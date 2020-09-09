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Новости Репрессии в Беларуси
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Адвокат Колесниковой Салей задержан по уголовному делу: ему грозит тюрьма

Адвокат Колесниковой Салей задержан по уголовному делу: ему грозит тюрьма

Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико

Салею инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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Напомним, сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака, а сама Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.
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Топ комментарии
+5
Тарган пішов "в разнос".
Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
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09.09.2020 14:57
+4
Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця - Цензор.НЕТ 1143
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09.09.2020 15:16
+3
Закрывают адвокатов по той же статье что подозреваемый. Фактически, за соучастие. Другими словами, закрывают за защиту.

Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
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09.09.2020 15:03
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Тарган пішов "в разнос".
Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
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09.09.2020 14:57 Ответить
Вы совсем с ума сошли, к доктору обратитесь
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09.09.2020 15:19 Ответить
вот вам и бацька. Убьет столько, сколько пожелает и никто ему ничего не сделает. А ***** еще поможет в этом.
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09.09.2020 14:58 Ответить
Ну это ж Союзное государство, таежный мир.
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09.09.2020 16:10 Ответить
Закрывают адвокатов по той же статье что подозреваемый. Фактически, за соучастие. Другими словами, закрывают за защиту.

Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
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09.09.2020 15:03 Ответить
Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця - Цензор.НЕТ 1143
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09.09.2020 15:16 Ответить
Зато, провели карнавал круче чем в Бразилии и по времени и по масштабности. ..эх вы белорусы, дурни наивные
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09.09.2020 15:26 Ответить
Они не наивные ,в большинстве все они пророссийские и это украинцам
давно пора бы понять.
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09.09.2020 15:53 Ответить
Да.
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09.09.2020 16:15 Ответить
 
 