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Новости Репрессии в Беларуси
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В Беларуси политзаключенного Шклярова могли преднамеренно заразить COVID-19

В Беларуси политзаключенного Шклярова могли преднамеренно заразить COVID-19

8 сентября у известного белорусского политзаключенного Виталия Шклярова, который находится в СИЗО Минска, поднялась высокая температура, начался кашель и озноб. Однако ему не только отказали в проведении теста на COVID-19, флюорографии, но и в обследовании в целом.

Об этом рассказал адвокат политзаключенного Антон Гашинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"8 сентября Виталию Шклярову внезапно стало плохо. У него появился кашель, озноб и жар. Врач осмотрел его только через три дня. Несмотря на его просьбы, в госпитализации ему было отказано, и был предписан постельный режим. Также Виталию было отказано в проведении теста на COVID-19 и флюорографии. Только после того, как состояние Виталия стало критическим, ему дали Ибупрофен. Отмечу, что ему отказываются делать любые обследования, хотя на территории СИЗО есть республиканская больница, которая оборудована всем необходимым…", — рассказал адвокат.

Адвокат также добавил, что, по мнению Шклярова, руководство СИЗО по распоряжению вышестоящих чиновников режима Лукашенко могло намеренно заразить его COVID-19, ведь у него постоянно сменялись сокамерники.

Гашинский рассказал, что у Шклярова сломан палец. Однако его подзащитный отказывается рассказывать, откуда у него перелом.

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"Не могу сказать, как это произошло, поскольку Виталий был очень испуган, а на вопрос о переломе пальца он терялся и говорил, что расскажет потом. Отмечу, что руководство СИЗО знает о том, что у Шклярова перелом, но не делает ровным счетом, ничего", — добавил адвокат.

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова.

Как пишет РБК, им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

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Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на сотруднице дипкорпуса Государственного департамента и является гражданином США и Беларуси.

В ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган от имени страны призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. С таким же заявлением позже выступил госсекретарь США Майк Помпео. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.

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Ибупрофен запрещен при коронавирусе -это прямой путь к кровоизлиянию и смерти.
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13.09.2020 16:12 Ответить
Слушал Мясникова- он сказал, что это фэйк. Можно пить ибупрофен
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13.09.2020 19:36 Ответить
ну постельный режим таки не подземный...
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13.09.2020 16:12 Ответить
Чихал на нього Лукашенко?
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13.09.2020 16:20 Ответить
Чихал на нього Лукашенко?
https://censor.net/ru/comments/locate/3219001/019214bc-d21a-734e-ba0b-0eeba38379ac

И вот уже плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных прарижан...
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13.09.2020 16:26 Ответить
Висоцький.
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13.09.2020 16:27 Ответить
могли преднамеренно заразить COVID-19

Тень на плетень
Немцова убили в самом людном месте, под камерами видеонаблюдения - и все отлично...
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13.09.2020 16:22 Ответить
Убожество.
Лажа лажная.
Посмотрел 2 минуты и срыгул...
Пардон, спрыгнул с канала.
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13.09.2020 16:30 Ответить
то юмор по мариупольски?ну и нормально,дырки чем-то заняты,уже плюс..
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13.09.2020 16:35 Ответить
потёрли второй эшелон слуг народа? модер аки зверь..
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13.09.2020 16:42 Ответить
Та они там все поголовно и постоянно этим занимаются.
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13.09.2020 16:26 Ответить
Пытки любимое занятие карликов-диктаторов.
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13.09.2020 17:05 Ответить
8 сентября Виталию Шклярову внезапно стало плохо. У него появился кашель, озноб и жар.



Гашинский рассказал, что у Шклярова сломан палец. Однако его подзащитный отказывается рассказывать, откуда у него перелом.



"Не могу сказать, как это произошло, поскольку Виталий был очень испуган, а на вопрос о переломе пальца он терялся и говорил, что расскажет потом...."



А эти события не могут быть взаимосвязаны? Т.с. сначала появляется неизвестно откуда перелом, а потом озноб и жар как реакция организма на перелом и своевременно не оказанную помощь.
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13.09.2020 17:27 Ответить
Шкляров - политтехнолог. Политтехнологи это манипуляторы сознанием людей. Необходимо запретить профессии политтехнолога, а всех политтехнологов надолго в тюрьму.
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14.09.2020 00:19 Ответить
Подозреваю что сломанный палец это выдумка Шклярова как политтехнолога - манипулятора сознанием людей. Это примерно то же как юлька на инвалидной коляске.
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14.09.2020 00:23 Ответить
не сильно ли много Беларуси? Мне если честно вообще фиолетово, что там у них, точно также как подавляющему большенству было фиолетовы наши события. Да и текущая их позиция и требования не оставляют никакого шанса на сочувствие. Изучяйте чей Крым, что такое гражданская война и кто в кого стреляет на Донбасе, братушки... ещё одни.. латентные.
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14.09.2020 03:32 Ответить
 
 