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Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця

Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця

Вдень 9 вересня в квартирі юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали як підозрюваного в кримінальній справі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.

Салею інкримінують ст. 361 КК Білорусі (Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності).

Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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Нагадаємо, сьогодні також затримали юриста штабу Віктора Бабарика Максима Знака, а сама Марія Колесникова взята під варту і перебуває в СІЗО.
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Топ коментарі
+5
Тарган пішов "в разнос".
Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
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09.09.2020 14:57
+4
Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця - Цензор.НЕТ 1143
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09.09.2020 15:16
+3
Закрывают адвокатов по той же статье что подозреваемый. Фактически, за соучастие. Другими словами, закрывают за защиту.

Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
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09.09.2020 15:03
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Тарган пішов "в разнос".
Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
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09.09.2020 14:57 Відповісти
Вы совсем с ума сошли, к доктору обратитесь
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09.09.2020 15:19 Відповісти
вот вам и бацька. Убьет столько, сколько пожелает и никто ему ничего не сделает. А ***** еще поможет в этом.
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09.09.2020 14:58 Відповісти
Ну это ж Союзное государство, таежный мир.
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09.09.2020 16:10 Відповісти
Закрывают адвокатов по той же статье что подозреваемый. Фактически, за соучастие. Другими словами, закрывают за защиту.

Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
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09.09.2020 15:03 Відповісти
Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця - Цензор.НЕТ 1143
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09.09.2020 15:16 Відповісти
Зато, провели карнавал круче чем в Бразилии и по времени и по масштабности. ..эх вы белорусы, дурни наивные
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09.09.2020 15:26 Відповісти
Они не наивные ,в большинстве все они пророссийские и это украинцам
давно пора бы понять.
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09.09.2020 15:53 Відповісти
Да.
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09.09.2020 16:15 Відповісти
 
 