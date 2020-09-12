Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно
Одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову переведено в слідчий ізолятор міста Жодіно.
Про це повідомив офіційний представник штабу опозиціонера Віктора Бабарика Гліб Германчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Адвокат Людмила Козак повідомила нам, що Марію перевели в СІЗО в (місті) Жодіно", - сказав він.
Причини цього невідомі.
Жодіно - місто обласного підпорядкування в Мінській області, розташоване за 54 км від білоруської столиці.
Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.
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В Мєнскому філіалі теж саме..
Но сама идея хорошая.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325182632254805&set=a.111162143656856&type=3&eid=ARDUrueOyjrxqP0UT4NBPrOKnljZtNl_OK0khdSXnmL3Ex4i2AUHAkwd7-XTL_vy-MSrxjjzohQGow7B
https://lenta.ru/articles/2020/09/09/luka/ Экономические успехи Лукашенко оказались блефом.
Потом лука возьмётся по взрослому.
И старшОй ему в этом поможет
Вы ешо долго в крепостных смердах сидеть намерены?
Или уже планируете наматывать кишкан своих баринов на ветки?
Вы главное начните - поможем всем миром нечисть утилизировать!
Сравните поведение Тихановской. которая тряслась от страха и этой, которая не боится с претензией на возглавить восстание. Не бояться пресса гэбни может или тупая дура или людина плешивого *****. А то как она самостоятельно выскочила из машины в форточку, без обсуждения с коллегами. не оставляет сомнений - кон сер ва.