"Из машины, бл#дь! Рот закрой, сука!" - айтишники в Беларуси смоделировали нападение ОМОНа на машину с ребенком в Гродно. ВИДЕО

Белорусские айтишники смоделировали историю, произошедшую в Гродно 11 августа , когда силовики разбили дубинками автомобиль, в котором находились двое взрослых со своей пятилетней дочерью. Девочка тогда пострадала от осколков стекла и была вся в крови. Внимание, присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 августа 5-летняя девочка пострадала в центре белорусского Гродно в результате нападения на автомобиль группы милицейского спецназа.

Семья пострадавшей ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре. По словам матери ребенка, внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.

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