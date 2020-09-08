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Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з країни був "насильницьким видворенням".
Про це Геращенко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка вчинила дії щодо унеможливлення її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь", - зазначив він.
"Всю відповідальність за її життя і здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко", - додав він.
Топ коментарі
+4 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар08.09.2020 10:40
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.09.2020 10:40
+2 Олег Беляков 1ee72182
показати весь коментар08.09.2020 11:44
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Феерические истории от Антона.
Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
Вопросьі по версти, озвученной Геращенко.
Он считает, что Колесникова смелее двух мужиков-соратников, поэтому добровольно вернулась в Беларусь, а они убежали.
Так что ее на подвал что ли кинули получается?