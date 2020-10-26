Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині
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Кандидати від партії "Голос" входять до міської ради в Донецькій області. Зокрема, партія матиме депутатів у містах Дружківка і Новогродівка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт партії.
"Я дуже радий, що вдалося не просто взяти участь, а й показати результат. Це дві міські громади, які зараз мають відчути на собі всю повноту децентралізації. Я переконаний, що з фракціями "Голосу" в цих радах рішення будуть ефективними і якісними. Ми не дамо дерибанити на користь місцевих "рішал" ті ресурси, які є в громади.
Коли я приїжджав у Дружківку, то бачив неймовірну команду людей, які хочуть змінювати своє місто. І ми, народні депутати "Голосу", будемо ефективно працювати з нашими командами в Дружківській і Новогродівській громадах. Все тільки починається!", - заявив народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський.
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Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності. Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
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У Зеленского в разы увеличилось число охранников, теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.
Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.
Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше.
Програв мерські вибори, можеш попрацювати депутатом міськради, набратись досвіду.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1320778099148132361