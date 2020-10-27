Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат

Американський політтехнолог білоруського походження Віталій Шкляров виїхав з Білорусі. Його затримали за нібито співпрацю з білоруською опозицією. Про звільнення Шклярова особисто просив держсекретар США Майк Помпео.

Про це повідомив адвокат політв'язня Антон Гашинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

За словами правозахисника, Шкляров все ще перебуває під слідством і має підписку про нерозголошення. Захист політтехнолога написав клопотання про дозвіл на виїзд раніше, але те, що його задовольнили, на думку Гашинського, є наслідком дзвінка Майка Помпео.

Зараз Віталій поїхав до своєї сім'ї, де планує перебувати до одужання після зараження коронавірусом. Однак, пізніше політтехнолог все ж планує повернутися до Мінська, оскільки його мати перебуває на лікуванні в одній із лікарень міста.

25 жовтня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він закликав звільнити громадянина США Віталія Шклярова і підтримав білоруську опозицію.

Що відомо про Віталія Шклярова? Віталій Шкляров - російський політтехнолог родом з Білорусі, має американське громадянство. Зокрема Шкляров працював із Ксенією Собчак на президентських виборах 2018 року і в Грузії. Зараз він одружений зі співробітницею Держдепартаменту США і готувався переїхати на нове місце роботи дружини - в Україну.

29 липня Шклярова затримали в Гомелі білоруські силовики за те, що він нібито співпрацював з політичною опозицією в країні. Сам він свою провину не визнає. Його адвокат Антон Гашинський стверджує, що Шклярова утримували в СІЗО в нелюдських умовах.