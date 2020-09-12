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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Из машины, бл#дь! Рот закрой, сука!" - айтишники в Беларуси смоделировали нападение ОМОНа на машину с ребенком в Гродно. ВИДЕО

Белорусские айтишники смоделировали историю, произошедшую в Гродно 11 августа , когда силовики разбили дубинками автомобиль, в котором находились двое взрослых со своей пятилетней дочерью. Девочка тогда пострадала от осколков стекла и была вся в крови. Внимание, присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 августа 5-летняя девочка пострадала в центре белорусского Гродно в результате нападения на автомобиль группы милицейского спецназа.

Семья пострадавшей ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре. По словам матери ребенка, внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.

Из машины, бл#дь! Рот закрой, сука! - айтишники в Беларуси смоделировали нападение ОМОНа на машину с ребенком в Гродно 01

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Топ комментарии
+11
Ну что тут сказать? ОМОНовцы, конечно же, не виноваты. В машине сидели мотавшие не один срок урки. Они готовили теракт. Все, что показано в видео, ложь и провокация.
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12.09.2020 15:07
+10
Ты точно не защищаешь ментов-дегенератов?
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12.09.2020 15:15
+9
Чурка кацапсяцая, где видео, что он врезался в машину КАЦАПСКОГО амона?
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12.09.2020 15:23
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Потрібно мати розумну голову, а не .....
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12.09.2020 15:05 Ответить
Шта?
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12.09.2020 15:29 Ответить
Мудро, креативно, правильно.
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12.09.2020 15:05 Ответить
Не защищаю ментов-дегенератов, но чел в видео рванул через сплошную, врезался в машину ментов и теперь они виноваты что ребёнок пострадал?
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12.09.2020 15:06 Ответить
Ты точно не защищаешь ментов-дегенератов?
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12.09.2020 15:15 Ответить
Точно, белорусские ОМОНовцы те ещё мрази, наш Беркут как-то блекнет на их фоне.
По теме есть что сказать?
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12.09.2020 15:17 Ответить
Ты давай пруфы в студию, наверно это официальная версия ОМОНа Бульбароссии.
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12.09.2020 15:21 Ответить
Ты смотрел тот же ролик что и я. Мой комментарий был о нём.
Твоё мнение о происшедшем?
Водила невиновен, правил не нарушал, за дорогой следил?
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12.09.2020 15:24 Ответить
Там и пруфов не нужно. Обычная КАЦАПО-МРАЗЬ из лаптестана.
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12.09.2020 15:29 Ответить
Тема белорусского ОМОНА, это такая же тема, как и Секель-ТВ, там где мы сами себя обстреливаем.
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12.09.2020 15:25 Ответить
Чурка кацапсяцая, где видео, что он врезался в машину КАЦАПСКОГО амона?
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12.09.2020 15:23 Ответить
Ну что тут сказать? ОМОНовцы, конечно же, не виноваты. В машине сидели мотавшие не один срок урки. Они готовили теракт. Все, что показано в видео, ложь и провокация.
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12.09.2020 15:07 Ответить
12 сроков отмотавшие....
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12.09.2020 19:51 Ответить
Жесть.
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12.09.2020 15:09 Ответить
Бедная кроха.
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12.09.2020 15:10 Ответить
Зато у них сгущенка вкусная и батька молодец! Аааааа еще на улицах чисто!
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12.09.2020 15:14 Ответить
помню, купил случайно - редкая гадость.
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12.09.2020 15:25 Ответить
Случайно можна лишень горілку купити,а за згущонкою ідуть свідомо,довго готуються,вибирають і обов"язково питають - натуральна білоруська?..
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12.09.2020 17:21 Ответить
Водку тоже нельзя купить случайно. Случайно можно купить только пойло. Если ты хочешь водки, то ты идешь за водкой. А если ты хочешь "шонибудьвмазать", то идешь за пойлом
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12.09.2020 20:24 Ответить
нет у них вкусной сгущенки - это миф.
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12.09.2020 19:51 Ответить
Вкусная сгущенка, это всего-навсего то, что сделано из молока добытого из коров, а не из пальм, и офигенно сладкое. Я покупаю сделанное в Беларуси сливочное масло, а не пальмовое, и оно совершенно съедобное при более-менее приемлемой цене.
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12.09.2020 20:35 Ответить
Это должен увидеть каждый! И понять!
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12.09.2020 15:27 Ответить
Ай типа ишники ля. После Майдана, прямо в 2014-м, единственные известные айтишники Украины, создатели серий Metro и S.T.A.L.K.E.R. сбежали вместе с семьями на Мальту, и теперь платят там низкие налоги. Все что нужно знать об айтишниках.
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12.09.2020 16:04 Ответить
Почему я все время пишу Кипр?)
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12.09.2020 16:05 Ответить
Метро в прямом смысле, как принято говорить в Украине, "ватная" игра. Там все ходят в ватниках, кацапы, березки, Советский Союз.
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12.09.2020 16:28 Ответить
Tam i turistam teper luce nejexat.Bandytskaja vlast
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12.09.2020 16:16 Ответить
Почему литовцы всегда бегут впереди "демократического" паровоза?
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12.09.2020 16:19 Ответить
Tak mi nicego takogo nedelajem govorim pravdu kakaja ona jest.
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12.09.2020 16:39 Ответить
А как читатели хвалили полицейского который наставил оружие на женщину с ребенком в машине, которые не носили маски, за суровость и мужественность.
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12.09.2020 16:40 Ответить
Ты сначала сравни обстоятельства, а потом будешь что-то говорить.
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12.09.2020 19:54 Ответить
Кацапстан это раковая опухоль нашей планеты.
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12.09.2020 16:58 Ответить
твари
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12.09.2020 17:54 Ответить
Вот как это было. Смотреть с 11:03.

https://www.youtube.com/watch?v=peGvSNr_2LI
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12.09.2020 18:26 Ответить
Ватаайтишное видео про ватаразборки: как далеко зайти шоб понять
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12.09.2020 20:57 Ответить
В церкви кацапской, айтишники, помолитесь за победу добра и будет вам бацка лука на веки вечные
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12.09.2020 21:02 Ответить
Добро повинно мати зброю, щоби убивати зло.
Той, хто розбив скло в машині з дитиною, повинен був бути убитий батьком дитини.
А батько за це мав би отримати державну нагороду за боротьбу зі злом.
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12.09.2020 21:31 Ответить
Силой такое кол-во псов лукавого не осилить. У псов отработаны рефлексы.
Их можно попытаться взять ломкой стереотипов, нестандартным поведением.
Это рвет их защиту. Заставляет отойти от шаблонов и "проснуться".
Не всем поможет но и не все они питбули. Именно женшины, влияя на врожденные инстинкты, могут разбудить в них людей. На это надежда.
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12.09.2020 21:48 Ответить
Якщо ситуація була така, як змодельована, то варіантів дій у батька дитини мало.
Убити скаженого омонівця він міг тільки за умови, що короткоствол був би під рукою із вставленим магазином. Наскільки ймовірна така наявність? Ні наскільки.
Припустимо, у батька готовий короткоствол і він має змогу убити скаженого омонівця.
Прораховуємо наслідки: у відповідь скажені собаки просто поубивають усіх, хто є у авто.
Тому свідомо чи несвідомо, але дії батька раціональні.
Убивати скажених собак треба без присутності жінок і дітей.
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14.09.2020 10:26 Ответить
В машине ехал любитель путина и русского мира
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12.09.2020 23:25 Ответить
Айтишники блин . Лутше бы всковырнули базу мусоргскую и всех слили в интернет гдеиживет рило и прочие даные .а они мультяшки воспроизводят
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12.09.2020 23:53 Ответить
недочеловеки
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13.09.2020 00:53 Ответить
людиноподібні
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14.09.2020 10:27 Ответить
Нужно сделать игрушку типа "Свергни диктатора" и тогда точно Лукашенко сбежит, ОМОНовцы будут повержены и дтбро победит!!!
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13.09.2020 18:47 Ответить
 
 