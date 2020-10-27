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Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат

Американський політтехнолог білоруського походження Віталій Шкляров виїхав з Білорусі. Його затримали за нібито співпрацю з білоруською опозицією. Про звільнення Шклярова особисто просив держсекретар США Майк Помпео.

Про це повідомив адвокат політв'язня Антон Гашинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

За словами правозахисника, Шкляров все ще перебуває під слідством і має підписку про нерозголошення. Захист політтехнолога написав клопотання про дозвіл на виїзд раніше, але те, що його задовольнили, на думку Гашинського, є наслідком дзвінка Майка Помпео.

Зараз Віталій поїхав до своєї сім'ї, де планує перебувати до одужання після зараження коронавірусом. Однак, пізніше політтехнолог все ж планує повернутися до Мінська, оскільки його мати перебуває на лікуванні в одній із лікарень міста.

25 жовтня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він закликав звільнити громадянина США Віталія Шклярова і підтримав білоруську опозицію.

Що відомо про Віталія Шклярова? Віталій Шкляров - російський політтехнолог родом з Білорусі, має американське громадянство. Зокрема Шкляров працював із Ксенією Собчак на президентських виборах 2018 року і в Грузії. Зараз він одружений зі співробітницею Держдепартаменту США і готувався переїхати на нове місце роботи дружини - в Україну.

29 липня Шклярова затримали в Гомелі білоруські силовики за те, що він нібито співпрацював з політичною опозицією в країні. Сам він свою провину не визнає. Його адвокат Антон Гашинський стверджує, що Шклярова утримували в СІЗО в нелюдських умовах.
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Топ коментарі
+3
Ну просто какое-то бедствие Что же они к нам все прутся, Страшно даже представить, что будет если в россии начнется то, что в Белорусси ,Эти таргани все к нам побегут ...хоть бери и отстреливай
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27.10.2020 21:09
+3
Политическая партия "Сила Помпео" в Украине пользовалась бы большой поддержкой !
Пора давать ему гражданство !
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27.10.2020 21:55
+1
Авторы...надо писать в заголовке правильно--Не попросил,а приказал,и так ,чтоб типа,пока я буду ложить телефонную трубку по которой с тобой разговариваю,по другой линии мне уже должны позвонить и сказать что человек едет домой,ты меня понял, Шурик картофельный?))
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27.10.2020 23:22
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Ну просто какое-то бедствие Что же они к нам все прутся, Страшно даже представить, что будет если в россии начнется то, что в Белорусси ,Эти таргани все к нам побегут ...хоть бери и отстреливай
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27.10.2020 21:09 Відповісти
Будем значит брать и отстреливать Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 2835
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28.10.2020 16:48 Відповісти
очкоженежелезное)))
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27.10.2020 21:21 Відповісти
Политтехнологи это люди, которые помогают политикам дурить избирателей. Почему ни один политтехнолог не помогает несчастным избирателям понимать, как бороться против технологий политиков и их политтехнологов. Полагаю что профессию политтехнологов следует жёстко запретить
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27.10.2020 21:26 Відповісти
Лучше запретить дебилам голосовать! Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 2182Дурят их видите ли, болезных Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 9514
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28.10.2020 16:48 Відповісти
Не тот подход. Обычный избиратель может быть профессионалом в своём деле, но он в политике не профессионал. Но дурят его профессионалы
Притом их обман похож на мошенничество. Лучше будет если мошенники будут сидеть в тюрьме.
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30.10.2020 13:16 Відповісти
Политическая партия "Сила Помпео" в Украине пользовалась бы большой поддержкой !
Пора давать ему гражданство !
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27.10.2020 21:55 Відповісти
Наши олигархи и политики научат его коррупции.
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30.10.2020 13:21 Відповісти
Этот Шкляров зарабатывал на выборах псевдопоозиционной уХуйлу Сбчачки - т.е. он клевал из ладони уХйла.
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27.10.2020 22:26 Відповісти
"Об освобождении Шклярова лично просил госсекретарь США Майк Помпео" Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 7328

Мудаку лукашенку дозволили заявити, що якоби це сам Майк попросив.
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27.10.2020 22:30 Відповісти
хорошая подписка.
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27.10.2020 22:35 Відповісти
Авторы...надо писать в заголовке правильно--Не попросил,а приказал,и так ,чтоб типа,пока я буду ложить телефонную трубку по которой с тобой разговариваю,по другой линии мне уже должны позвонить и сказать что человек едет домой,ты меня понял, Шурик картофельный?))
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27.10.2020 23:22 Відповісти
И не дай бог что-то будет не так....пойдешь Шурик на чипсы,вместе с картошкой.А чипсы будут называться "Лука-3%".Разговор окончен,ложу трубку,время пошло.
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27.10.2020 23:26 Відповісти
В таком виде точно не могло быть. А что они в отместку будут делать? Бомбить Беларусь? Конечно нет. Конечно спокойно договорились, что Лукашенко отправит этого политтехнолога, как гражданина США, по месту гражданства и не появится в Беларуси. Притом Лукашенко это не тот человек, который поддастся на запугивание.
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28.10.2020 13:40 Відповісти
 
 