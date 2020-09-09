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Адвокат Колесниковой Салей задержан по уголовному делу: ему грозит тюрьма
Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико
Салею инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).
Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака, а сама Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.
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+5 Welt Schmerz
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Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
давно пора бы понять.