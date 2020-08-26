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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі

Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська вважає, що інші країни не мають втручатися в події, що відбуваються в Білорусі.

Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не Росія, ми Білорусь, і наші люди хочуть жити в демократичній країні. І це лише їх справа, це все реально, і я думаю, що жодна країна не повинна впливати на рішення нашого народу", - сказала Тихановська.

За її словами, уряд Лукашенка і він сам повинні зрозуміти, що білоруський народ змінився.

"Усі ці арешти не вплинуть на їх бажання та бажання білоруського народу боротися за свої права, і ми не зупинимось", - зауважила вона.

Тихановська підкреслила, що білоруси продовжуватимуть протестувати, поки не переможуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом"

"Він (Лукашенко – ред.) може зробити все, щоб зберегти свою владу, але він повинен розуміти, що він не змінить волі народу. Ми вирішили, ми зрозуміли, що ми йому більше не довіряємо. Ми йому вже не віримо. Ми не пробачимо, не забудемо все насилля, яке він вчинив над нашими людьми. І він повинен розуміти, що ми виходитимемо (на протести – ред.), поки не переможемо", - наголосила Тихановська.

На питання журналіста чи відчуває вона страх, Тихановська відповіла: "Звичайно, мені страшно кожен день, але я почала переступати щодня через свій страх. Я розумію свою місію, і я повинна рухатися все далі і далі".

Автор: 

Білорусь (7925) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 748
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26.08.2020 13:04
+5
Хорошо. Посмотрим как ты из тюрьмы будешь кричать чтобы тебе погли
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26.08.2020 13:04
+5
В выборы, наверное, да, не должны, но вы сначала добейтесь их проведения.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
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26.08.2020 13:07
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Ну шо ж, ждьом следующий жалобный видосик, где она примет для себя очередное "решение".
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26.08.2020 13:03 Відповісти
И свалит в Латинскую Америку.
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26.08.2020 13:36 Відповісти
Хорошо. Посмотрим как ты из тюрьмы будешь кричать чтобы тебе погли
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда печень в трусах
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Ни одна страна - это про россию?
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Это про все страны которые суют свой нос куда не нужно. У каждого конечно свой шкурный интерес.
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26.08.2020 13:08 Відповісти
..ты чего суёшь свой нос туда, куда не нужно!! Что тебе здесь надо?
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26.08.2020 13:26 Відповісти
Тоже что и тебе. Прихожу зарядиться позитивом.
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26.08.2020 13:30 Відповісти
Без проблем,только в спаме😂🌷
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26.08.2020 13:34 Відповісти
Без проблем, мне не привыкать. Нажал кнопку спам, виртуально уничтожил врага. Они такие диванные герои!
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26.08.2020 13:37 Відповісти
Спам у многих не открывается.Пиши дальше😂🌷
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26.08.2020 13:38 Відповісти
Да ты прошаренный малый. Видимо до 1960 года родился раз такой опытный.

Я прав?
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26.08.2020 13:45 Відповісти
Прочитай мой ник.Там ответ😂🌷
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26.08.2020 13:47 Відповісти
..та никто и не против сидения тебя в дерьме!!! Тебе не привыкать... )))) Хочешь сидеть...сиди!!!)))
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26.08.2020 13:42 Відповісти
Вот странный народ-коцапы.Их в дверь,они в окно.Но так хочется тут писать,что готовы терпеть любые унижения.Не понимаю😄
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26.08.2020 13:46 Відповісти
...я их называю...кацапсины!!!)))))))))) ... ни человек... ни животное...Что то среднее..обобщённое!!!)))
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Полностью признаю свою ошибку))Написал не подумавши)
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26.08.2020 15:10 Відповісти
..ничего страшного!!! Главное в определении кацапсины не ошибиться! ))))
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26.08.2020 15:19 Відповісти
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 748
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Цензор не договаривает.
Она сказала- наш протест не пророссийски и не антироссийский, не проевропейский и антиевропейский.
Короче они сами по себе, пусть там сами себя и епут.
***** конечно вертело мнение, и понятно что всунет свое рыло.
Но сама позиция Тихановской по моему в никуда
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26.08.2020 13:05 Відповісти
Видал-слыхал на английском-так и было..))
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26.08.2020 13:22 Відповісти
Что это она раздухарилась из прекрасного далёка?
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26.08.2020 13:06 Відповісти
Чому ? Самі ви не зможете, бо Лука міцно засів за 20 років. І він має підтримку третьої агресивної сторони - роіські.
А ти, телепуха, поведеш беззахисних людей на вірну смерть чи тортури.
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26.08.2020 13:07 Відповісти
В выборы, наверное, да, не должны, но вы сначала добейтесь их проведения.
Как у вас получится это без помощи "других стран"?
Думаете, справитесь сами, заламывая руки на камеру?
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26.08.2020 13:07 Відповісти
Может, она рассчитывает, что о крепкие ягодицы протестующих поломаются дубинки у ОМОНа и им нечем будет воевать...
Вот тут их тепленькими и возьмут.
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26.08.2020 13:39 Відповісти
Та сдулось там всё. Протестовали 9-10 августа. А теперешние народные гулянья с воздушными шариками - это уже бацьке до лампочки.
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26.08.2020 13:09 Відповісти
У нас - мелкий новоявленный Бонапарт..
В Беларуси - резко ставшая известной, никому доселе неизвестная Жозефина.
И причем она, походу, действительно считает себя "знаменем" протестов?!
А Лука - маньячило, подмявшее всю страну, спору нету.
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26.08.2020 13:11 Відповісти
Может, их поженить? Бонапарта с этой Жозефиной. И пусть едут на родину жены, и живут долго и счастливо.
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26.08.2020 19:45 Відповісти
Фсё. Кина не будет. Электричество кончилось. (с)
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26.08.2020 13:13 Відповісти
Перевожу на доступный язык. Тихановская за то что-бы цепные псы Лукашенко за то что-бы и дальше гнобили белорусский народ!
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26.08.2020 13:14 Відповісти
Тихановская: "Я понимаю свою миссию, и я должна двигаться все дальше и дальше"
Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси - Цензор.НЕТ 9869
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26.08.2020 13:14 Відповісти
Ржунемагу !!! Ти хвора,апазіціанерка ! Ти - ніхто (тільки твого чоловіка закрили) У тебе хоч є шось для майбутнього розвитку країни ? Якась програма ? Не того "клієнта" народ Білорусі вибрав...Навіть страшно уявити,що завтра вона може стати президентом Білорусі...
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26.08.2020 13:15 Відповісти
..нічого страшного!!! ЗенеЛох42 розповість їй під яким парканом можна знайти найбільш відомих керівників... Потім тижневі курси у Трускавецькому університеті
і вуаля!!! Керівники державного рівня готові. Відосікі вона вміє вже записувати... Що ще треба для успішного керування країною.???!!!! ))))
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26.08.2020 13:34 Відповісти
ржут тут только лошаки Пржевальского запоребриковые ,ты- один из них
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26.08.2020 13:55 Відповісти
Может Тихановская предложит Лукашенко взять себя в жены?!
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26.08.2020 13:15 Відповісти
та ще "опозиціонерка"
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26.08.2020 13:17 Відповісти
нізабудєм,ніпрастім Не вистачає про дєдов ваіваших. Таке враження,що вона просто несповна розуму. От подивитесь,сябри,з цієї вашої движухи не вийде ні##я.
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26.08.2020 13:19 Відповісти
Да Тихановская и сама не вмешивается .
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26.08.2020 13:24 Відповісти
Лукашенко давно дал понять,что он превратит Беларусь в Венесуэлу,но власть не отдаст.Попытки загнать народ в ярмо для него тщетны.А Тихановская- умница.Дай Бог ей наснаги.Литва не зря её поддерживает.Она достойный президент достойного народа Беларуси.Очень взвешенный политик .При ней народ действительно станет дышать свободно.Она дала интервью Фокс ньюс .А это -любимый канал Трампа.Очень перспективный и очень нужный для Украины политик в Беларуси Тихановская.Я её обожаю за взвешенность каждого слова.Очень немногословна.
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26.08.2020 13:30 Відповісти
Тихановская политик? Ну тогда ЗеСкот точно патриот Украины и крайне нужный для нашего государства!! Сомнения в его мудрости, знаниях, умению управлять государством необсуждаемы!! Повезло народу Украины!! ((((((
Кто то хочет развития и добра Украине?!!! Пока такие https://censor.net/user/467040 существуют и имеют право голоса...добра не будет!!!
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26.08.2020 13:39 Відповісти
https://censor.net/user/467040

Единственный комментарий нормальный, а то тут все суют носы, как будто своим врагам кацапам пишут.
Всё назло Беларуси, а потом будут хотеть при Тихановской дружить, но хотелок может и не быть, как с кацапами.
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26.08.2020 15:17 Відповісти
Тут 90% дописувачив - штатные фсбшники,или на подсосе ,судя по комментам.
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26.08.2020 16:26 Відповісти
это ты немцам после Новачка расскажешь!)
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26.08.2020 13:31 Відповісти
У Экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской С.Г. карьера уже закончилась, теперь она будет простым грантоедом.
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26.08.2020 13:34 Відповісти
тихановська тупа як валянок ватна кримнашистка... се важко собі зразу уявити, але вона навіть тупіша за зє
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26.08.2020 13:41 Відповісти
Кроме заСрахи никто во внутренние дела Беларуси вмешиваться не будет , но такой вариант эту мадамку не напрягает, похоже, вообще, а зря...
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26.08.2020 13:49 Відповісти
Странно, когда у нас был Майдан - украинцы просили Обаму ввести санкции против януковича его кодлы
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26.08.2020 14:19 Відповісти
Як погано, що у Білорусі нема зараз та ВЗАГАЛІ гідного лідера в опозиції...і гідної інтелегенції....На жаль - вона (Тихановська) ще й не великого розуму ( що бачать усі) та й не має у команді дійсно значущих людей та грошових магнатів....Народ?? Подивимось. Дай Бог.....
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26.08.2020 14:22 Відповісти
Ну и дура
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26.08.2020 15:14 Відповісти
Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі - Цензор.НЕТ 4050
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26.08.2020 15:27 Відповісти
Серьезно???!!!
А чего Тихановская в Литву чухнула, а не осталась в Беларуси?
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26.08.2020 15:32 Відповісти
А шо ж ты из другой страны вещаешь?Это как-бы уже вмешательство.И да,врядли "дружеская тебе страна" даст построить демократию.
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26.08.2020 15:38 Відповісти
 
 