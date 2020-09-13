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У Білорусі політв'язня Шклярова могли навмисно заразити COVID-19

У Білорусі політв'язня Шклярова могли навмисно заразити COVID-19

8 вересня у відомого білоруського політв'язня Віталія Шклярова, який перебуває в СІЗО Мінська, піднялася температура, почався кашель і його морозило. Однак йому не тільки відмовили в проведенні тесту на COVID-19, флюорографії, а й в обстеженні в цілому.

Про це розповів адвокат політв'язня Антон Гашинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"8 вересня Віталію Шклярова раптово стало зле. У нього з'явився кашель, жар і його морозило. Лікар оглянув його тільки через три дні. Незважаючи на його прохання, в госпіталізації йому було відмовлено, і був приписаний постільний режим. Також Віталію було відмовлено в проведенні тесту на COVID-19 і флюорографії. Тільки після того, як стан Віталія став критичним, йому дали Ібупрофен. Зазначу, що йому відмовляються робити будь-які обстеження, хоча на території СІЗО є республіканська лікарня, яка обладнана всім необхідним ... "- розповів адвокат.

Адвокат також додав, що, на думку Шклярова, керівництво СІЗО за розпорядженням вищестоящих чиновників режиму Лукашенка могло навмисно заразити його COVID-19, адже у нього постійно змінювалися співкамерники.

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Гашинський розповів, що у Шклярова зламаний палець. Однак його підзахисний відмовляється розповідати, звідки у нього перелом.

"Не можу сказати, як це сталося, оскільки Віталій був дуже переляканий, а на питання про перелом пальця він не знав, що сказати, і говорив, що розповість потім. Зазначу, що керівництво СІЗО знає про те, що у Шклярова перелом, але не робить зовсім, нічого", - додав адвокат.

Нагадаємо, влада Білорусі затримала відомого опозиційного політика Сергія Тіхановського, а пізніше і політконсультанта Віталія Шклярова.

Як пише РБК, їм закидають організацію незаконного мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановскої 29 травня в місті Гродно. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.

18 серпня Шкляров передав ЗМІ відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск і приниження щодо нього й інших людяй що містяться в мінському СІЗО.

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Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти США Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був волонтером в штабі кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році. Він одружений із співробітницею дипкорпусу Державного департаменту і є громадянином США і Білорусі.

Під час Спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ заступник Державного секретаря США Стівен Біган від імені країни закликав білоруську владу звільнити Віталія Шклярова. З такою ж заявою пізніше виступив держсекретар США Майк Помпео. Пізніше Шкляров з СІЗО передав ще один лист, в якому розповів про те, що тортури щодо нього посилилися.
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Ибупрофен запрещен при коронавирусе -это прямой путь к кровоизлиянию и смерти.
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13.09.2020 16:12 Відповісти
Слушал Мясникова- он сказал, что это фэйк. Можно пить ибупрофен
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13.09.2020 19:36 Відповісти
ну постельный режим таки не подземный...
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13.09.2020 16:12 Відповісти
Чихал на нього Лукашенко?
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13.09.2020 16:20 Відповісти
Чихал на нього Лукашенко?
https://censor.net/ru/comments/locate/3219001/019214bc-d21a-734e-ba0b-0eeba38379ac

И вот уже плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных прарижан...
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13.09.2020 16:26 Відповісти
Висоцький.
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13.09.2020 16:27 Відповісти
могли преднамеренно заразить COVID-19

Тень на плетень
Немцова убили в самом людном месте, под камерами видеонаблюдения - и все отлично...
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13.09.2020 16:22 Відповісти
Убожество.
Лажа лажная.
Посмотрел 2 минуты и срыгул...
Пардон, спрыгнул с канала.
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13.09.2020 16:30 Відповісти
то юмор по мариупольски?ну и нормально,дырки чем-то заняты,уже плюс..
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13.09.2020 16:35 Відповісти
потёрли второй эшелон слуг народа? модер аки зверь..
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13.09.2020 16:42 Відповісти
Та они там все поголовно и постоянно этим занимаются.
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13.09.2020 16:26 Відповісти
Пытки любимое занятие карликов-диктаторов.
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13.09.2020 17:05 Відповісти
8 сентября Виталию Шклярову внезапно стало плохо. У него появился кашель, озноб и жар.



Гашинский рассказал, что у Шклярова сломан палец. Однако его подзащитный отказывается рассказывать, откуда у него перелом.



"Не могу сказать, как это произошло, поскольку Виталий был очень испуган, а на вопрос о переломе пальца он терялся и говорил, что расскажет потом...."



А эти события не могут быть взаимосвязаны? Т.с. сначала появляется неизвестно откуда перелом, а потом озноб и жар как реакция организма на перелом и своевременно не оказанную помощь.
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13.09.2020 17:27 Відповісти
Шкляров - политтехнолог. Политтехнологи это манипуляторы сознанием людей. Необходимо запретить профессии политтехнолога, а всех политтехнологов надолго в тюрьму.
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14.09.2020 00:19 Відповісти
Подозреваю что сломанный палец это выдумка Шклярова как политтехнолога - манипулятора сознанием людей. Это примерно то же как юлька на инвалидной коляске.
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14.09.2020 00:23 Відповісти
не сильно ли много Беларуси? Мне если честно вообще фиолетово, что там у них, точно также как подавляющему большенству было фиолетовы наши события. Да и текущая их позиция и требования не оставляют никакого шанса на сочувствие. Изучяйте чей Крым, что такое гражданская война и кто в кого стреляет на Донбасе, братушки... ещё одни.. латентные.
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14.09.2020 03:32 Відповісти
 
 