"Из машины, бл#дь! Рот закрой, сука!" - айтишники в Беларуси смоделировали нападение ОМОНа на машину с ребенком в Гродно. ВИДЕО
Белорусские айтишники смоделировали историю, произошедшую в Гродно 11 августа , когда силовики разбили дубинками автомобиль, в котором находились двое взрослых со своей пятилетней дочерью. Девочка тогда пострадала от осколков стекла и была вся в крови. Внимание, присутствует ненормативная лексика.
Об этом сообщает Nexta, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 11 августа 5-летняя девочка пострадала в центре белорусского Гродно в результате нападения на автомобиль группы милицейского спецназа.
Семья пострадавшей ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре. По словам матери ребенка, внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.
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Водила невиновен, правил не нарушал, за дорогой следил?
https://www.youtube.com/watch?v=peGvSNr_2LI
Той, хто розбив скло в машині з дитиною, повинен був бути убитий батьком дитини.
А батько за це мав би отримати державну нагороду за боротьбу зі злом.
Их можно попытаться взять ломкой стереотипов, нестандартным поведением.
Это рвет их защиту. Заставляет отойти от шаблонов и "проснуться".
Не всем поможет но и не все они питбули. Именно женшины, влияя на врожденные инстинкты, могут разбудить в них людей. На это надежда.
Убити скаженого омонівця він міг тільки за умови, що короткоствол був би під рукою із вставленим магазином. Наскільки ймовірна така наявність? Ні наскільки.
Припустимо, у батька готовий короткоствол і він має змогу убити скаженого омонівця.
Прораховуємо наслідки: у відповідь скажені собаки просто поубивають усіх, хто є у авто.
Тому свідомо чи несвідомо, але дії батька раціональні.
Убивати скажених собак треба без присутності жінок і дітей.