Колесникову подозревают в публичных призывах к захвату власти, - адвокат
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.
Об этом сообщила порталу Tut.by ее адвокат Людмила Казак, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.
Казак смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО №1, где та сейчас находится.
"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", - рассказала адвокат.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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Лицемер, какого мир не видовал.
Кого-то мне это напоминает...