РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10873 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 749 27
Беларусь (7767) Колесникова Мария (36)

Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в следственный изолятор города Жодино.

Об этом сообщил официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в (город) Жодино", - сказал он.

Причины перевода неизвестны.

Жодино - город областного подчинения в Минской области, он расположен в 54 км от белорусской столицы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надели мешок на голову, угрожали вывезти из Беларуси живой или по частям: Колесникова обратилась в СК по факту ее похищения силовиками

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Также на Цензор.НЕТ: Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

Читайте также: Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 5730Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
12.09.2020 14:48
+3
А нащо?
В Мєнскому філіалі теж саме..
показать весь комментарий
12.09.2020 14:51
+3
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
12.09.2020 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а че не в Москву ?
показать весь комментарий
12.09.2020 14:41 Ответить
А нащо?
В Мєнскому філіалі теж саме..
показать весь комментарий
12.09.2020 14:51 Ответить
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
12.09.2020 15:06 Ответить
Ссылку дай
показать весь комментарий
12.09.2020 15:25 Ответить
Пруф в студию.
Но сама идея хорошая.
показать весь комментарий
12.09.2020 15:29 Ответить
ПРУФ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325182632254805&set=a.111162143656856&type=3&eid=ARDUrueOyjrxqP0UT4NBPrOKnljZtNl_OK0khdSXnmL3Ex4i2AUHAkwd7-XTL_vy-MSrxjjzohQGow7B
показать весь комментарий
12.09.2020 22:06 Ответить
Иди лесом - ты источник хоть на одно событие дай, а не картинку с генератора. Я таких могу наклепать мильярд с любой типа "новостью" - инапланитяны типа высадились в ********** и ***** в жопу уже *****. Поверишь?
показать весь комментарий
13.09.2020 11:55 Ответить
Работники БелАЗа попросили ее на флейте Лебединую верность сыграть перед дальней дорогой.
показать весь комментарий
12.09.2020 14:44 Ответить
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 5730Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
12.09.2020 14:48 Ответить
старшОй с мелким
показать весь комментарий
12.09.2020 15:26 Ответить
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Трактор заглох.
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Экономические успехи Лукашенко оказались блефом.
показать весь комментарий
12.09.2020 14:54 Ответить
Ты бы тоже классно жил если бы 50% за комуналку платил сосед . Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке
показать весь комментарий
12.09.2020 15:13 Ответить
Ну от і все,сябри.Походили дружними рядами з квітами, повітряними кульками,поплескали в долоні,і досить. Готуйтесь до об*єднання з вєлікім старшим кацапським братом.
показать весь комментарий
12.09.2020 15:10 Ответить
Побольше мирных протестов и цветов для ОМОНа. Не то что в Жодино, в Сибири, на Колыме окажитесь
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2331
показать весь комментарий
12.09.2020 15:10 Ответить
и то правда.
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2896
показать весь комментарий
12.09.2020 15:17 Ответить
Завтра,скорее всего,прощальный хоровод будет.
Потом лука возьмётся по взрослому.
И старшОй ему в этом поможет
показать весь комментарий
12.09.2020 15:29 Ответить
Ну шо там, сябры?
Вы ешо долго в крепостных смердах сидеть намерены?
Или уже планируете наматывать кишкан своих баринов на ветки?
Вы главное начните - поможем всем миром нечисть утилизировать!
показать весь комментарий
12.09.2020 15:31 Ответить
Уже пишут знающие журналисты, что Колесникову готовят на замену Лукашенко И это мол москава создает ей легенду бескомпромиссной оппозиционерки,что бы наивный белорусский народ, потом на выборах за нее проголосовал
показать весь комментарий
12.09.2020 16:19 Ответить
Колесникова - стопудовая ********** "консерва".
Сравните поведение Тихановской. которая тряслась от страха и этой, которая не боится с претензией на возглавить восстание. Не бояться пресса гэбни может или тупая дура или людина плешивого *****. А то как она самостоятельно выскочила из машины в форточку, без обсуждения с коллегами. не оставляет сомнений - кон сер ва.
показать весь комментарий
12.09.2020 16:26 Ответить
У всех разные психотипы - кто-то бздливый, а кому то пох. И гэбэшная покрышка тут особо не при чем На сегодня беларусам не особо нужны лидеры - горизонтальная организация самое оно.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:31 Ответить
Туфта , конспирология, не ведитесь , она лидер протеста (ну или один из) нельзя путину создавать прецедент победы огромной массы людей над диктатором , что экстраполируется на Россию
показать весь комментарий
15.09.2020 19:13 Ответить
Всем насрать куда кацапку отвезли
показать весь комментарий
12.09.2020 23:27 Ответить
Какая она оппозиционерка, если все последние годы жила в Германии
показать весь комментарий
13.09.2020 03:03 Ответить
Кстати поменьше слушайте Гордона. Он обо всем говорит с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
13.09.2020 03:05 Ответить
 
 