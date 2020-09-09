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Батько Колесникової: моя дочка заарештована і перебуває в СІЗО

Батько Колесникової: моя дочка заарештована і перебуває в СІЗО

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова заарештована і перебуває в СІЗО № 1 на Володарського в Мінську.

Про це TUT.BY повідомив батько Марії Олександр Колесников, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу", - сказав Колесников.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+19
Фактически Мария Колесникова оказалась единственной из верхушки теперешней белорусской оппозиции, кто выбрал тюрьму, тем более страшную лукашенковскую, вместо спокойной и благополучной жизни заграницей
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09.09.2020 13:18
+14
.....ты хоть "будёновку" сними.....пропогандон сраный.....
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09.09.2020 13:25
+10
В принципе, вот так рождаются национальные лидеры.
Я не берусь судить о ее политических взглядах, но ее поступок, когда после суток допросов, она отказалась насильно покидать страну, заслуживает уважения.
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09.09.2020 13:38
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В одном вы ребятки украинцы правы , что эту нечисть без таких ребят , как были из "правого сектора" нам не одолеть.А для этого нужны годы подготовки.Повезло вам с людьми из западной Украины, а ваты из восточной у вас поболей нашего.
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09.09.2020 14:31 Відповісти
Вообще то Ярош из восточной части Украины и в добробатах из Днепра и области людей немало было, знаю лично. Так , что вот этого не надо. "Повезло вам с людьми из западной Украины, а ваты из восточной у вас поболей нашего." (с)
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09.09.2020 15:18 Відповісти
Самые активные это центр Украины.
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09.09.2020 18:40 Відповісти
Папа, срочно звоните Москва, Кремль.
Там все решат
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09.09.2020 15:46 Відповісти
"Члена" "Мария Колесникова" (с)
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09.09.2020 15:59 Відповісти
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