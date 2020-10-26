УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4216 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
7 813 50
Донецька область (5682) Голос партія (497) Лозинський Роман (34)

Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія

Кандидати від партії "Голос" входять до міської ради в Донецькій області. Зокрема, партія матиме депутатів у містах Дружківка і Новогродівка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт партії.

"Я дуже радий, що вдалося не просто взяти участь, а й показати результат. Це дві міські громади, які зараз мають відчути на собі всю повноту децентралізації. Я переконаний, що з фракціями "Голосу" в цих радах рішення будуть ефективними і якісними. Ми не дамо дерибанити на користь місцевих "рішал" ті ресурси, які є в громади.

Коли я приїжджав у Дружківку, то бачив неймовірну команду людей, які хочуть змінювати своє місто. І ми, народні депутати "Голосу", будемо ефективно працювати з нашими командами в Дружківській і Новогродівській громадах. Все тільки починається!", - заявив народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Пусть, меньше ваты.
показати весь коментар
26.10.2020 19:16
+12
Интересно ,они предложат снова Пороху влиться в их сильнейшую партию?На бис,пожайлуста)))
показати весь коментар
26.10.2020 19:15
+12
это ты баба в штанах.не тебе . чмыренку, судить Вакарчука. Да, как политик он не состоялся, но он - в любом случае великий человек. Он любит Украину еще до всех ваших юлек и порохов. По-настоящему.
показати весь коментар
26.10.2020 19:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно ,они предложат снова Пороху влиться в их сильнейшую партию?На бис,пожайлуста)))
показати весь коментар
26.10.2020 19:15 Відповісти
і нема васі Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 377
показати весь коментар
26.10.2020 19:43 Відповісти
это успех,ящитаю... Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 2710
показати весь коментар
26.10.2020 19:15 Відповісти
Пусть, меньше ваты.
показати весь коментар
26.10.2020 19:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
26.10.2020 19:17 Відповісти
это ты баба в штанах.не тебе . чмыренку, судить Вакарчука. Да, как политик он не состоялся, но он - в любом случае великий человек. Он любит Украину еще до всех ваших юлек и порохов. По-настоящему.
показати весь коментар
26.10.2020 19:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
26.10.2020 19:53 Відповісти
Ну куда ему с вашим кабздоном или кругом тягаться , вот где разнообразие мотивов )
показати весь коментар
26.10.2020 20:11 Відповісти
Даже удивительно.
показати весь коментар
26.10.2020 19:17 Відповісти
Погудемо- побачимо... чи поживемо- як в них там вже вийде.
показати весь коментар
26.10.2020 19:19 Відповісти
Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 5459
показати весь коментар
26.10.2020 19:21 Відповісти
Лише 33 роки і така халепа !!))
показати весь коментар
26.10.2020 19:23 Відповісти
И так будет с каждым сепаром... Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 7929
показати весь коментар
26.10.2020 19:25 Відповісти
А що там слов'янська чорнорота набрала?
показати весь коментар
26.10.2020 19:22 Відповісти
Здається прошла в другий тур!! Ідіотізм,це не довго,це назавжди !!))
показати весь коментар
26.10.2020 19:25 Відповісти
вроде не прошла. сражаются опзж и оппоблок
показати весь коментар
26.10.2020 19:30 Відповісти
это одно и тоже
показати весь коментар
26.10.2020 20:31 Відповісти
Та хоть что набери, там всё равно всё ватное будет.
показати весь коментар
26.10.2020 19:26 Відповісти
Донбасити , це зайвохромосомні мутанти,потвори кремлівської селекціі !!))
показати весь коментар
26.10.2020 19:28 Відповісти
Это проблема Украины, похоже она неизлечима.
показати весь коментар
26.10.2020 19:34 Відповісти
Горбатих лише могила виправить !!))
показати весь коментар
26.10.2020 19:46 Відповісти
Та мабуть.
показати весь коментар
26.10.2020 20:08 Відповісти
это завезенные кацапские семена , которые хорошо проросли на чужой территории и расплодились, а все равно смотрят в сторону.
показати весь коментар
26.10.2020 20:34 Відповісти
Основні конкуренти Штепи на виборах у Слов'янську - Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях Оппоблок, теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна - журналіст Денис Казанський.

Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності. Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).

Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
показати весь коментар
26.10.2020 19:48 Відповісти
Молодці
показати весь коментар
26.10.2020 19:24 Відповісти
Цирк.
показати весь коментар
26.10.2020 19:24 Відповісти
Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 3010
показати весь коментар
26.10.2020 19:29 Відповісти
Поющие в терновнике? Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 7349
показати весь коментар
26.10.2020 19:34 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
26.10.2020 19:36 Відповісти
А гидрант то наш СЦЫКЛО !
***
У Зеленского в разы увеличилось число охранников, теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 8457

Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 9858

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше.
показати весь коментар
26.10.2020 19:40 Відповісти
Що тут скажеш - сцикло!
показати весь коментар
27.10.2020 01:45 Відповісти
А Притула поработает депутатом в горсовете Киева, наберется соотвествующего опьіта или "ну его нафиг"?
показати весь коментар
26.10.2020 19:41 Відповісти
Притула в депутати не висувався .
показати весь коментар
26.10.2020 19:52 Відповісти
А чому? Закон хіба забороняє одночасно висуватись і кандидатом в мери, і кандидатом в депутати від партії?
Програв мерські вибори, можеш попрацювати депутатом міськради, набратись досвіду.
показати весь коментар
26.10.2020 20:00 Відповісти
А он был в списке партии в бюлетне?? Не был...так что не получится...
показати весь коментар
26.10.2020 20:08 Відповісти
Не бьіл. Но стоило бьі бьіть и поработать депутатом перед кардинальной сменой деятельности из шоу-биза сразу в мерьі.
показати весь коментар
26.10.2020 20:12 Відповісти
це треба запитати Притулу , чому його немає в списку кандидатів в депутати ! до речі Кличко переміг в першому турі 50,9%
показати весь коментар
26.10.2020 20:10 Відповісти
Я його вітаю. Обійтись одним туром при явній перевазі одного із кандидатів, це благо.
показати весь коментар
26.10.2020 20:14 Відповісти
я теж вітаю ! кияни оцінили його роботу .
показати весь коментар
26.10.2020 20:18 Відповісти
Просто не хтів... Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 1725
показати весь коментар
26.10.2020 20:14 Відповісти
Можливо.
показати весь коментар
26.10.2020 20:15 Відповісти
Славянск
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1320778099148132361
показати весь коментар
26.10.2020 19:52 Відповісти
Так и в Николаеве есть такие случаи. Лично со мной в атб. Тварей от нашего флага рвёт.
показати весь коментар
26.10.2020 20:24 Відповісти
Там повно ригів під виглядом нових імен партій. Задавлять голос, будуть ходити просто статистами на засідання.
показати весь коментар
26.10.2020 20:13 Відповісти
Так где больше быдла совкового, в одессе, или в донецкой области, то что произошло в донбассе, вот ответ, есть повод почесать репу.
показати весь коментар
26.10.2020 20:59 Відповісти
Приємний сюрприз.
показати весь коментар
27.10.2020 09:47 Відповісти
 
 