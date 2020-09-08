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Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко

Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з країни був "насильницьким видворенням".

Про це Геращенко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка вчинила дії щодо унеможливлення її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь", - зазначив він.

"Всю відповідальність за її життя і здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко 01

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Топ коментарі
+4
Колесникова смелая, а двое мужиков нет
...
Феерические истории от Антона.
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08.09.2020 10:40
+2
Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Так что ее на подвал что ли кинули получается?
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08.09.2020 10:40
+2
Нормальные люди и не сомневались, что вранью от Лукашенко верить нельзя.
Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
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08.09.2020 11:44
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Колесникова смелая, а двое мужиков нет
...
Феерические истории от Антона.
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08.09.2020 10:40 Відповісти
Мужики нынче измельчали ..., согласитесь !😊
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08.09.2020 11:11 Відповісти
Нормальные люди и не сомневались, что вранью от Лукашенко верить нельзя.
Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
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08.09.2020 11:44 Відповісти
Какие ольгинцьі, Беляков?
Вопросьі по версти, озвученной Геращенко.
Он считает, что Колесникова смелее двух мужиков-соратников, поэтому добровольно вернулась в Беларусь, а они убежали.
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08.09.2020 11:59 Відповісти
Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Так что ее на подвал что ли кинули получается?
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08.09.2020 10:40 Відповісти
порвала білоруський пашпорт
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08.09.2020 11:05 Відповісти
да. и это совсем не предмет для шуток.
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08.09.2020 11:45 Відповісти
И Колесниковой наверное кожанные изделия нарезают в стиле ЧК и НКВД.
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08.09.2020 10:41 Відповісти
хихихи как смишно.
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08.09.2020 11:46 Відповісти
Ось нахріна нам ці російські консерви ?
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08.09.2020 11:13 Відповісти
Интересно, какую должность занимает эта авкинская задница? Неужели оно по совместительству и замминистра иностранных дел Украины? Что в МВД Украины других дел и других проблем нету как что-то там вякать этому свинорылому мУвЭдЭшному ушлепку про проблемы иностранного государства?
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08.09.2020 11:32 Відповісти
что, Ольгино уже от гугла отключили? в Яндексе чо пишут?
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08.09.2020 11:45 Відповісти
Они ж так доверяют #уйлу,шо ж не едут к братьям?
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08.09.2020 11:42 Відповісти
Дурак и не лечишься!
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08.09.2020 12:55 Відповісти
Таракан пытается задушить протест, запугать народ. Страна устала от усатого. Хватит. Не хотим издевательств, пыток. Основное требование- честные и прозрачные выборы. Тогда и увидит где его нарисованные 80%. Баста! Уходи!!!!
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08.09.2020 14:03 Відповісти
Маше свободу!!!!!
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08.09.2020 14:11 Відповісти
 
 