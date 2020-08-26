Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі
Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська вважає, що інші країни не мають втручатися в події, що відбуваються в Білорусі.
Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми не Росія, ми Білорусь, і наші люди хочуть жити в демократичній країні. І це лише їх справа, це все реально, і я думаю, що жодна країна не повинна впливати на рішення нашого народу", - сказала Тихановська.
За її словами, уряд Лукашенка і він сам повинні зрозуміти, що білоруський народ змінився.
"Усі ці арешти не вплинуть на їх бажання та бажання білоруського народу боротися за свої права, і ми не зупинимось", - зауважила вона.
Тихановська підкреслила, що білоруси продовжуватимуть протестувати, поки не переможуть.
"Він (Лукашенко – ред.) може зробити все, щоб зберегти свою владу, але він повинен розуміти, що він не змінить волі народу. Ми вирішили, ми зрозуміли, що ми йому більше не довіряємо. Ми йому вже не віримо. Ми не пробачимо, не забудемо все насилля, яке він вчинив над нашими людьми. І він повинен розуміти, що ми виходитимемо (на протести – ред.), поки не переможемо", - наголосила Тихановська.
На питання журналіста чи відчуває вона страх, Тихановська відповіла: "Звичайно, мені страшно кожен день, але я почала переступати щодня через свій страх. Я розумію свою місію, і я повинна рухатися все далі і далі".
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Я прав?
Она сказала- наш протест не пророссийски и не антироссийский, не проевропейский и антиевропейский.
Короче они сами по себе, пусть там сами себя и епут.
***** конечно вертело мнение, и понятно что всунет свое рыло.
Но сама позиция Тихановской по моему в никуда
А ти, телепуха, поведеш беззахисних людей на вірну смерть чи тортури.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
Вот тут их тепленькими и возьмут.
В Беларуси - резко ставшая известной, никому доселе неизвестная Жозефина.
И причем она, походу, действительно считает себя "знаменем" протестов?!
А Лука - маньячило, подмявшее всю страну, спору нету.
і вуаля!!! Керівники державного рівня готові. Відосікі вона вміє вже записувати... Що ще треба для успішного керування країною.???!!!! ))))
Кто то хочет развития и добра Украине?!!! Пока такие https://censor.net/user/467040 существуют и имеют право голоса...добра не будет!!!
Единственный комментарий нормальный, а то тут все суют носы, как будто своим врагам кацапам пишут.
Всё назло Беларуси, а потом будут хотеть при Тихановской дружить, но хотелок может и не быть, как с кацапами.
А чего Тихановская в Литву чухнула, а не осталась в Беларуси?