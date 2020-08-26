Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська вважає, що інші країни не мають втручатися в події, що відбуваються в Білорусі.

Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не Росія, ми Білорусь, і наші люди хочуть жити в демократичній країні. І це лише їх справа, це все реально, і я думаю, що жодна країна не повинна впливати на рішення нашого народу", - сказала Тихановська.

За її словами, уряд Лукашенка і він сам повинні зрозуміти, що білоруський народ змінився.

"Усі ці арешти не вплинуть на їх бажання та бажання білоруського народу боротися за свої права, і ми не зупинимось", - зауважила вона.

Тихановська підкреслила, що білоруси продовжуватимуть протестувати, поки не переможуть.

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"Він (Лукашенко – ред.) може зробити все, щоб зберегти свою владу, але він повинен розуміти, що він не змінить волі народу. Ми вирішили, ми зрозуміли, що ми йому більше не довіряємо. Ми йому вже не віримо. Ми не пробачимо, не забудемо все насилля, яке він вчинив над нашими людьми. І він повинен розуміти, що ми виходитимемо (на протести – ред.), поки не переможемо", - наголосила Тихановська.

На питання журналіста чи відчуває вона страх, Тихановська відповіла: "Звичайно, мені страшно кожен день, але я почала переступати щодня через свій страх. Я розумію свою місію, і я повинна рухатися все далі і далі".