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Новости Репрессии в Беларуси
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Отец Колесниковой: Моя дочь арестована и находится в СИЗО

Отец Колесниковой: Моя дочь арестована и находится в СИЗО

Члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.

Об этом TUT.BY сообщил отец Марии Александр Колесников, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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Топ комментарии
+19
Фактически Мария Колесникова оказалась единственной из верхушки теперешней белорусской оппозиции, кто выбрал тюрьму, тем более страшную лукашенковскую, вместо спокойной и благополучной жизни заграницей
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09.09.2020 13:18
+14
.....ты хоть "будёновку" сними.....пропогандон сраный.....
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09.09.2020 13:25
+10
В принципе, вот так рождаются национальные лидеры.
Я не берусь судить о ее политических взглядах, но ее поступок, когда после суток допросов, она отказалась насильно покидать страну, заслуживает уважения.
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09.09.2020 13:38
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В одном вы ребятки украинцы правы , что эту нечисть без таких ребят , как были из "правого сектора" нам не одолеть.А для этого нужны годы подготовки.Повезло вам с людьми из западной Украины, а ваты из восточной у вас поболей нашего.
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09.09.2020 14:31 Ответить
Вообще то Ярош из восточной части Украины и в добробатах из Днепра и области людей немало было, знаю лично. Так , что вот этого не надо. "Повезло вам с людьми из западной Украины, а ваты из восточной у вас поболей нашего." (с)
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09.09.2020 15:18 Ответить
Самые активные это центр Украины.
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09.09.2020 18:40 Ответить
Папа, срочно звоните Москва, Кремль.
Там все решат
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09.09.2020 15:46 Ответить
"Члена" "Мария Колесникова" (с)
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09.09.2020 15:59 Ответить
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