11 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси.

Об этом сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский "Интерфакс".

"В настоящее время, после тех событий, после выборов убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.

"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.

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Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили "о боязни расправы на Родине".

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.

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Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.