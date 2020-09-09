Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова уже арестована. По обвинениям, которые ей предъявляют, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал ее отец Александр Колесников, сообщают РИА Новости.

"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3", - отметил Колесников.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет. По его словам, Колесникова отвергала возможность покинуть Беларусь. Он также заявил, что гордится тем, что его дочь порвала паспорт при попытке выдворить ее из страны.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.