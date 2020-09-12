Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в следственный изолятор города Жодино.
Об этом сообщил официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в (город) Жодино", - сказал он.
Причины перевода неизвестны.
Жодино - город областного подчинения в Минской области, он расположен в 54 км от белорусской столицы.
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Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.
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В Мєнскому філіалі теж саме..
Но сама идея хорошая.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325182632254805&set=a.111162143656856&type=3&eid=ARDUrueOyjrxqP0UT4NBPrOKnljZtNl_OK0khdSXnmL3Ex4i2AUHAkwd7-XTL_vy-MSrxjjzohQGow7B
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Экономические успехи Лукашенко оказались блефом.
Потом лука возьмётся по взрослому.
И старшОй ему в этом поможет
Вы ешо долго в крепостных смердах сидеть намерены?
Или уже планируете наматывать кишкан своих баринов на ветки?
Вы главное начните - поможем всем миром нечисть утилизировать!
Сравните поведение Тихановской. которая тряслась от страха и этой, которая не боится с претензией на возглавить восстание. Не бояться пресса гэбни может или тупая дура или людина плешивого *****. А то как она самостоятельно выскочила из машины в форточку, без обсуждения с коллегами. не оставляет сомнений - кон сер ва.