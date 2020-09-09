Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці
Затримана учасниця президії координаційної ради в Білорусі Марія Колесникова вже заарештована. За звинуваченнями, які їй висувають, їй може загрожувати до 5 років в'язниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів її батько Олександр Колесников, повідомляють РИА Новости.
"Її заарештували, я думав про затримання, він (слідчий) сказав, що вона під арештом, за статтею 361 частина 3", - зазначив Колесников.
Санкція цієї статті передбачає тюремний термін від двох до п'яти років. За його словами, Колесникова відкидала можливість покинути Білорусь. Він також заявив, що пишається тим, що його дочка порвала паспорт при спробі видворити її з країни.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
А теперь он именно шавка: никаких "я подумаю", "надо обсудить"и тд не будет!
Будет делать то, что скажут.
........теперь кремлёвский карлик потешается с мазаичного идиота.....
братскимдружественным народом топит, который в это время омоновцев в Минск самолётами забрасывает, шоб дружбу укреплять. Ой, наверное я теперь провокатор.
жалко белорусов
Вместе с Яценюком в Чечне воевала?
....главное закрыть.....потом под освобождение выторгуют снятие санкций.....
....это уже проходили.....
.....вашему Порошенко тоже всякий бред вменяют достойные ученики Таракана.....
БЕРИТЕ В РУКИ ОРУЖИЕ и защищайте своих детей и свою страну от фашиста-узурпатора и его шакалья!
После победы павешайте всех этих мразей совковых публично! А перед позорной казнью прикажите тем совковым тюремщикам и бывшему арестованному ОМОНУ проделать со своими товарищами-карателями все то, что они вытворяли с вами + проценты.