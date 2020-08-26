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Новини Революція в Білорусі
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11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві

11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві

Останніми днями з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.

Про це повідомила керівниця литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський "Інтерфакс".

"Нині, після тих подій, після виборів, притулку в Литві попросили 11 громадян Білорусі", - сказала вона.

За її словами, 10 людей звернулися з проханням про притулок на кордоні, а одна особа - перебуваючи на території Литви.

"З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато", - зазначила глава Департаменту міграції.

Вона наголосила, що особи, які звернулися по притулок, заявили "про страх розправи на Батьківщині".

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"Справді, якщо репресії не припиняться, то прохань про притулок може бути ще більше", - вважає Гудзінскайте.

Прохання про притулок розглядаються в Литві від декількох тижнів до пів року.

Ще 20 білорусів прибули, скориставшись гуманітарним винятком. "Вони всі бігли, хотіли врятуватися від переслідувань режиму і хотіли опинитися в безпечному місці", - розповіла про прибулих Гудзінскайте.

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Білорусь (7925) Литва (2380) сховище (189)


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Это самые умные, скоро вторая волна будет.
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26.08.2020 13:12 Відповісти
Poka eto meloc,no jesli razpravi nad mirnimi liudmi prodolzytsia ix budet gorazdo bolse
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26.08.2020 13:13 Відповісти
Что там с квотами на чёрных? Европейские дотации карманы не жгут?
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26.08.2020 13:15 Відповісти
Kvoti kakije,vy pro ruskix kotoryje tut xocet rabotat?A kak tam rosiji 50% detej provinciji zyviot v nicyte tam dotaciji im nikto nedajut v etom problema?
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26.08.2020 13:21 Відповісти
Есть резон, если транзитом через Литву в Норвегию, или США.
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26.08.2020 13:30 Відповісти
tak vizi nuzni v norvegiju i tem boleje ameriku.Litovcam nenado,a im nuzno
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26.08.2020 13:32 Відповісти
 
 