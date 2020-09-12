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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7840) Колесникова Марія (34)

Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно

Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно

Одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову переведено в слідчий ізолятор міста Жодіно.

Про це повідомив офіційний представник штабу опозиціонера Віктора Бабарика Гліб Германчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Адвокат Людмила Козак повідомила нам, що Марію перевели в СІЗО в (місті) Жодіно", - сказав він.

Причини цього невідомі.

Жодіно - місто обласного підпорядкування в Мінській області, розташоване за 54 км від білоруської столиці.

Читайте також: Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Читайте також: Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

Читайте також: Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці
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Топ коментарі
+3
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 5730Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2756
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12.09.2020 14:48
+3
А нащо?
В Мєнскому філіалі теж саме..
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12.09.2020 14:51
+3
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 7209
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12.09.2020 15:06
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а че не в Москву ?
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12.09.2020 14:41 Відповісти
А нащо?
В Мєнскому філіалі теж саме..
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12.09.2020 14:51 Відповісти
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 7209
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12.09.2020 15:06 Відповісти
Ссылку дай
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12.09.2020 15:25 Відповісти
Пруф в студию.
Но сама идея хорошая.
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12.09.2020 15:29 Відповісти
ПРУФ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325182632254805&set=a.111162143656856&type=3&eid=ARDUrueOyjrxqP0UT4NBPrOKnljZtNl_OK0khdSXnmL3Ex4i2AUHAkwd7-XTL_vy-MSrxjjzohQGow7B
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12.09.2020 22:06 Відповісти
Иди лесом - ты источник хоть на одно событие дай, а не картинку с генератора. Я таких могу наклепать мильярд с любой типа "новостью" - инапланитяны типа высадились в ********** и ***** в жопу уже *****. Поверишь?
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13.09.2020 11:55 Відповісти
Работники БелАЗа попросили ее на флейте Лебединую верность сыграть перед дальней дорогой.
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12.09.2020 14:44 Відповісти
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 5730Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2756
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12.09.2020 14:48 Відповісти
старшОй с мелким
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12.09.2020 15:26 Відповісти
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Трактор заглох.
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Экономические успехи Лукашенко оказались блефом.
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12.09.2020 14:54 Відповісти
Ты бы тоже классно жил если бы 50% за комуналку платил сосед . Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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12.09.2020 15:13 Відповісти
Ну от і все,сябри.Походили дружними рядами з квітами, повітряними кульками,поплескали в долоні,і досить. Готуйтесь до об*єднання з вєлікім старшим кацапським братом.
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12.09.2020 15:10 Відповісти
Побольше мирных протестов и цветов для ОМОНа. Не то что в Жодино, в Сибири, на Колыме окажитесь
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2331
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12.09.2020 15:10 Відповісти
и то правда.
Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино - Цензор.НЕТ 2896
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12.09.2020 15:17 Відповісти
Завтра,скорее всего,прощальный хоровод будет.
Потом лука возьмётся по взрослому.
И старшОй ему в этом поможет
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12.09.2020 15:29 Відповісти
Ну шо там, сябры?
Вы ешо долго в крепостных смердах сидеть намерены?
Или уже планируете наматывать кишкан своих баринов на ветки?
Вы главное начните - поможем всем миром нечисть утилизировать!
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12.09.2020 15:31 Відповісти
Уже пишут знающие журналисты, что Колесникову готовят на замену Лукашенко И это мол москава создает ей легенду бескомпромиссной оппозиционерки,что бы наивный белорусский народ, потом на выборах за нее проголосовал
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12.09.2020 16:19 Відповісти
Колесникова - стопудовая ********** "консерва".
Сравните поведение Тихановской. которая тряслась от страха и этой, которая не боится с претензией на возглавить восстание. Не бояться пресса гэбни может или тупая дура или людина плешивого *****. А то как она самостоятельно выскочила из машины в форточку, без обсуждения с коллегами. не оставляет сомнений - кон сер ва.
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12.09.2020 16:26 Відповісти
У всех разные психотипы - кто-то бздливый, а кому то пох. И гэбэшная покрышка тут особо не при чем На сегодня беларусам не особо нужны лидеры - горизонтальная организация самое оно.
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12.09.2020 18:31 Відповісти
Туфта , конспирология, не ведитесь , она лидер протеста (ну или один из) нельзя путину создавать прецедент победы огромной массы людей над диктатором , что экстраполируется на Россию
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15.09.2020 19:13 Відповісти
Всем насрать куда кацапку отвезли
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12.09.2020 23:27 Відповісти
Какая она оппозиционерка, если все последние годы жила в Германии
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13.09.2020 03:03 Відповісти
Кстати поменьше слушайте Гордона. Он обо всем говорит с точностью до наоборот.
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13.09.2020 03:05 Відповісти
 
 