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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси

Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.

Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не Россия, мы Беларусь, и наши люди хотят жить в демократической стране. И это только их дело, это все реально, и я думаю, что ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа", - сказала Тихановская.

По ее словам, правительство Лукашенко и он сам должны понять, что белорусский народ изменился.

"Все эти аресты не повлияют на их желание и желание белорусского народа бороться за свои права, и мы не остановимся", - отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела

Тихановская подчеркнула, что белорусы будут продолжать протестовать, пока не победят.

"Он (Лукашенко. - Ред.) может сделать все, чтобы сохранить свою власть, но он должен понимать, что он не изменит воли народа. Мы решили, мы поняли, что мы ему не доверяем. Мы ему уже не верим. Мы не простим, не забудем все насилие, которое он совершил над нашими людьми. И он должен понимать, что мы будем выходить (на протесты. - Ред.), пока не победим", - отметила Тихановская.

Также на Цензор.НЕТ: "Саша, ты уволен", - вечером 25 августа в Минске состоялась акция протеста. ВИДЕО

На вопрос журналиста о том, чувствует ли она страх, Тихановская ответила: "Конечно, мне страшно каждый день, но я начала переступать ежедневно через свой страх. Я понимаю свою миссию, и я должна двигаться все дальше и дальше".

Автор: 

Беларусь (7888) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 748
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26.08.2020 13:04
+5
Хорошо. Посмотрим как ты из тюрьмы будешь кричать чтобы тебе погли
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26.08.2020 13:04
+5
В выборы, наверное, да, не должны, но вы сначала добейтесь их проведения.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
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26.08.2020 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Ну шо ж, ждьом следующий жалобный видосик, где она примет для себя очередное "решение".
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26.08.2020 13:03 Ответить
И свалит в Латинскую Америку.
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26.08.2020 13:36 Ответить
Хорошо. Посмотрим как ты из тюрьмы будешь кричать чтобы тебе погли
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26.08.2020 13:04 Ответить
Поздно пить боржоми, когда печень в трусах
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26.08.2020 13:04 Ответить
Ни одна страна - это про россию?
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26.08.2020 13:04 Ответить
Это про все страны которые суют свой нос куда не нужно. У каждого конечно свой шкурный интерес.
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26.08.2020 13:08 Ответить
..ты чего суёшь свой нос туда, куда не нужно!! Что тебе здесь надо?
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26.08.2020 13:26 Ответить
Тоже что и тебе. Прихожу зарядиться позитивом.
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26.08.2020 13:30 Ответить
Без проблем,только в спаме😂🌷
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26.08.2020 13:34 Ответить
Без проблем, мне не привыкать. Нажал кнопку спам, виртуально уничтожил врага. Они такие диванные герои!
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26.08.2020 13:37 Ответить
Спам у многих не открывается.Пиши дальше😂🌷
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26.08.2020 13:38 Ответить
Да ты прошаренный малый. Видимо до 1960 года родился раз такой опытный.

Я прав?
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26.08.2020 13:45 Ответить
Прочитай мой ник.Там ответ😂🌷
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26.08.2020 13:47 Ответить
..та никто и не против сидения тебя в дерьме!!! Тебе не привыкать... )))) Хочешь сидеть...сиди!!!)))
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26.08.2020 13:42 Ответить
Вот странный народ-коцапы.Их в дверь,они в окно.Но так хочется тут писать,что готовы терпеть любые унижения.Не понимаю😄
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26.08.2020 13:46 Ответить
...я их называю...кацапсины!!!)))))))))) ... ни человек... ни животное...Что то среднее..обобщённое!!!)))
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26.08.2020 15:00 Ответить
Полностью признаю свою ошибку))Написал не подумавши)
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26.08.2020 15:10 Ответить
..ничего страшного!!! Главное в определении кацапсины не ошибиться! ))))
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26.08.2020 15:19 Ответить
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 748
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26.08.2020 13:04 Ответить
Цензор не договаривает.
Она сказала- наш протест не пророссийски и не антироссийский, не проевропейский и антиевропейский.
Короче они сами по себе, пусть там сами себя и епут.
***** конечно вертело мнение, и понятно что всунет свое рыло.
Но сама позиция Тихановской по моему в никуда
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26.08.2020 13:05 Ответить
Видал-слыхал на английском-так и было..))
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26.08.2020 13:22 Ответить
Что это она раздухарилась из прекрасного далёка?
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26.08.2020 13:06 Ответить
Чому ? Самі ви не зможете, бо Лука міцно засів за 20 років. І він має підтримку третьої агресивної сторони - роіські.
А ти, телепуха, поведеш беззахисних людей на вірну смерть чи тортури.
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26.08.2020 13:07 Ответить
В выборы, наверное, да, не должны, но вы сначала добейтесь их проведения.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
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26.08.2020 13:07 Ответить
Может, она рассчитывает, что о крепкие ягодицы протестующих поломаются дубинки у ОМОНа и им нечем будет воевать...
Вот тут их тепленькими и возьмут.
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26.08.2020 13:39 Ответить
Та сдулось там всё. Протестовали 9-10 августа. А теперешние народные гулянья с воздушными шариками - это уже бацьке до лампочки.
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26.08.2020 13:09 Ответить
У нас - мелкий новоявленный Бонапарт..
В Беларуси - резко ставшая известной, никому доселе неизвестная Жозефина.
И причем она, походу, действительно считает себя "знаменем" протестов?!
А Лука - маньячило, подмявшее всю страну, спору нету.
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26.08.2020 13:11 Ответить
Может, их поженить? Бонапарта с этой Жозефиной. И пусть едут на родину жены, и живут долго и счастливо.
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26.08.2020 19:45 Ответить
Фсё. Кина не будет. Электричество кончилось. (с)
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26.08.2020 13:13 Ответить
Перевожу на доступный язык. Тихановская за то что-бы цепные псы Лукашенко за то что-бы и дальше гнобили белорусский народ!
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26.08.2020 13:14 Ответить
Тихановская: "Я понимаю свою миссию, и я должна двигаться все дальше и дальше"
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 9869
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26.08.2020 13:14 Ответить
Ржунемагу !!! Ти хвора,апазіціанерка ! Ти - ніхто (тільки твого чоловіка закрили) У тебе хоч є шось для майбутнього розвитку країни ? Якась програма ? Не того "клієнта" народ Білорусі вибрав...Навіть страшно уявити,що завтра вона може стати президентом Білорусі...
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26.08.2020 13:15 Ответить
..нічого страшного!!! ЗенеЛох42 розповість їй під яким парканом можна знайти найбільш відомих керівників... Потім тижневі курси у Трускавецькому університеті
і вуаля!!! Керівники державного рівня готові. Відосікі вона вміє вже записувати... Що ще треба для успішного керування країною.???!!!! ))))
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26.08.2020 13:34 Ответить
ржут тут только лошаки Пржевальского запоребриковые ,ты- один из них
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26.08.2020 13:55 Ответить
Может Тихановская предложит Лукашенко взять себя в жены?!
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26.08.2020 13:15 Ответить
та ще "опозиціонерка"
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26.08.2020 13:17 Ответить
нізабудєм,ніпрастім Не вистачає про дєдов ваіваших. Таке враження,що вона просто несповна розуму. От подивитесь,сябри,з цієї вашої движухи не вийде ні##я.
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26.08.2020 13:19 Ответить
Да Тихановская и сама не вмешивается .
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26.08.2020 13:24 Ответить
Лукашенко давно дал понять,что он превратит Беларусь в Венесуэлу,но власть не отдаст.Попытки загнать народ в ярмо для него тщетны.А Тихановская- умница.Дай Бог ей наснаги.Литва не зря её поддерживает.Она достойный президент достойного народа Беларуси.Очень взвешенный политик .При ней народ действительно станет дышать свободно.Она дала интервью Фокс ньюс .А это -любимый канал Трампа.Очень перспективный и очень нужный для Украины политик в Беларуси Тихановская.Я её обожаю за взвешенность каждого слова.Очень немногословна.
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26.08.2020 13:30 Ответить
Тихановская политик? Ну тогда ЗеСкот точно патриот Украины и крайне нужный для нашего государства!! Сомнения в его мудрости, знаниях, умению управлять государством необсуждаемы!! Повезло народу Украины!! ((((((
Кто то хочет развития и добра Украине?!!! Пока такие https://censor.net/user/467040 существуют и имеют право голоса...добра не будет!!!
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26.08.2020 13:39 Ответить
https://censor.net/user/467040

Единственный комментарий нормальный, а то тут все суют носы, как будто своим врагам кацапам пишут.
Всё назло Беларуси, а потом будут хотеть при Тихановской дружить, но хотелок может и не быть, как с кацапами.
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26.08.2020 15:17 Ответить
Тут 90% дописувачив - штатные фсбшники,или на подсосе ,судя по комментам.
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26.08.2020 16:26 Ответить
это ты немцам после Новачка расскажешь!)
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26.08.2020 13:31 Ответить
У Экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской С.Г. карьера уже закончилась, теперь она будет простым грантоедом.
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26.08.2020 13:34 Ответить
тихановська тупа як валянок ватна кримнашистка... се важко собі зразу уявити, але вона навіть тупіша за зє
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26.08.2020 13:41 Ответить
Кроме заСрахи никто во внутренние дела Беларуси вмешиваться не будет , но такой вариант эту мадамку не напрягает, похоже, вообще, а зря...
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26.08.2020 13:49 Ответить
Странно, когда у нас был Майдан - украинцы просили Обаму ввести санкции против януковича его кодлы
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26.08.2020 14:19 Ответить
Як погано, що у Білорусі нема зараз та ВЗАГАЛІ гідного лідера в опозиції...і гідної інтелегенції....На жаль - вона (Тихановська) ще й не великого розуму ( що бачать усі) та й не має у команді дійсно значущих людей та грошових магнатів....Народ?? Подивимось. Дай Бог.....
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26.08.2020 14:22 Ответить
Ну и дура
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26.08.2020 15:14 Ответить
Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі - Цензор.НЕТ 4050
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26.08.2020 15:27 Ответить
Серьезно???!!!
А чего Тихановская в Литву чухнула, а не осталась в Беларуси?
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26.08.2020 15:32 Ответить
А шо ж ты из другой страны вещаешь?Это как-бы уже вмешательство.И да,врядли "дружеская тебе страна" даст построить демократию.
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26.08.2020 15:38 Ответить
 
 