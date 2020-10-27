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Арестованный в Минске политтехнолог Шкляров, после звонка Помпео, был освобожден, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Арестованный в Минске политтехнолог Шкляров, после звонка Помпео, был освобожден, - адвокат

Американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров выехал из Беларуси. Его задержали за якобы сотрудничество с белорусской оппозицией. Об освобождении Шклярова лично просил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Антон Гашинский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Tut.by.

По словам правозащитника, Шкляров все еще находится под следствием и имеет подписку о неразглашении. Защита политтехнолога написал ходатайство о разрешении на выезд раньше, но то, что его удовлетворили, по мнению Гашинского, является следствием звонка Майка Помпео.

Сейчас Виталий поехал к своей семье, где планирует находится до выздоровления после заражения коронавирусом. Однако, позже политтехнолог все же планирует вернуться в Минск, так как его мать находится на лечении в одной из больниц города.

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25 октября госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он призвал освободить гражданина США Виталия Шклярова и поддержал белорусскую оппозицию.

Что известно о Виталии Шклярове? Виталий Шкляров ㅡ российский политтехнолог родом из Беларуси, имеет американское гражданство. В частности Шкляров работал с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года и в Грузии. Сейчас он женат на сотрудницей Госдепартамента США и готовился переехать на новое место работы жены ㅡ в Украину.

29 июля Шклярова задержали в Гомеле белорусские силовики за то, что он якобы сотрудничал с политической оппозицией в стране. Сам он свою вину не признает. Его адвокат Антон Гашинский утверждает, что Шклярова содержали в СИЗО в нечеловеческих условиях.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Ну просто какое-то бедствие Что же они к нам все прутся, Страшно даже представить, что будет если в россии начнется то, что в Белорусси ,Эти таргани все к нам побегут ...хоть бери и отстреливай
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27.10.2020 21:09
+3
Политическая партия "Сила Помпео" в Украине пользовалась бы большой поддержкой !
Пора давать ему гражданство !
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27.10.2020 21:55
+1
Авторы...надо писать в заголовке правильно--Не попросил,а приказал,и так ,чтоб типа,пока я буду ложить телефонную трубку по которой с тобой разговариваю,по другой линии мне уже должны позвонить и сказать что человек едет домой,ты меня понял, Шурик картофельный?))
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27.10.2020 23:22
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Ну просто какое-то бедствие Что же они к нам все прутся, Страшно даже представить, что будет если в россии начнется то, что в Белорусси ,Эти таргани все к нам побегут ...хоть бери и отстреливай
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27.10.2020 21:09 Ответить
Будем значит брать и отстреливать Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 2835
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28.10.2020 16:48 Ответить
очкоженежелезное)))
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27.10.2020 21:21 Ответить
Политтехнологи это люди, которые помогают политикам дурить избирателей. Почему ни один политтехнолог не помогает несчастным избирателям понимать, как бороться против технологий политиков и их политтехнологов. Полагаю что профессию политтехнологов следует жёстко запретить
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27.10.2020 21:26 Ответить
Лучше запретить дебилам голосовать! Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 2182Дурят их видите ли, болезных Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 9514
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28.10.2020 16:48 Ответить
Не тот подход. Обычный избиратель может быть профессионалом в своём деле, но он в политике не профессионал. Но дурят его профессионалы
Притом их обман похож на мошенничество. Лучше будет если мошенники будут сидеть в тюрьме.
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30.10.2020 13:16 Ответить
Политическая партия "Сила Помпео" в Украине пользовалась бы большой поддержкой !
Пора давать ему гражданство !
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27.10.2020 21:55 Ответить
Наши олигархи и политики научат его коррупции.
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30.10.2020 13:21 Ответить
Этот Шкляров зарабатывал на выборах псевдопоозиционной уХуйлу Сбчачки - т.е. он клевал из ладони уХйла.
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27.10.2020 22:26 Ответить
"Об освобождении Шклярова лично просил госсекретарь США Майк Помпео" Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат - Цензор.НЕТ 7328

Мудаку лукашенку дозволили заявити, що якоби це сам Майк попросив.
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27.10.2020 22:30 Ответить
хорошая подписка.
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27.10.2020 22:35 Ответить
Авторы...надо писать в заголовке правильно--Не попросил,а приказал,и так ,чтоб типа,пока я буду ложить телефонную трубку по которой с тобой разговариваю,по другой линии мне уже должны позвонить и сказать что человек едет домой,ты меня понял, Шурик картофельный?))
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27.10.2020 23:22 Ответить
И не дай бог что-то будет не так....пойдешь Шурик на чипсы,вместе с картошкой.А чипсы будут называться "Лука-3%".Разговор окончен,ложу трубку,время пошло.
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27.10.2020 23:26 Ответить
В таком виде точно не могло быть. А что они в отместку будут делать? Бомбить Беларусь? Конечно нет. Конечно спокойно договорились, что Лукашенко отправит этого политтехнолога, как гражданина США, по месту гражданства и не появится в Беларуси. Притом Лукашенко это не тот человек, который поддастся на запугивание.
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28.10.2020 13:40 Ответить
 
 