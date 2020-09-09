Батько Колесникової: моя дочка заарештована і перебуває в СІЗО

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова заарештована і перебуває в СІЗО № 1 на Володарського в Мінську.

Про це TUT.BY повідомив батько Марії Олександр Колесников, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу", - сказав Колесников.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.