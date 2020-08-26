Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.
Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы не Россия, мы Беларусь, и наши люди хотят жить в демократической стране. И это только их дело, это все реально, и я думаю, что ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа", - сказала Тихановская.
По ее словам, правительство Лукашенко и он сам должны понять, что белорусский народ изменился.
"Все эти аресты не повлияют на их желание и желание белорусского народа бороться за свои права, и мы не остановимся", - отметила она.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела
Тихановская подчеркнула, что белорусы будут продолжать протестовать, пока не победят.
"Он (Лукашенко. - Ред.) может сделать все, чтобы сохранить свою власть, но он должен понимать, что он не изменит воли народа. Мы решили, мы поняли, что мы ему не доверяем. Мы ему уже не верим. Мы не простим, не забудем все насилие, которое он совершил над нашими людьми. И он должен понимать, что мы будем выходить (на протесты. - Ред.), пока не победим", - отметила Тихановская.
Также на Цензор.НЕТ: "Саша, ты уволен", - вечером 25 августа в Минске состоялась акция протеста. ВИДЕО
На вопрос журналиста о том, чувствует ли она страх, Тихановская ответила: "Конечно, мне страшно каждый день, но я начала переступать ежедневно через свой страх. Я понимаю свою миссию, и я должна двигаться все дальше и дальше".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я прав?
Она сказала- наш протест не пророссийски и не антироссийский, не проевропейский и антиевропейский.
Короче они сами по себе, пусть там сами себя и епут.
***** конечно вертело мнение, и понятно что всунет свое рыло.
Но сама позиция Тихановской по моему в никуда
А ти, телепуха, поведеш беззахисних людей на вірну смерть чи тортури.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
Вот тут их тепленькими и возьмут.
В Беларуси - резко ставшая известной, никому доселе неизвестная Жозефина.
И причем она, походу, действительно считает себя "знаменем" протестов?!
А Лука - маньячило, подмявшее всю страну, спору нету.
і вуаля!!! Керівники державного рівня готові. Відосікі вона вміє вже записувати... Що ще треба для успішного керування країною.???!!!! ))))
Кто то хочет развития и добра Украине?!!! Пока такие https://censor.net/user/467040 существуют и имеют право голоса...добра не будет!!!
Единственный комментарий нормальный, а то тут все суют носы, как будто своим врагам кацапам пишут.
Всё назло Беларуси, а потом будут хотеть при Тихановской дружить, но хотелок может и не быть, как с кацапами.
А чего Тихановская в Литву чухнула, а не осталась в Беларуси?