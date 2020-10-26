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Черновецький (726) російська мова (283) Окружний адмінсуд Києва (377)

ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву проти Кабінету міністрів України з вимогою визнати російську мову державною.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд встановив, що при складенні позовної заяви позивачем не було дотримано вимог Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конституції України щодо статусу державної мови та сфер її застосування. Суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків, зокрема, шляхом викладення позову державною (українською) мовою", - зазначили в пресслужбі.

Однак, документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило. Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України позовна заява була повернута позивачеві.

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Як повідомлялося, 9 вересня в ОАСК надійшов позов з проханням зобов'язати Кабмін України внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної. Позивачем було вказано Леоніда Черновецького. Він вимагав визнати протиправною бездіяльність уряду, яка полягає в невнесення вищезгаданого законопроєкту на розгляд парламенту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Підкацапна канцерва... Вже дістав цей космічний обдовбанець своєю сраною рекламою на ютубі!!! ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 2905
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26.10.2020 14:34
+15
Чем только этот космонавт не пытался зарабатывать... И блогером пытался стать, и книги писать и все это дохода не приносит, а вот получить заказ от кацапорылых, подать в суд (не важно какой будет результат, главное процесс держать) это конечно деньги не большие зато стабильный доход ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1587
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26.10.2020 14:34
+12
На Марсі будешь російською розмовляти з марсіанами !! Кацмонавт обдовбаний !!))
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26.10.2020 14:39
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Підкацапна канцерва... Вже дістав цей космічний обдовбанець своєю сраною рекламою на ютубі!!! ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 2905
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26.10.2020 14:34 Відповісти
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 6782
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26.10.2020 15:14 Відповісти
Чем только этот космонавт не пытался зарабатывать... И блогером пытался стать, и книги писать и все это дохода не приносит, а вот получить заказ от кацапорылых, подать в суд (не важно какой будет результат, главное процесс держать) это конечно деньги не большие зато стабильный доход ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1587
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26.10.2020 14:34 Відповісти
воно стільки вкрало, що кацапи йому стільки не заплатять, щоб такий тупий позов подати, воно зловило приход і вирішило подати позов, а потім попустило і забув, що таке було.
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26.10.2020 16:34 Відповісти
Гут! Хрін тобі а не рускай изик !
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26.10.2020 14:36 Відповісти
у Лени Космоса появился драгдиллер из МИД РФ..
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26.10.2020 14:38 Відповісти
Жиды рулят. Хитрожопая нация.
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26.10.2020 14:38 Відповісти
На Марсі будешь російською розмовляти з марсіанами !! Кацмонавт обдовбаний !!))
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26.10.2020 14:39 Відповісти
истец сошел с ума... дурка за ним "давно плачет"....
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26.10.2020 14:40 Відповісти
"Наш дом-дурдом !" !!!)))
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26.10.2020 15:13 Відповісти
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 3264
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26.10.2020 15:15 Відповісти
в гравiцапу - його(на Марсе забористый ягель выращивать)
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26.10.2020 14:40 Відповісти
А при чому тут Кабмін, тобто, виконавча гілка влади, якщо питання державної мови вирішене на законодавчому рівні, шляхом прийняття відповідних законодавчих актів? У "дядька" "з головою непорядок..."?.
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26.10.2020 14:41 Відповісти
В голові повний айкосМос !!!)))
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26.10.2020 15:08 Відповісти
А кто должен в Раду обращаться?
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26.10.2020 16:32 Відповісти
Як тебе зрозуміть? "А кто должен в Раду обращаться?"
Пояснюю російською : "Кабмин - ненадлежащий ответчик... Он отвечает только за свои решения. В данном случае нужно обжаловать постулаты законодательного акта... А его принимала Верховная Рада... Кабмин - только исполнитель закона...".
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26.10.2020 18:03 Відповісти
А я думал Леня Космос - патриот, бо прикрыл в свое время Пальчевского поликлинику по свинному гриппу.
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26.10.2020 14:42 Відповісти
Космонавта завербовали. Иначе объяснить нельзя.
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26.10.2020 14:42 Відповісти
Вот на лице у Лени написано, шо сам не верит в свою мутотень
ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1567
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26.10.2020 14:43 Відповісти
Ждем за леней и от забуханого вчера с горя пальчевского, из-за пролета шифером над выборами, какой-нить муйни.
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26.10.2020 14:46 Відповісти
Шота и Юля молчит, хоть бы за нее чьо-нить Яюля-сулимович изобразил.
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26.10.2020 14:48 Відповісти
Ваня в повній простраціі,"Матьківщиа" опинилась в дупі !!!))
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26.10.2020 15:11 Відповісти
Леня - я скажу тебе по идишу -- ИДИШТЫНАХ чучело !!! ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 1025
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26.10.2020 14:50 Відповісти
))) только не чучело, а ШМОК.
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26.10.2020 15:32 Відповісти
Льоня сам собі зрадив,замість захисту космічної мови,він впрягся за кацапську.
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26.10.2020 14:52 Відповісти
Он там где то у вас прячется! Хоть гавном его из ведра обдайте, чтоб жизнь ему медом не казалась на уворованные в Украине деньги! ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 5689
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26.10.2020 16:08 Відповісти
Він в Грузії ховається ,но то таке.
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26.10.2020 21:35 Відповісти
Опять мальчику в трусиках запрещают пользоваться языком ?.
.
???
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26.10.2020 15:13 Відповісти
позбавити громадянства назавжди .
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26.10.2020 16:12 Відповісти
Неужели космонавт, своей бурной финансовой деятельностью, не заработал отдых на нарах?
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26.10.2020 16:15 Відповісти
ну от чого українцю у своїй державі треба переходити на москальську, розмовляючи з таким самим українцем? Бо паспорт має, а хабалка. ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 8017
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26.10.2020 16:19 Відповісти
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 870
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26.10.2020 16:24 Відповісти
Неужели космонавт, своей бурной финансовой деятельностью, не заработал отдых на нарах? Живет **** в израиле, и переживает за русский язык, так он же прикалывается, либо бабло зарабатывает.
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26.10.2020 16:20 Відповісти
Вибач, а ти на якому написав?
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26.10.2020 16:35 Відповісти
Касапы... А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..

. ..
.СЦЫКЛО Бункерное .??..
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26.10.2020 22:02 Відповісти
Не думаю, что Раше это надо. Учитывай, что оружие Раша, продает и тем и другим, и признает Карабах азербайджанским.
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26.10.2020 22:06 Відповісти
ще один МЕРЗОТНИК черновецький - адепт руSSкого міра з`явився на горизонті....
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26.10.2020 22:14 Відповісти
 
 