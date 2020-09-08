Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет, - Госпогранслужба
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов проходят процедуры для въезда в страну.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.
Пожалуйста, подождите...
Слава Богу!
Сильная женщина. Там в общем-то сразу было видно, что сильная и решительная там именно Колесникова, а не Тихановская.
как это можно было сделать насильно - спроси Панова, год воевал в АТО, поперся в Крым, побывал в плену и в плену, когда ему пригрозили расправиться с семьей, сказал на камеру все что потребовали.
Нам ли винить женщину за то же самое?
"Но мне начали говорить, что сделают с моими родными. "Мы твою маму, твою жену…" И фотографии их показывали… Есть у них свои люди на нашей территории, которые могут выполнить любую грязную работу. У каждого человека есть свой порог боли. Мой - безопасность родных. Это самое больное. Грех так говорить и язык нужно прикусить, но бывают в жизни моменты, когда жалеешь, что ты не сирота. Поэтому я согласился сказать все, что нужно.Источник: https://censor.net/ru/r3217998"
Не совсем так - им всем, в тч и Тихановской, предложили выбор - вывоз за границы РБ или - за решетку.
Можно понять и Тихановскую, и других, кто согласился на депортацию. Но Колесникова, очевидно, выбрала тюрьму.
І тим більше їй респект, що вона все ж таки тримає удар, і фактично вчиться під час бою.
Який, дотого ж, без правил.
Вона українка.
Її дівоче прізвище Пилипчук.
Українські ********, про це мовчать.
Коли вдворили Тихзановську, то надали відео з "покаянням". А тут ...
Хто по-вашому контролює Крим зараз? Чи по-вашому не було російської окупації Криму? Оце й є де-факто.
Крим - частина України, окупована і контрольована нині РФією - це й є "де-юре український, а де-факто - російський".
Як мені подобається, коли невіглас з "вумним" виглядом пише "запам'ятай".
Якщо ти чогось не знаєш, чи не розумієш, це не означає, що цього не існує, це значить лише те, що у тебе розуму не вистачає.
"Визнання Криму де-факто кацаським , це визнання кацапсько юрисдикції над ним "
Ти сам зрозумів, що написав?
ЮРИСДИКЦІЯ - це й є ДЕ-ЮРЕ, бовдуре!
Вчи матчастину, дурнику:
Де-факто - це визнання того, хто КОНТРОЛЮЄ територію, де-юре - це визнання того, кому НАЛЕЖИТЬ територія.
Пох хто там його зараз контролює ,, він контролює ЧУЖЕ .. !!! Те яке йому не належить НІЯК . Розумієш , чи знову ні .?
Визнаючи Крим дефакто кацапським , це перша сходинка до визнання його кацапським взагалі , про що я й написав тобі . Авось , так потихеньку укранці й привикнуть . На це й розрахунок у кремляді , а ти їм підгавкуєш ,, ідіот .. .
Дурню, володіння чимось чужим і називають - володінням де-факто. Бо де-юре - воно чуже, а фактично - ти ним розпоряджуєшся - тому де-факто.
Весь твій гнів виходить банально із нерозуміння тобою значення термінів.
Тому у тебе й визиває відразу, коли тобі просто іншими словами кажуть про те, що РФія окупувала Крим.
Коли у вас хтось вкраде, наприклад, автомобіль - це так і запишуть - "ЗАВОЛОДІВ у незаконий спосіб". Ось так і РФ - заволоділа Кримом у незаконий спосіб, але заволоділа і робить там що хоче.
"якимось чином належить кацапам"
Дурню, ПРИНАЛЕЖНІТЬ - це знову-таки - поняття ДЕ-ЮРЕ.
Крим належить Україні, а контролюється РФією - і це, нажаль, ФАКТ.
Юридичною мовою це й є: де-юре - український, де-факто - підконтрольний окупантам РФ.
Я намагався тебе просвітити, але бачу, що то - марна справа, бо ти тому й невіглас, що не бажаєш розбиратися та вчитися.
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !
Розумійте і відрізняйте українців, від хохломанкуртів, зєбобіків, п'ятої колонни, ********** і мудіщефілів, і лахтинських, які підняли тут гвалт.
Может они её ...