ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший антикоррупционный суд отказался санкционировтаь взятие под стражу беглого президента Виктора Януковича в деле о Межигорье.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня следственный судья Антикорсуду Воронько отказал САП во взятии Януковича под стражу по делу о Межигорье", - говорится в сообщении.
В начале августа 2019 Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".
30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.
С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.
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Only Hetman Gunpowder, only hardcore!
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За что его арестовывать?
BAX какой суд открытым текстом говорит: грабить-убивать нужно как можно больше - тогда, всего лишь отдав долю малую фемид-овцам, можно спокойно проматывать оставшуюся жизнь, до глубокой старости, с девочками (или с теми же судьями - какая разница) на любых островах..
Не потрібно ніякого арешту - та ще харчувти арештованого за рахунок ним обікраного народу )
Смертна кара - за зраду Батьківщини