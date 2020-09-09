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Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця
Вдень 9 вересня в квартирі юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали як підозрюваного в кримінальній справі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.
Салею інкримінують ст. 361 КК Білорусі (Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності).
Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, сьогодні також затримали юриста штабу Віктора Бабарика Максима Знака, а сама Марія Колесникова взята під варту і перебуває в СІЗО.
Топ коментарі
+5 Welt Schmerz
показати весь коментар09.09.2020 14:57
+4 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар09.09.2020 15:16
+3 Игорь Деев
показати весь коментар09.09.2020 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
давно пора бы понять.