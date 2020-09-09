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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7840) Колесникова Марія (34)

Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці

Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці

Затримана учасниця президії координаційної ради в Білорусі Марія Колесникова вже заарештована. За звинуваченнями, які їй висувають, їй може загрожувати до 5 років в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів її батько Олександр Колесников, повідомляють РИА Новости.

"Її заарештували, я думав про затримання, він (слідчий) сказав, що вона під арештом, за статтею 361 частина 3", - зазначив Колесников.

Санкція цієї статті передбачає тюремний термін від двох до п'яти років. За його словами, Колесникова відкидала можливість покинути Білорусь. Він також заявив, що пишається тим, що його дочка порвала паспорт при спробі видворити її з країни.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+8
а типа кто он был?
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09.09.2020 17:07
+3
И Лукашенко автоматически становится шавкой *****.
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09.09.2020 17:05
+3
Сначала надо сесть на 2-4 года , потом обидят студентов , сожгут пару кварталов в столице , вас отпустят , овощь-2 улетит в ростов , начнется война с рашей , а только потом на вас обратит внимание Европа и вам сначала будут помогать "глубокими обеспокоенностями" .
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09.09.2020 17:20
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И Лукашенко автоматически становится шавкой *****.
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09.09.2020 17:05 Відповісти
а типа кто он был?
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09.09.2020 17:07 Відповісти
Он был главой условно независимого государства.
А теперь он именно шавка: никаких "я подумаю", "надо обсудить"и тд не будет!
Будет делать то, что скажут.
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09.09.2020 17:09 Відповісти
Ага был шавкой с будкой, в ближайшее время хозяин из будки выкинет, будет ещё более жалкая бездомная,но более заискивающая перед хозяином, следующий этап помойка.
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09.09.2020 17:16 Відповісти
.....шавкой он себя не считает,а вот был есть и будет хитровы$$аным лживым хохлоцыганом(ромам не в обиду) и мразью это да......
........теперь кремлёвский карлик потешается с мазаичного идиота.....
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09.09.2020 17:25 Відповісти
А Тихомирова не порвала и теперь духарится из прекрасного далёка.. Вот такая разница.
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09.09.2020 17:06 Відповісти
Що за Тихомирова?
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09.09.2020 17:21 Відповісти
Это наверное Тихановская, которая за Тихий Мир с братским дружественным народом топит, который в это время омоновцев в Минск самолётами забрасывает, шоб дружбу укреплять. Ой, наверное я теперь провокатор.
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09.09.2020 17:27 Відповісти
belge - провокатор ольгінський. Типова нагла, цинічна брехня та характерна маніпуляція від касапа-провокатора є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.
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09.09.2020 17:24 Відповісти
Нашёлся, дурачок? Я думал тебя закрыли. Ну-ка ещё что-нибудь пи23ани.
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09.09.2020 17:28 Відповісти
вот и все. просто ведь "русские = братья" , а так все начиналось.
жалко белорусов
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09.09.2020 17:07 Відповісти
......а лучше к Клоуну с 95-м.... сразу "эпохи бедности" как и не бывало.... и зарплата по 4к учителям - легко.....
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09.09.2020 17:16 Відповісти
.....вот ОПЗЖ - это сил!..... да, славик?....
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09.09.2020 17:34 Відповісти
это все одно и то же, разные олигархические группировки и никто ничего простому украинцу не принесет, они думают как все подчистую дограбить и выехать в европу
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09.09.2020 17:40 Відповісти
.....тогда "Онархия - мать порядка" или Путин введи?.....
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09.09.2020 17:42 Відповісти
Только клоунов до весны ждать придется. Тогда у них сезон посадок начинается. Раз в год, по традиции, в апреле зеленки идут что-то сажать.
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09.09.2020 17:33 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/472862 - нагла цинічна брехня та маніпуляція
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09.09.2020 17:21 Відповісти
Это обычная эволюция ботов типа лахта-2. Сначала 50/50 ложь с правдой, потом 70/30 и так далее до 0,00001/99,9999. Но в процессе этого они размножаются на фермах и становятся все более наглыми и агрессивными.
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09.09.2020 17:36 Відповісти
Обложили Украину *************, и с боков и внутри, причем на самом верху сидят твари.
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09.09.2020 17:12 Відповісти
Будет время на флейте попрактиковать.
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09.09.2020 17:14 Відповісти
Как и тебе на бутылке
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09.09.2020 17:29 Відповісти
На чорта треба було взагалі виставляти якісь додаткові кандидатури? Хай би сам був на виборах, як що вибирати ні з кого!
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09.09.2020 17:14 Відповісти
.....будут выборы - будут кандидаты....
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09.09.2020 17:18 Відповісти
Ну если всех кандидатов пересажать,то конечно "вибiрати нi з кого"
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09.09.2020 17:23 Відповісти
Я не про те, я про бойкот таких "виборів"!
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09.09.2020 17:27 Відповісти
Когда сажали Тимошенко, она говрила, что из тюрьмы ее голос будет еще слышнее, и оказалась права.
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09.09.2020 17:20 Відповісти
Оказалась права в чем?
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09.09.2020 17:53 Відповісти
Сначала надо сесть на 2-4 года , потом обидят студентов , сожгут пару кварталов в столице , вас отпустят , овощь-2 улетит в ростов , начнется война с рашей , а только потом на вас обратит внимание Европа и вам сначала будут помогать "глубокими обеспокоенностями" .
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09.09.2020 17:20 Відповісти
)))) борьба с граблями Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4053
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09.09.2020 17:24 Відповісти
Сама себя лайкаешь?
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09.09.2020 17:30 Відповісти
Ты можешь , что не будь выдать не ТЫКАЯ. Везде, где не посмотришь, ТЫ, ТЫ. А сам головка от ................. .
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09.09.2020 17:37 Відповісти
Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 2685
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09.09.2020 17:25 Відповісти
Воздушный поцелуй и цветы бабе!
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09.09.2020 17:27 Відповісти
Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6992
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09.09.2020 17:28 Відповісти
Знайшлась лише одна "з яйцями", а інші "просто хдриснули".
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09.09.2020 17:28 Відповісти
раскручивают дамочку однако!
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09.09.2020 17:30 Відповісти
Доигралась, но не на флейте. И оно ей надо было?
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09.09.2020 17:32 Відповісти
"Статья 361-3. Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет."

Вместе с Яценюком в Чечне воевала?
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09.09.2020 17:33 Відповісти
......шьют что попало на глаза .....
....главное закрыть.....потом под освобождение выторгуют снятие санкций.....
....это уже проходили.....
.....вашему Порошенко тоже всякий бред вменяют достойные ученики Таракана.....
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09.09.2020 17:40 Відповісти
Ахахаха, какой маладец )
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09.09.2020 17:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/363538 Не обращай внимания, кто там будет статьи проверять ))) Им бы лишь страху нагнать
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09.09.2020 17:49 Відповісти
Таракан думает,что ему минётся.Фигушки!Тихановскую ему не запугать.
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09.09.2020 17:38 Відповісти
Колесникова, в отличие от тихановской, истинный лидер оппозиции к усатому таракану - прихвостня пуйла.
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09.09.2020 17:47 Відповісти
Белорусы! Вы же видите, что мирным топтанием с плакатиками вы себе только задницы развальцуете о дубиносы фашистских карателей.
БЕРИТЕ В РУКИ ОРУЖИЕ и защищайте своих детей и свою страну от фашиста-узурпатора и его шакалья!
После победы павешайте всех этих мразей совковых публично! А перед позорной казнью прикажите тем совковым тюремщикам и бывшему арестованному ОМОНУ проделать со своими товарищами-карателями все то, что они вытворяли с вами + проценты.
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09.09.2020 17:54 Відповісти
Да уж, захвативший власть президент Омона в Беларуси, гонит конкретно. А, Мария, даже не думал, круче Тихановской оказалась.
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09.09.2020 18:15 Відповісти
Uberut samozvanca so vlasti i ejio vypustit.Nedolgo emu uze ostalos, s narodam nepovojujes.Rostov zdiot ego, jesli uspejet ubezat
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09.09.2020 18:18 Відповісти
А ты в Минске был? Сегодня мелкие акции по городу численностью до 50 человек. Ну может 5000 приняли участие на фоне ареста лидеров КС. В Минске и пригородах 2,5 млн населения. Касательно силового сопротивления протестам, то этого просто нет.
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09.09.2020 23:03 Відповісти
Сомневаюсь. Слишком известная личность. Это сразу же санкции и экономические тоже. Ее проще направить в нейтральную, соседнюю, крайне миролюбивую страну и напоить чашечкой горячего тамбовского чая....ах да, она же будет в аэропорту. Значит дюти фри.
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09.09.2020 20:15 Відповісти
Надо да надо. Все знают что делать, но никто и пальцем не стукнет. Приехали опять овец вязать. Только когда сменятся ролями и мусора станут боятся ездить на вызовы, тогда и наступит перелом.

Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6244
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09.09.2020 23:19 Відповісти
Поделом провокаторше!
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10.09.2020 01:18 Відповісти
 
 