
Украинцам надо выбирать - или хотите жить как в Европе, или как в Сомали.
у любченка денег больше, чем он заработал, а чтобы было ещё больше,
то ему явно не работать надо, а искать лохов, готовых поделиться,
а для справедливости про пенсии и медицину вспоминает,
откеда у любченка налички три ляма при зарплате доктора в пять тысяч ?
шакальё рулит в Украине и заглядывает в рот жителям соседних государств
Уже наворованного ему мало ....
прогибается с...а
остарбайтеров надо обложить данью и забрать половину
надо дать работу дома и не вынуждать уезжать за границу зарабатывать, содержать семью, учить детей, лечить родителей
Зе влада вже О*УЄЛА ВКРАЙ, чи хтось по іншому вважає ?
https://dengi.ua/taxes/2361110-polmilliona-ukraintsev-platyat-nalogi-v-polshe-smi
а лохи уже с вывернутыми карманами,
можно, конечно , ещё комуналку поднять, как в Швеции, но если отжать квартирки у лохобанов. то тогда они перестанут тянуться и платить за мусорско-судейское украинское отопление в 20градусов на улице, и судьи могут заголодать,
а вот умники уехавшие на жЫрные хлеба ещё не заплатили ветеранам в малиновых шапках охраняющим суды в киеве,
а малиновошапочники хотят жрать как любченко, чтобы доллары и дома и в банке, чтоб машинка была не пыжо,
мусор что, даром малиновую шапку одевал, Антоненко в тюрягу отправлял ?
через пять лет обещали автобаны как в Германии,
а теперь любченко и его кореша в красных шапках новых лохобанов ищут
Вот пруф. ссылка
Жду извинений.
- А чого то ми скулимо і плачемо?
- Бооолиить!
- Ну а як ви хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе...
А так, государство захвачено олигархами. которые тупо выкачивают бабло, не вкладывая его внутри страны и рабочие руки им не нужны, получается.
На дурняка, залезть в чужой карман, хотеть не возбраняется, но по рукам таким умникам давать нужно! Создайте условия, рабочие места, а потом уже налоги! А из за своей рукожопости и жадности, вы вынудили искать их счастье на чужбине и еще с людей налоги драть - это свернаглость!
Зараз ці гроші перестануть заходи в бонківський обіг і перетворяться в чорний нал.
До речі, коли овощ посягнув на заробітки, стався налоговий майдан. А потім справжній.
ПРАВИЛЬНОЙ ДАРОГОЙ ИДЕТЕ. ТАВАРИЩИ
Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.
Согласно данным МВФ, подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
https://zavtra.com.ua/2020/10/21/mvf-poschital-chto-ukrainczy-v-3-raza-bednee-rossiyan/
А ось решта 75% працюють ща "чорний нал" і мають платити.
Просто частина має мінімалку яку переведе в більший дохід, в країні де є соцстрахування і гарантії а не...зеленоботіки
Тепер порахуй - скільки всього заробітчан в Польші і отримаєш % тих хто не платить податки.
Про інші країни я не кажу - в Німеччині, Франції та т.п. українців на легальній роботі практично немає.