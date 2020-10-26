Петиция о ликвидации ОАСК набрала на сайте президента 25 тыс. подписей

Президента Украины Владимира Зеленского призывают безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Соответствующая электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения, передает Цензор.НЕТ.

Инициатор петиции Данило Мокрик просит президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

А также в связи с тем, что ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" закрепляют за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.