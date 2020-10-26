Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине
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Кандидаты от партии "Голос" проходят в городские советы в Донецкой области. В частности, партия будет иметь депутатов в городах Дружковка и Новогродовка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт партии.
"Я очень рад, что удалось не просто принять участие, но и показать результат. Это две городские общины, которые сейчас должны почувствовать на себе всю полноту децентрализации. Я убежден, что с фракциями "Голоса" в этих советах решения будут эффективными и качественными. Мы не дадим дерибанить в пользу местных "решал" те ресурсы, которые есть в общины.
Когда я приезжал в Дружковку, то видел невероятную команду людей, которые хотят менять свой город. И мы, народные депутаты "Голоса", будем эффективно работать с нашими командами в Дружкивской и Новогродовской общинах. Все только начинается!", - заявил народный депутат фракции "Голоса" Роман Лозинский.
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Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності. Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
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У Зеленского в разы увеличилось число охранников, теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.
Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.
Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше.
Програв мерські вибори, можеш попрацювати депутатом міськради, набратись досвіду.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1320778099148132361