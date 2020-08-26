Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.

Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не Россия, мы Беларусь, и наши люди хотят жить в демократической стране. И это только их дело, это все реально, и я думаю, что ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа", - сказала Тихановская.

По ее словам, правительство Лукашенко и он сам должны понять, что белорусский народ изменился.

"Все эти аресты не повлияют на их желание и желание белорусского народа бороться за свои права, и мы не остановимся", - отметила она.

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Тихановская подчеркнула, что белорусы будут продолжать протестовать, пока не победят.

"Он (Лукашенко. - Ред.) может сделать все, чтобы сохранить свою власть, но он должен понимать, что он не изменит воли народа. Мы решили, мы поняли, что мы ему не доверяем. Мы ему уже не верим. Мы не простим, не забудем все насилие, которое он совершил над нашими людьми. И он должен понимать, что мы будем выходить (на протесты. - Ред.), пока не победим", - отметила Тихановская.

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На вопрос журналиста о том, чувствует ли она страх, Тихановская ответила: "Конечно, мне страшно каждый день, но я начала переступать ежедневно через свой страх. Я понимаю свою миссию, и я должна двигаться все дальше и дальше".