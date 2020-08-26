11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві
Останніми днями з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.
Про це повідомила керівниця литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський "Інтерфакс".
"Нині, після тих подій, після виборів, притулку в Литві попросили 11 громадян Білорусі", - сказала вона.
За її словами, 10 людей звернулися з проханням про притулок на кордоні, а одна особа - перебуваючи на території Литви.
"З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато", - зазначила глава Департаменту міграції.
Вона наголосила, що особи, які звернулися по притулок, заявили "про страх розправи на Батьківщині".
"Справді, якщо репресії не припиняться, то прохань про притулок може бути ще більше", - вважає Гудзінскайте.
Прохання про притулок розглядаються в Литві від декількох тижнів до пів року.
Ще 20 білорусів прибули, скориставшись гуманітарним винятком. "Вони всі бігли, хотіли врятуватися від переслідувань режиму і хотіли опинитися в безпечному місці", - розповіла про прибулих Гудзінскайте.
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