Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

Об этом Геращенко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - отметил он.

"Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - добавил он.

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.