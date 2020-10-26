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Донецкая область (7126) Голос партия (490) Лозинский Роман (36)

Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия

Кандидаты от партии "Голос" проходят в городские советы в Донецкой области. В частности, партия будет иметь депутатов в городах Дружковка и Новогродовка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт партии.

"Я очень рад, что удалось не просто принять участие, но и показать результат. Это две городские общины, которые сейчас должны почувствовать на себе всю полноту децентрализации. Я убежден, что с фракциями "Голоса" в этих советах решения будут эффективными и качественными. Мы не дадим дерибанить в пользу местных "решал" те ресурсы, которые есть в общины.

Когда я приезжал в Дружковку, то видел невероятную команду людей, которые хотят менять свой город. И мы, народные депутаты "Голоса", будем эффективно работать с нашими командами в Дружкивской и Новогродовской общинах. Все только начинается!", - заявил народный депутат фракции "Голоса" Роман Лозинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Пусть, меньше ваты.
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26.10.2020 19:16
+12
Интересно ,они предложат снова Пороху влиться в их сильнейшую партию?На бис,пожайлуста)))
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26.10.2020 19:15
+12
это ты баба в штанах.не тебе . чмыренку, судить Вакарчука. Да, как политик он не состоялся, но он - в любом случае великий человек. Он любит Украину еще до всех ваших юлек и порохов. По-настоящему.
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26.10.2020 19:36
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Интересно ,они предложат снова Пороху влиться в их сильнейшую партию?На бис,пожайлуста)))
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26.10.2020 19:15 Ответить
і нема васі Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 377
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26.10.2020 19:43 Ответить
это успех,ящитаю... Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 2710
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26.10.2020 19:15 Ответить
Пусть, меньше ваты.
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26.10.2020 19:16 Ответить
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26.10.2020 19:17 Ответить
это ты баба в штанах.не тебе . чмыренку, судить Вакарчука. Да, как политик он не состоялся, но он - в любом случае великий человек. Он любит Украину еще до всех ваших юлек и порохов. По-настоящему.
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26.10.2020 19:36 Ответить
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26.10.2020 19:53 Ответить
Ну куда ему с вашим кабздоном или кругом тягаться , вот где разнообразие мотивов )
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26.10.2020 20:11 Ответить
Даже удивительно.
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26.10.2020 19:17 Ответить
Погудемо- побачимо... чи поживемо- як в них там вже вийде.
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26.10.2020 19:19 Ответить
Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 5459
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26.10.2020 19:21 Ответить
Лише 33 роки і така халепа !!))
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26.10.2020 19:23 Ответить
И так будет с каждым сепаром... Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 7929
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26.10.2020 19:25 Ответить
А що там слов'янська чорнорота набрала?
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26.10.2020 19:22 Ответить
Здається прошла в другий тур!! Ідіотізм,це не довго,це назавжди !!))
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26.10.2020 19:25 Ответить
вроде не прошла. сражаются опзж и оппоблок
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26.10.2020 19:30 Ответить
это одно и тоже
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26.10.2020 20:31 Ответить
Та хоть что набери, там всё равно всё ватное будет.
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26.10.2020 19:26 Ответить
Донбасити , це зайвохромосомні мутанти,потвори кремлівської селекціі !!))
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26.10.2020 19:28 Ответить
Это проблема Украины, похоже она неизлечима.
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26.10.2020 19:34 Ответить
Горбатих лише могила виправить !!))
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26.10.2020 19:46 Ответить
Та мабуть.
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26.10.2020 20:08 Ответить
это завезенные кацапские семена , которые хорошо проросли на чужой территории и расплодились, а все равно смотрят в сторону.
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26.10.2020 20:34 Ответить
Основні конкуренти Штепи на виборах у Слов'янську - Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях Оппоблок, теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна - журналіст Денис Казанський.

Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності. Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).

Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
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26.10.2020 19:48 Ответить
Молодці
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26.10.2020 19:24 Ответить
Цирк.
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26.10.2020 19:24 Ответить
Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 3010
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26.10.2020 19:29 Ответить
Поющие в терновнике? Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине - Цензор.НЕТ 7349
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26.10.2020 19:34 Ответить
Молодці!
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26.10.2020 19:36 Ответить
А гидрант то наш СЦЫКЛО !
***
У Зеленского в разы увеличилось число охранников, теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 8457

Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 9858

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше.
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26.10.2020 19:40 Ответить
Що тут скажеш - сцикло!
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27.10.2020 01:45 Ответить
А Притула поработает депутатом в горсовете Киева, наберется соотвествующего опьіта или "ну его нафиг"?
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26.10.2020 19:41 Ответить
Притула в депутати не висувався .
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26.10.2020 19:52 Ответить
А чому? Закон хіба забороняє одночасно висуватись і кандидатом в мери, і кандидатом в депутати від партії?
Програв мерські вибори, можеш попрацювати депутатом міськради, набратись досвіду.
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26.10.2020 20:00 Ответить
А он был в списке партии в бюлетне?? Не был...так что не получится...
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26.10.2020 20:08 Ответить
Не бьіл. Но стоило бьі бьіть и поработать депутатом перед кардинальной сменой деятельности из шоу-биза сразу в мерьі.
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26.10.2020 20:12 Ответить
це треба запитати Притулу , чому його немає в списку кандидатів в депутати ! до речі Кличко переміг в першому турі 50,9%
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26.10.2020 20:10 Ответить
Я його вітаю. Обійтись одним туром при явній перевазі одного із кандидатів, це благо.
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26.10.2020 20:14 Ответить
я теж вітаю ! кияни оцінили його роботу .
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26.10.2020 20:18 Ответить
Просто не хтів... Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині - Цензор.НЕТ 1725
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26.10.2020 20:14 Ответить
Можливо.
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26.10.2020 20:15 Ответить
Славянск
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1320778099148132361
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26.10.2020 19:52 Ответить
Так и в Николаеве есть такие случаи. Лично со мной в атб. Тварей от нашего флага рвёт.
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26.10.2020 20:24 Ответить
Там повно ригів під виглядом нових імен партій. Задавлять голос, будуть ходити просто статистами на засідання.
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26.10.2020 20:13 Ответить
Так где больше быдла совкового, в одессе, или в донецкой области, то что произошло в донбассе, вот ответ, есть повод почесать репу.
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26.10.2020 20:59 Ответить
Приємний сюрприз.
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27.10.2020 09:47 Ответить
 
 