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Новости Революция в Беларуси
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11 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

11 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси.

Об этом сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский "Интерфакс".

"В настоящее время, после тех событий, после выборов убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.

"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.

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Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили "о боязни расправы на Родине".

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.

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Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2445) убежище (284)


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Это самые умные, скоро вторая волна будет.
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26.08.2020 13:12 Ответить
Poka eto meloc,no jesli razpravi nad mirnimi liudmi prodolzytsia ix budet gorazdo bolse
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26.08.2020 13:13 Ответить
Что там с квотами на чёрных? Европейские дотации карманы не жгут?
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26.08.2020 13:15 Ответить
Kvoti kakije,vy pro ruskix kotoryje tut xocet rabotat?A kak tam rosiji 50% detej provinciji zyviot v nicyte tam dotaciji im nikto nedajut v etom problema?
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26.08.2020 13:21 Ответить
Есть резон, если транзитом через Литву в Норвегию, или США.
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26.08.2020 13:30 Ответить
tak vizi nuzni v norvegiju i tem boleje ameriku.Litovcam nenado,a im nuzno
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26.08.2020 13:32 Ответить
 
 