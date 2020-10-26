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Новости Политика Украины
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ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным

Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление против Кабинета министров Украины с требованием признать русский язык государственным.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положения Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - отметили в пресс-службе.

Однако, документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу.

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Как сообщалось, 9 сентября в ОАСК поступил иск с просьбой обязать Кабмин Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного. Истцом был указан Леонид Черновецкий. Он требовал признать противоправной бездеятельность правительства, которая заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.
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Топ комментарии
+17
Підкацапна канцерва... Вже дістав цей космічний обдовбанець своєю сраною рекламою на ютубі!!! ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 2905
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26.10.2020 14:34
+15
Чем только этот космонавт не пытался зарабатывать... И блогером пытался стать, и книги писать и все это дохода не приносит, а вот получить заказ от кацапорылых, подать в суд (не важно какой будет результат, главное процесс держать) это конечно деньги не большие зато стабильный доход ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1587
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26.10.2020 14:34
+12
На Марсі будешь російською розмовляти з марсіанами !! Кацмонавт обдовбаний !!))
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26.10.2020 14:39
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Підкацапна канцерва... Вже дістав цей космічний обдовбанець своєю сраною рекламою на ютубі!!! ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 2905
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26.10.2020 14:34 Ответить
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 6782
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26.10.2020 15:14 Ответить
Чем только этот космонавт не пытался зарабатывать... И блогером пытался стать, и книги писать и все это дохода не приносит, а вот получить заказ от кацапорылых, подать в суд (не важно какой будет результат, главное процесс держать) это конечно деньги не большие зато стабильный доход ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1587
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26.10.2020 14:34 Ответить
воно стільки вкрало, що кацапи йому стільки не заплатять, щоб такий тупий позов подати, воно зловило приход і вирішило подати позов, а потім попустило і забув, що таке було.
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26.10.2020 16:34 Ответить
Гут! Хрін тобі а не рускай изик !
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26.10.2020 14:36 Ответить
у Лени Космоса появился драгдиллер из МИД РФ..
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26.10.2020 14:38 Ответить
Жиды рулят. Хитрожопая нация.
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26.10.2020 14:38 Ответить
На Марсі будешь російською розмовляти з марсіанами !! Кацмонавт обдовбаний !!))
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26.10.2020 14:39 Ответить
истец сошел с ума... дурка за ним "давно плачет"....
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26.10.2020 14:40 Ответить
"Наш дом-дурдом !" !!!)))
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26.10.2020 15:13 Ответить
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 3264
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26.10.2020 15:15 Ответить
в гравiцапу - його(на Марсе забористый ягель выращивать)
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26.10.2020 14:40 Ответить
А при чому тут Кабмін, тобто, виконавча гілка влади, якщо питання державної мови вирішене на законодавчому рівні, шляхом прийняття відповідних законодавчих актів? У "дядька" "з головою непорядок..."?.
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26.10.2020 14:41 Ответить
В голові повний айкосМос !!!)))
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26.10.2020 15:08 Ответить
А кто должен в Раду обращаться?
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26.10.2020 16:32 Ответить
Як тебе зрозуміть? "А кто должен в Раду обращаться?"
Пояснюю російською : "Кабмин - ненадлежащий ответчик... Он отвечает только за свои решения. В данном случае нужно обжаловать постулаты законодательного акта... А его принимала Верховная Рада... Кабмин - только исполнитель закона...".
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26.10.2020 18:03 Ответить
А я думал Леня Космос - патриот, бо прикрыл в свое время Пальчевского поликлинику по свинному гриппу.
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26.10.2020 14:42 Ответить
Космонавта завербовали. Иначе объяснить нельзя.
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26.10.2020 14:42 Ответить
Вот на лице у Лени написано, шо сам не верит в свою мутотень
ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным - Цензор.НЕТ 1567
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26.10.2020 14:43 Ответить
Ждем за леней и от забуханого вчера с горя пальчевского, из-за пролета шифером над выборами, какой-нить муйни.
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26.10.2020 14:46 Ответить
Шота и Юля молчит, хоть бы за нее чьо-нить Яюля-сулимович изобразил.
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26.10.2020 14:48 Ответить
Ваня в повній простраціі,"Матьківщиа" опинилась в дупі !!!))
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26.10.2020 15:11 Ответить
Леня - я скажу тебе по идишу -- ИДИШТЫНАХ чучело !!! ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 1025
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26.10.2020 14:50 Ответить
))) только не чучело, а ШМОК.
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26.10.2020 15:32 Ответить
Льоня сам собі зрадив,замість захисту космічної мови,він впрягся за кацапську.
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26.10.2020 14:52 Ответить
Он там где то у вас прячется! Хоть гавном его из ведра обдайте, чтоб жизнь ему медом не казалась на уворованные в Украине деньги! ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 5689
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26.10.2020 16:08 Ответить
Він в Грузії ховається ,но то таке.
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26.10.2020 21:35 Ответить
Опять мальчику в трусиках запрещают пользоваться языком ?.
.
???
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26.10.2020 15:13 Ответить
позбавити громадянства назавжди .
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26.10.2020 16:12 Ответить
Неужели космонавт, своей бурной финансовой деятельностью, не заработал отдых на нарах?
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26.10.2020 16:15 Ответить
ну от чого українцю у своїй державі треба переходити на москальську, розмовляючи з таким самим українцем? Бо паспорт має, а хабалка. ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 8017
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26.10.2020 16:19 Ответить
ОАСК повернув Черновецькому позов про визнання російської мови державною - Цензор.НЕТ 870
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26.10.2020 16:24 Ответить
Неужели космонавт, своей бурной финансовой деятельностью, не заработал отдых на нарах? Живет **** в израиле, и переживает за русский язык, так он же прикалывается, либо бабло зарабатывает.
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26.10.2020 16:20 Ответить
Вибач, а ти на якому написав?
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26.10.2020 16:35 Ответить
Касапы... А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..

. ..
.СЦЫКЛО Бункерное .??..
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26.10.2020 22:02 Ответить
Не думаю, что Раше это надо. Учитывай, что оружие Раша, продает и тем и другим, и признает Карабах азербайджанским.
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26.10.2020 22:06 Ответить
ще один МЕРЗОТНИК черновецький - адепт руSSкого міра з`явився на горизонті....
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26.10.2020 22:14 Ответить
 
 