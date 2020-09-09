УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11804 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі
2 051 7
Білорусь (7840) Лукашенко (2622) репресії (1619) Колесникова Марія (34)

Колесникову підозрюють у публічних закликах до захоплення влади, - адвокат

Колесникову підозрюють у публічних закликах до захоплення влади, - адвокат

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади.

Про це повідомила порталу Tut.by її адвокат Людмила Козак, передает Цензор.НЕТ.

За її словами, Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної в кримінальній справі, порушеній за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу.

Козак змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО №1, де та зараз перебуває.

"Із Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", - розповіла адвокат.

Читайте також: Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незаконно захвативший в Беларуси власть, самозванец и преступник лукашенко обвиняет оппозицию в захвате власти.
Лицемер, какого мир не видовал.
показати весь коментар
09.09.2020 16:15 Відповісти
Методичка була одна на 15 республік
показати весь коментар
09.09.2020 16:16 Відповісти
Призыв провести честные выборы - это по мнению шизика Луки и есть "призыв к захвату власти".
показати весь коментар
09.09.2020 16:17 Відповісти
Патерпевший лукашонка обосцался от слов женщины.
Кого-то мне это напоминает...
показати весь коментар
09.09.2020 16:18 Відповісти
Не виновата значит отпустят, а если виновата то у них за это расстрел.
показати весь коментар
09.09.2020 16:18 Відповісти
 
 