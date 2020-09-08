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Новости Репрессии в Беларуси
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Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь, - Геращенко

Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

Об этом Геращенко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - отметил он.

"Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - добавил он.

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.

Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь, - Геращенко 01
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Топ комментарии
+4
Колесникова смелая, а двое мужиков нет
...
Феерические истории от Антона.
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08.09.2020 10:40
+2
Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Так что ее на подвал что ли кинули получается?
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08.09.2020 10:40
+2
Нормальные люди и не сомневались, что вранью от Лукашенко верить нельзя.
Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
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08.09.2020 11:44
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Колесникова смелая, а двое мужиков нет
...
Феерические истории от Антона.
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08.09.2020 10:40 Ответить
Мужики нынче измельчали ..., согласитесь !😊
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08.09.2020 11:11 Ответить
Нормальные люди и не сомневались, что вранью от Лукашенко верить нельзя.
Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
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08.09.2020 11:44 Ответить
Какие ольгинцьі, Беляков?
Вопросьі по версти, озвученной Геращенко.
Он считает, что Колесникова смелее двух мужиков-соратников, поэтому добровольно вернулась в Беларусь, а они убежали.
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08.09.2020 11:59 Ответить
Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Так что ее на подвал что ли кинули получается?
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08.09.2020 10:40 Ответить
порвала білоруський пашпорт
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08.09.2020 11:05 Ответить
да. и это совсем не предмет для шуток.
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08.09.2020 11:45 Ответить
И Колесниковой наверное кожанные изделия нарезают в стиле ЧК и НКВД.
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08.09.2020 10:41 Ответить
хихихи как смишно.
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08.09.2020 11:46 Ответить
Ось нахріна нам ці російські консерви ?
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08.09.2020 11:13 Ответить
Интересно, какую должность занимает эта авкинская задница? Неужели оно по совместительству и замминистра иностранных дел Украины? Что в МВД Украины других дел и других проблем нету как что-то там вякать этому свинорылому мУвЭдЭшному ушлепку про проблемы иностранного государства?
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08.09.2020 11:32 Ответить
что, Ольгино уже от гугла отключили? в Яндексе чо пишут?
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08.09.2020 11:45 Ответить
Они ж так доверяют #уйлу,шо ж не едут к братьям?
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08.09.2020 11:42 Ответить
Дурак и не лечишься!
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08.09.2020 12:55 Ответить
Таракан пытается задушить протест, запугать народ. Страна устала от усатого. Хватит. Не хотим издевательств, пыток. Основное требование- честные и прозрачные выборы. Тогда и увидит где его нарисованные 80%. Баста! Уходи!!!!
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08.09.2020 14:03 Ответить
Маше свободу!!!!!
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08.09.2020 14:11 Ответить
 
 