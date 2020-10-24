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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (5395) налоги (3181) заробитчане (585) ГПСУ (165) Любченко Алексей (80)

Власти планируют ввести налог для заробитчан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти планируют ввести налог для заробитчан

В Государственной налоговой службе считают, что большинство украинцев, которые уехали работать за границу, не декларируют свои доходы и не платят с них налоги в Украине.

Как отметил в интервью журналу НВ глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, со всех доходов, которые поступают от украинских заробитчан, должны быть уплачены налоги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

"Из $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", - сказал Алексей Любченко.

Однако, какой будет ставка налога и каким образом будут облагать налогом заробитчан, глава ГНС ​​не указал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+81
Сейчас и эти деньги престанут сюда слать. Но может оно и к лучшему.
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24.10.2020 22:01
+60
Правильно !
Так їх !
Обрали - най тепер мають.
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24.10.2020 22:01
+56
Згоден! Бляхери наприклад теж вже здобули! Власти планируют ввести налог для заробитчан - Цензор.НЕТ 6929

Власти планируют ввести налог для заробитчан - Цензор.НЕТ 7567
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24.10.2020 22:08
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Правила форума Совет форумчан
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судя по всему это власти обеспечили людей работой с зарплатой в 4 000 евро- теперь и новый налог вводят-
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25.10.2020 11:14 Ответить
Щоб було зрозуміло,чому «заробітчани»не платять податків в Україні і що таке «подвійне оподаткування».Беру за приклад Італію і Україну.Так ось,в Україні з кожного хто має прописку в Україні і працює офіційно в Україні,з офіційної зарплати знімають-20% податків.А в Італіі-35%.Якщо,італієць приїзджає на офіційну роботу в Україну-він платить 20% від своєї зарплати Україні,а решту-15% він має заплатити в Італії.Якщо би в Україні з зарплати знімали би 40%.,то тоді б італієць всі 40% заплатив би в Україні,а Італії вже б не платив нічого,щоб не бути два рази оподаткованим.Украінець має таку саму історію:де би він не був,він має віддати 20%із своєї зарплати.Не менше.Якщо украінець приїзджає на роботу в державу,де з зарплати знімають 15%,то тоді решта-5% він має заплати Україні.Якщо ж він працює в державі де оподаткування вже-21%,то державі Україна,украінець не платить нічого,тому що всі свої податки він вже оплатив.Тому,якщо ви всі так дуже хочете,щоб украінець,який працює в Італії по приїзду до дому платив вам 5% із своїх зароблених за те,що він є українцем,то він вам обов'язково заплатить,але при умові,що для решти українців,які працюють на території України,податок буде не 20% від зарплати,а 40%.Цей закон Україна підписала особисто ще в 1997 році.
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25.10.2020 11:42 Ответить
Было бы желание найти возможность. Например у нас прогрессивная налоговая шкала, точно не помню с какой суммы начинается увеличение процента, так что посчитают доход по курсу и применят шкалу вот там и будет еще под 5% с суммы превышающий обьем оподаткування на 20%
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25.10.2020 12:00 Ответить
Инна,дивіться,якщо держава,де Ви працюєте,знімає Вам із зарплати 18%податку,то Ви,як цивілізована законопослушна українка решта 2% зобов'язані доплатити Україні.Якщо Ви цього не зробите,то в очах держави Україна Ви будет персоною,яка приховує свій дохід і не платить податків.Якщо ж держава,в якій Ви працюєте із Вашої зарплати зняла 20%(сума,якою Україна оподатковує всіх своїх громадян),то державі Україна Ви нічого більше платити не будете,тому що свої законні 20% Ви вже оплатили.Якщо ж Україна все таки захоче зняти з Вас більше ніж передбачено її законодавством,то зробити вона це зможе тільки після того,як на законодавчому рівні вона підніме оподаткування для «внутрішніх»українців.
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25.10.2020 12:32 Ответить
Осуждающие жалкие коментарии - ветер не способный колыхнуть лист на дереве. Голосовать нужно силой патриотической мысли а не пивной жопой под вечерний квартал.
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25.10.2020 11:44 Ответить
Пока власть не боится организованных народных выступлений, она будет борзеть.
А выступлений, о подготовке которых она не проинформирована, власть боится.
Способность гоев создавать свои закрытые для чужаков организации пугает.
Путин создал украинскую политическую нацию, а Зе создаст украинское подполье.
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25.10.2020 12:00 Ответить
Зедебилы явно решили довести страну до 3-го майдана и раскола Украины. Тварь Любченко не понимает, что его вынесут на вилах вместе с османским ослом !!!! Рейтинг зеленой твари будет в лучшем случаи 1%!!!!!!! Да и вообще на кого работает эта тварь? Не думаю, что ему кто-то перед выборами разрешал озвучить такую идею !!! Вместо того чтобы создать нормальные и равные условия налогообложения как для физ лиц, малого и больщого бизнеса, вернуть все выведенные предприятия из офшоров в Украину, он решил еще больше затянуть удавку на шее у простых людей !!!! Ведь так намного легче, а то от олигархов можно и нежданочку получить !!!!

Прежде чем, вводить налог на хотел бы любченко поинтересоваться как это происходит например в Латвии? Величина налога там зависит еще от количества иждивенцев, которых содержит заробитчанин !!!!! И хотелось, чтобы господин Любченко рассказал о своих доходах, активах своей семьи и про работу с господином Клименко !!!!
Декларация. Согласно декларации за 2019 год, Алексей Любченко вместе с женой Оксаной владеет четырьмя квартирами (две - в Киеве, две - в Черкассах и области) и земельный участок на 4,4 га под Кропивницким.
У семьи два автомобиля: Land Rover Evoque 2013 года и Nissan Micra (2007) и два катера: Bombardier utopia 205 и Buster Magnum.
Любченко держит $35 200, €48,8 и 265 400 грн на счетах в ПриватБанке, еще $12 000 и €14 000 хранит наличными. https://auto.ria.com/auto_brp_utopia_24053264.html BRP Utopia 205 2004 17 500 $. Катер Buster Magnum 2007 28 000 $, https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-buster-magnum-2007-IDFWQyB.html#19d6f1a4b2;promoted
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25.10.2020 12:10 Ответить
Пусть составят реестр заробитчан, которые не платят налогов в Украине. И для них и членов их семей никаких льгот и субсидий, все лечение , обучение платное.
Оставить только пенсию для родителей и жен, при наличии стажа
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25.10.2020 12:17 Ответить
Почему только заробитчан? Нужно всех граждан и даже тех кто получает в конвертах живя в Украине и по факту не платя налоги. Я уж молчу про наших доблестных водил таксистов маршруточников и про тех кто с них собирает мзду за допуск "серой машины" на маршрут. Для этого надо вывести все с тени, только кишка тонка ... эти товарищи умеют только содрать там где проще и не напрягаясь.
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25.10.2020 12:22 Ответить
Будет трудно определить, кто действительно безработный, а кто скрывает доходы.
И нельзя сравнивать зарплаты в Украине и заграницей. Я верю, что мать одиночка работающая в Украине продавцом , нуждается в помощи.
Трудно поверить, что семья заробитчан нуждается в украинских льготах и пособиях
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25.10.2020 12:39 Ответить
Если человек не работает в Украине, то он и не должен ничего платить в Украине.
А какие деньги он даёт своей семье - это его личное дело, персональная информация.
Муж даёт деньги жене сходить на базар - с этого что, платятся налоги ?
Власть пользуется тем, что переводы электронные, и их видно на компьютере.
Значит, люди будут переводить деньги на соседей, знакомых, знакомых знакомых.
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25.10.2020 12:55 Ответить
не должен ничего платить в Украине.

==
Должен, так принято в развитых странах, налоги платят с зарубежных доходов, если часть времени живут на родине, поэтому не нойте.
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25.10.2020 14:56 Ответить
Тогда декларации всех граждан должны быть прозрачными - СБУшников, и таких как они.
Чтобы контролировали не только нас, но и мы могли контролировать.
Сколько доходов получили и сколько налогов уплатили.
И что будет за неуплату.
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25.10.2020 15:13 Ответить
сотрудникам СБУ запрещено заниматься предпринимательством.
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25.10.2020 16:07 Ответить
Зелебобики тупорылое дно!
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25.10.2020 13:00 Ответить
Пускай власти планируют соснуть
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25.10.2020 13:15 Ответить
прикинте сколько бабла можно на этом поднять. запретят индивидуально работать заграницей только через кадровые конторы. заробитчане останутся при своих, государство получит налог с кадровой конторы. а владельцы кадровых контор разницу между налогом ес и украины.
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25.10.2020 13:25 Ответить
Самый крупный налог, оплачиваемый с ввезенных и истраченных в Украине денег - это 20% НДС + затем дороги из топлива. Украинцы, работающие за рубежом вносят львиную долю денег в бюджет и + они в Украине не участвуют в разграблении государства. Имхо.
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25.10.2020 13:27 Ответить
Какую львиную долю, вы с математикой не дружите? Хотя, собирателю клубники это не обязательно, конечно.
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25.10.2020 13:34 Ответить
В Украине в бюджет не заносится практически ничего.98% всего заработка - купил евробляху, хибару или квартиру - о каком НДС речь?
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25.10.2020 14:59 Ответить
Капец. Сами воруют. а людей вынужденных выживать хотят обложить двойным налогом. Заплати в стране получения и еще в воровитой Украине. Капец. Расстрелять всю власть.
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25.10.2020 13:32 Ответить
Двойной налог никто брать не будет. Если же ты в Польше налога не платишь - то будь добр заплати в Украине. Это во всем мире так.
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25.10.2020 14:14 Ответить
Сэмэн,у вас одного адекватный комментарий.Браво.И снова кадр СН показал свою тупость и бездарность Оно,Любченко,свой диплом где то купило и пристроилось к Слугам.Тупые мечты об дани с заробитчан.Да с них даже бандючки и там и тут ничего взять не смогли,за все годы поездок на заработки.Уберите идиота с его службы,пусть не позориться...
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25.10.2020 15:03 Ответить
Влада хоче щоб Україна добровільно звільнилась від автохтонів, і сюди переселили прибульців. Бо як це можна назвати, коли заробітчани звільнили державу від утримання їх сімей, але їй і цього замало , вона хоче щоб заробітчани утримували себе , свої родини і владу України. А, що влада зовсім кукукнута і не може заробити кошти навіть на утримання своїх чиновників і вирішила, що утримання Портнова, Медведчука, ОПЗЖ це святий обов'язок кожного заробітчана? Шановні ви там з глузду з'їхали вам валюту перечислють, а зеленим козлам і її мало їм важливо щоб активні жителі залишили Україну на поталу хабадних олігархів під чужий геополітичний проект!
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25.10.2020 13:43 Ответить
Непонятно что имелось в виду.
Если человек зарегистрировался налоговым резидентом в Польше (получил номер PESEL) и платит налоги в Польше, то у него никто никогда не потребует налогов в Украине - есть договор об избежании двойного налогообложения.
А вот те которые в Польше работают нелегалами - да, должны декларировать доход в Украине и платить налог, тут все правильно.
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25.10.2020 13:54 Ответить
Сэмэн,да в Украине больше 50% работающих не показывают свой доход.Какой же нормальный заробитчанин,который сам,без какой либо помощи,нашел себе работу за рубежом,сам себя защитил и физически и юридически,нашел где жить и как прокормиться,покажет доход,да еще заплатит за это со своего кармана?Любченко,подавился бы ты своими влажными мечтами...
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25.10.2020 15:10 Ответить
Во всем мире все платят налоги. Ты попробуй в США не заплатить налог, сядешь в кутузку в 2 счета и рассказы про тяжелую жизнь и "сам нашел работу" и т.п. не помогут.
Как тебе то что в Польше например ты платишь налог на дождь и снег?
Не платят налоги в Сомали и Афганистане.
Украинцам надо выбирать - или хотите жить как в Европе, или как в Сомали.
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25.10.2020 17:08 Ответить
В США если прожили в стране более 36 дней в году и имеете зарубежные доходы, налоговые начисления на заграничные доходы вам обеспечены.
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25.10.2020 19:25 Ответить
З якого переляку заробітчани мають платит податки в тій країні де працють і ще Україні? то що за подвійне оподпткування?!
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26.10.2020 09:43 Ответить
двойное налогообложение никто не отменяет. Если платят там где работают - в Украине платить не должні. А если там работают за наличку нелегалами - пусть платят в Украине.
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26.10.2020 17:46 Ответить
что не понятно ?
у любченка денег больше, чем он заработал, а чтобы было ещё больше,
то ему явно не работать надо, а искать лохов, готовых поделиться,
а для справедливости про пенсии и медицину вспоминает,
откеда у любченка налички три ляма при зарплате доктора в пять тысяч ?
шакальё рулит в Украине и заглядывает в рот жителям соседних государств
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25.10.2020 17:04 Ответить
цікаво хто за який олігархічний партпроект голосував?
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25.10.2020 14:01 Ответить
Слава Зеленському) він таки їх поверне додому,або навпаки..вони пройдуть натуралізацію і забудуть про країну походження..
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25.10.2020 14:23 Ответить
якщо ще додати до цього попередження про відсутність в майбутньому пенсій то висновки можна вже робити,на уя тут платити податки якщо вас все одно потім кинуть..
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25.10.2020 14:27 Ответить
Надо понимать любченко хочет ещё срубить бабла по лёгкому,
Уже наворованного ему мало ....
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25.10.2020 14:57 Ответить
кого власть еще не нагрела на деньги ? у этого любченко дырка в голове, где должен быть мозг
прогибается с...а
остарбайтеров надо обложить данью и забрать половину
надо дать работу дома и не вынуждать уезжать за границу зарабатывать, содержать семью, учить детей, лечить родителей
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25.10.2020 15:10 Ответить
В Государственной налоговой службе считают, что большинство украинцев, которые уехали работать за границу, не декларируют свои доходы и не платят с них налоги в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3226862

Зе влада вже О*УЄЛА ВКРАЙ, чи хтось по іншому вважає ? Влада планує ввести податок для заробітчан - Цензор.НЕТ 2861
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25.10.2020 15:23 Ответить
Люди платять податки в країнах які дають їм роботу.
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25.10.2020 15:47 Ответить
То це я іспанцям плачУ ,а тепер ще й свої свинорилі руку простягнуть!!!🙀😩
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25.10.2020 16:33 Ответить
Какие налоги в Украине, с какого перепугу. Все кто работает легально все платят в стране пребывания.
https://dengi.ua/taxes/2361110-polmilliona-ukraintsev-platyat-nalogi-v-polshe-smi
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25.10.2020 16:42 Ответить
мусора и судьи хотят жрать, и любченко надо доллары пополнять,
а лохи уже с вывернутыми карманами,
можно, конечно , ещё комуналку поднять, как в Швеции, но если отжать квартирки у лохобанов. то тогда они перестанут тянуться и платить за мусорско-судейское украинское отопление в 20градусов на улице, и судьи могут заголодать,
а вот умники уехавшие на жЫрные хлеба ещё не заплатили ветеранам в малиновых шапках охраняющим суды в киеве,
а малиновошапочники хотят жрать как любченко, чтобы доллары и дома и в банке, чтоб машинка была не пыжо,
мусор что, даром малиновую шапку одевал, Антоненко в тюрягу отправлял ?
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25.10.2020 16:58 Ответить
как красиво пели, когда вводили акциз на бензин,
через пять лет обещали автобаны как в Германии,
а теперь любченко и его кореша в красных шапках новых лохобанов ищут
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25.10.2020 17:06 Ответить
А пройшло вже 10 років...
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25.10.2020 17:57 Ответить
А почему это вопрос не вошёл в те 5 вопросов от кловуна, а???
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25.10.2020 17:07 Ответить
А в Польше например платят налог на дождь и снег. И ничего, не умерли.
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25.10.2020 17:10 Ответить
?
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25.10.2020 17:57 Ответить
я сам офигел, когда пришло письмо. Платят собственники домов и земли возле них. Если ты живешь в квартире многоквартирного дома то сумма платится со всего дома, и включается в тариф обслуживаюшей компании, и ты ее не видишь отдельно в платежках. Если живешь в частном доме, то приходит раз в год "письмо счастья". Там рассчитывается объем осадков (годовой кровень по данным метеослужбы), умножается на площадь твоей земли - и вуаля, у меня выходит около 280 зл. )2000 грн.) в год.
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25.10.2020 19:19 Ответить
Вы бредите.
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25.10.2020 21:12 Ответить
ті готова ответить за свои слова?
Вот пруф. ссылка
Жду извинений.
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25.10.2020 23:18 Ответить
20% мало,обложить налогом инвесторов,это кто же такое придумал?
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25.10.2020 17:14 Ответить
Навіяло:
- А чого то ми скулимо і плачемо?
- Бооолиить!
- Ну а як ви хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе...
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25.10.2020 17:53 Ответить
Ахах )) До слёз просто )))
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25.10.2020 19:35 Ответить
Украина должна закрыть офшоры для начала, чтобы эти деньги осели в самой стране и создали новые производства и рабочие места!
А так, государство захвачено олигархами. которые тупо выкачивают бабло, не вкладывая его внутри страны и рабочие руки им не нужны, получается.
На дурняка, залезть в чужой карман, хотеть не возбраняется, но по рукам таким умникам давать нужно! Создайте условия, рабочие места, а потом уже налоги! А из за своей рукожопости и жадности, вы вынудили искать их счастье на чужбине и еще с людей налоги драть - это свернаглость!
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25.10.2020 19:44 Ответить
Ты хоть знаешь что такое офшоры? Они легаотны во всем мире, в т.ч. даже Трамп ими пользуеься.
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26.10.2020 09:34 Ответить
Отсосать хочешь?
Влада планує ввести податок для заробітчан - Цензор.НЕТ 8253
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25.10.2020 19:52 Ответить
От добоЙоб и
Зараз ці гроші перестануть заходи в бонківський обіг і перетворяться в чорний нал.
До речі, коли овощ посягнув на заробітки, стався налоговий майдан. А потім справжній.

ПРАВИЛЬНОЙ ДАРОГОЙ ИДЕТЕ. ТАВАРИЩИ
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25.10.2020 20:52 Ответить
с какого перепуга люди живущие и работающие за границей должньі 2 раза платить налоги.зе -вьі не аху....и?подстилки олигархов!
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25.10.2020 20:58 Ответить
что-бы через 15 лет им не грозила пенсия Влада планує ввести податок для заробітчан - Цензор.НЕТ 5495
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25.10.2020 21:26 Ответить
Влада планує ввести податок для заробітчан - Цензор.НЕТ 7061
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25.10.2020 22:01 Ответить
Доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.
Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.
Согласно данным МВФ, подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.

https://zavtra.com.ua/2020/10/21/mvf-poschital-chto-ukrainczy-v-3-raza-bednee-rossiyan/
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25.10.2020 22:34 Ответить
Зелені придурки пояснюю на пальцях. Якщо заробітчани платять податки в країні з якою є договір про уникнення взаємооподаткування, то заробітчани будуть подавати в європейські суди і трахати вас, трахати і ще раз трахати. А держава Україна замість отримувати прибуток буде сплачувати штрафи за рішеннями євросудів. Суки працювати починайте! Економіку піднімайте, а не думайте де б кого поборами обкласти.
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26.10.2020 09:33 Ответить
Податки в країні де працюють сплачують маусимум 25% заробітчан, їх ніхто чіпати не збирається.
А ось решта 75% працюють ща "чорний нал" і мають платити.
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26.10.2020 09:36 Ответить
Вони швидше перейдуть на декларування своїх прибутків в країнах де працюють, ніж будуть платити по хотілкам цих зелених нероб. І податки там менші і геморою з декларуванням менше і чиновники чесніші і ефективніші.
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26.10.2020 09:41 Ответить
не перейдуть, тому що працюють нелегально.
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26.10.2020 09:42 Ответить
Всі працюють легально бо прийде перевірка і буде айяйяй роботодавцю!!! Це вам не Україна
Просто частина має мінімалку яку переведе в більший дохід, в країні де є соцстрахування і гарантії а не...зеленоботіки
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26.10.2020 09:47 Ответить
Тут на сайті була стаття - в Польші працюють легально 507 тис. українців (дані податкової Польші).
Тепер порахуй - скільки всього заробітчан в Польші і отримаєш % тих хто не платить податки.
Про інші країни я не кажу - в Німеччині, Франції та т.п. українців на легальній роботі практично немає.
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26.10.2020 09:53 Ответить
Платити не будемо. Ми платимо податки там , де робимо. Але ті внески , що ми платили раніше в Україні , заберемо, не переживайте.
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26.10.2020 09:40 Ответить
І буде правильно. Наглих жмотів треба вчити працювати, а не шукати кого б обкласти поборами!
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26.10.2020 09:42 Ответить
Податки плотяться в тій країні, де заробляються гроші. Це що ж виходить? люди повинні платити за те, що держава не може забезпечити їх роботою?
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26.10.2020 09:49 Ответить
а як бути з тими хто податки не платить ні там ані в Україні? А таких - більшість.
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26.10.2020 09:54 Ответить
Влада планує ввести податок для заробітчан - Цензор.НЕТ 4909
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26.10.2020 12:00 Ответить
Спасибо что предупредили плесень зеленая )))
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26.10.2020 13:16 Ответить
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