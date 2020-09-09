За последнее время 15 граждан Беларуси попросили убежища в Украине, - ГПСУ
Двое взрослых вместе с детьми 9 сентября прибыли в один из пунктов пропуска на украинском-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, во время пограничного контроля прибывшие сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.
"По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством", - отмечается в сообщении.
Пограничники разъяснили иностранцам порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили на въезд в Украину. Также ГПСУ уведомила подразделение миграционной службы.
"За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси", - сообщают пограничники.
Напомним, в конце августа Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда же заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.
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22 августа 2020
Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.
Соловей подчеркнул, что если стратегия действия участников протестов не изменится в течение ближайших двух дней, то «в этой драме определится перелом в пользу Лукашенко». Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил политолог.
Или будете без них обходиться?
А что будет делать люстрированная милиция с теми, кто ей подчиняться не будет?
Мы через это прошли!
Сначала требовали наказать силовые органы за применение силы,
а когда пришли к власти требовали применения силы к инакомыслящим.
У вас будет так же.
У нас некоторые здесь говорят, что Зеленский проиграл.
Говорить можно, шо попало.