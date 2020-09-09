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За последнее время 15 граждан Беларуси попросили убежища в Украине, - ГПСУ

За последнее время 15 граждан Беларуси попросили убежища в Украине, - ГПСУ

Двое взрослых вместе с детьми 9 сентября прибыли в один из пунктов пропуска на украинском-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, во время пограничного контроля прибывшие сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

"По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством", - отмечается в сообщении.

Пограничники разъяснили иностранцам порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили на въезд в Украину. Также ГПСУ уведомила подразделение миграционной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

"За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси", - сообщают пограничники.

Напомним, в конце августа Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда же заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

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Режим мстит. Сейчас по камерам разыскивают всех, кто оказал хоть малейшее сопротивление мусорам. Дела заводят. Поэтому некоторым предпочтительней превентивно выехать.
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09.09.2020 23:06 Ответить
Борітеся, поборите. (Т.Г.Шевченко)
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09.09.2020 23:14 Ответить
Я уже месяц читаю комменты о том, какие белорусы ссыкуны и что надо делать.

https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html

22 августа 2020

Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.
Соловей подчеркнул, что если стратегия действия участников протестов не изменится в течение ближайших двух дней, то «в этой драме определится перелом в пользу Лукашенко». Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил политолог.
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09.09.2020 23:28 Ответить
Когда власть возьмёте, ментам будете подчиняться?
Или будете без них обходиться?
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09.09.2020 23:21 Ответить
Люстрация. Как же без неё. В Грузии в своё время ГАИ в полном составе уволили. Есть где опыта набираться.
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09.09.2020 23:30 Ответить
Хорошо.
А что будет делать люстрированная милиция с теми, кто ей подчиняться не будет?
Мы через это прошли!
Сначала требовали наказать силовые органы за применение силы,
а когда пришли к власти требовали применения силы к инакомыслящим.
У вас будет так же.
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09.09.2020 23:36 Ответить
По справедливости должно быть. Все знают что Лукашенко проиграл выборы и служба ему незаконна. Легитимной власти следует подчиниться.
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09.09.2020 23:41 Ответить
Я не знаю, что Лукашенко проиграл.
У нас некоторые здесь говорят, что Зеленский проиграл.
Говорить можно, шо попало.
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10.09.2020 00:02 Ответить
Ну, тобі "коммент" сказав же, чим кінчиться... І де ти бачив справедливість у диктаторів? А що таке "пізня дитина", знаєш? Це "улюблена "лялька", з якої "пилинки здувають"... Саме тому Колюню, "зведенюка", а не його старшого брата, з пелюшок ростили, як "спадкоємця престолу"... І що він скаже зараз батьку? "И кем я, батя, теперь буду? Наследным принцем не получилось... А ты обещал!!! " Та Лука "кістьми ляже", щоб повернуть своє!...
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10.09.2020 03:34 Ответить
Слушай ты не тот сайт выбрал для поддержки тут 80% неадекватов пасётся и часть из них наёмных в том числе кремлеботов
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10.09.2020 00:42 Ответить
Потрібно їх перевіряти.Може вони і проти диктатора,але не проти московитів.
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09.09.2020 23:22 Ответить
В кремблі зараз готують лідерів опозиції від *****.
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09.09.2020 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028 Та там і так казали,що не проти московитів.
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09.09.2020 23:29 Ответить
А хто їх тут кормити буде, за чий рахунок.
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09.09.2020 23:46 Ответить
і скільки з цих "біженців" зможуть відповісти чий Крим і хто воює на Донбасі?
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09.09.2020 23:57 Ответить
В самый раз обменяться беженцами-жителями Украины и Беларуси как пленными во время войны - 1 к 1, или ещё как-то, чтоб всем было как надо.
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10.09.2020 00:18 Ответить
приехали набраться опыта, как сделать беларусь процветающей
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10.09.2020 06:44 Ответить
 
 