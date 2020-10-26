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ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я

Вищий антикорупційний суд відмовився санкціонувати взяття під варту президента-втікача Віктора Януковича в справі про Межигір'я.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий суддя Антикорсуду Воронько відмовив САП у взятті Януковича під варту у справі про Межигір'я", - йдеться в повідомленні.

ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигіря 01

На початку серпня 2019 року Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і пособництві Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Читайте: ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигіря 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ніт. Не треба нам це одоробло.
Only Hetman Gunpowder, only hardcore!
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26.10.2020 15:24
+5
уррраааа!
ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье - Цензор.НЕТ 2491

...
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26.10.2020 15:26
+4
13 лет овосчу дали, но подозреваю шо скоро уже скосють все, до одного
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26.10.2020 15:15
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13 лет овосчу дали, но подозреваю шо скоро уже скосють все, до одного
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26.10.2020 15:15 Відповісти
Колективне прохання від...страусів подіяло. Судді члени товариства по зазисту тварин!
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26.10.2020 16:46 Відповісти
Деталі засідання: https://ti-ukraine.org/news/antykorsud-vidmovyvsya-vzyaty-yanukovycha-pid-vartu-u-spravi-shhodo-mezhygir-ya/
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26.10.2020 15:21 Відповісти
Какой арест? Какие уголовные дела? Вы что, с ума сошли? Учитывая всё то, что сейчас происходит в Украине, Януковича нужно срочно реабилитировать, просить у него прощения, выплачивать ему компенсацию и умолять его занять пост президента.
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26.10.2020 15:22 Відповісти
Ніт. Не треба нам це одоробло.
Only Hetman Gunpowder, only hardcore!
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26.10.2020 15:24 Відповісти
и тогда страна -снова поднимецца ... по пенькам , на одних страусах!
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26.10.2020 15:28 Відповісти
Москалям слова не давали!
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26.10.2020 16:15 Відповісти
🤣🤣
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26.10.2020 15:25 Відповісти
у них нет дна - несправедливость вызывает ответную реакцию - кто то об этом забыл
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26.10.2020 15:25 Відповісти
уррраааа!
ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье - Цензор.НЕТ 2491

...
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26.10.2020 15:26 Відповісти
Янык имел искренние намерения. Как Зе со свои "опросом"...
За что его арестовывать?
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26.10.2020 15:28 Відповісти
ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я - Цензор.НЕТ 8254
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26.10.2020 15:45 Відповісти
А нахера оно сдалось арестовывать Овоща упоротого - пошлите за ним лифт и все дела. Срок ожидания подачи лифта уже давно вышел и Януковощ уже пару лет у чертей в долг живет.
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26.10.2020 15:46 Відповісти
Не ну а шо? Не станем же мы обижать чеснава пизнесмена?
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26.10.2020 15:50 Відповісти
Бедняга, как он расстроился, его можно понять.
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26.10.2020 15:55 Відповісти
"...не стал арестовывать Януковича" - а шо, можно было? ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я - Цензор.НЕТ 4720
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26.10.2020 15:59 Відповісти
Формальный арест. Заочный.
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26.10.2020 16:08 Відповісти
Я розумію, що це символічно (тобто судовий процес має йти чисто in the name of Great Justice, так би мовити) - але все одно присмак ґабсурди тут є...
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26.10.2020 18:55 Відповісти
ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я - Цензор.НЕТ 4384
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26.10.2020 16:10 Відповісти
Ще в сраку поцілували!
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26.10.2020 16:16 Відповісти
лохИ, кароче, всем понятно? - для успешности воровать-грабить мАло или вообщЕ не воровать - нет смысла..
BAX какой суд открытым текстом говорит: грабить-убивать нужно как можно больше - тогда, всего лишь отдав долю малую фемид-овцам, можно спокойно проматывать оставшуюся жизнь, до глубокой старости, с девочками (или с теми же судьями - какая разница) на любых островах..
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26.10.2020 16:25 Відповісти
Из того, что я помню - минимум две общественные и одна политическая организация пообещали реализовать в отношении пациента вполне себе сталинский приговор в момент пересечения границы. Я им почему-то верю.
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26.10.2020 16:30 Відповісти
Они там все на приколе...
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26.10.2020 16:33 Відповісти
Та нічого... скоро зєльоная плєсєнь буде його зустрічати з хлібом-сіллю...
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Его уже арестовали по 12 делам, только вот беда - это всё понарошку, как в детском садике. На самом же деле арестант гуляет свободно по соседней империи и кладёт инструмент на арестовавших.
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26.10.2020 16:44 Відповісти
Еще пару-тройку лет власти зеленых врагов народа и януковище с триумфом вернется в Украину и приступит к выполнению своих обязанностей президента.
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26.10.2020 17:05 Відповісти
А кого вони заарештували?
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26.10.2020 17:28 Відповісти
Янукович и окружение хоть воровали,но и что то делали,а эти воруют,но делать кроме как воровать ничего не умеют.
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26.10.2020 17:40 Відповісти
Так як там тепер поживатиме довічне за корупцію? В тій же ср...ці, що і васківьці?
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26.10.2020 22:31 Відповісти
ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я - Цензор.НЕТ 3481 Все правильно !

Не потрібно ніякого арешту - та ще харчувти арештованого за рахунок ним обікраного народу )
Смертна кара - за зраду Батьківщини ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я - Цензор.НЕТ 236
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26.10.2020 23:21 Відповісти
 
 