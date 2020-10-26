ВАКС відмовився арештовувати Януковича в справі про Межигір'я
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Вищий антикорупційний суд відмовився санкціонувати взяття під варту президента-втікача Віктора Януковича в справі про Межигір'я.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні слідчий суддя Антикорсуду Воронько відмовив САП у взятті Януковича під варту у справі про Межигір'я", - йдеться в повідомленні.
На початку серпня 2019 року Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і пособництві Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
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Only Hetman Gunpowder, only hardcore!
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За что его арестовывать?
BAX какой суд открытым текстом говорит: грабить-убивать нужно как можно больше - тогда, всего лишь отдав долю малую фемид-овцам, можно спокойно проматывать оставшуюся жизнь, до глубокой старости, с девочками (или с теми же судьями - какая разница) на любых островах..
Не потрібно ніякого арешту - та ще харчувти арештованого за рахунок ним обікраного народу )
Смертна кара - за зраду Батьківщини