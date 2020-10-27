Двоє чоловіків у Дніпрі намагалися викрасти бюлетені з результатами голосування, - поліція

У м. Дніпро поліція відкрила кримінальне провадження за спробу двома чоловіками викрасти бюлетені з результатами голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського відділу поліції.

Так, 26 жовтня близько 4:00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями і почав тікати.

Правоохоронці почали переслідувати втікача, після чого чоловік кинув мішок і втік. Поліцейські повернули представнику комісії викрадене без пошкоджень.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Дивіться: "Ви - ніхто. Ваша діяльність нас не турбує": журналістам на Донеччині заважали вільно спостерігати за підрахунком голосів. ФОТОрепортаж

За цим фактом слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.