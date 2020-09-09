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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7771) Колесникова Мария (36)

Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Арестованному лидеру белорусской оппозиции Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы

Задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова уже арестована. По обвинениям, которые ей предъявляют, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал ее отец Александр Колесников, сообщают РИА Новости.

"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3", - отметил Колесников.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет. По его словам, Колесникова отвергала возможность покинуть Беларусь. Он также заявил, что гордится тем, что его дочь порвала паспорт при попытке выдворить ее из страны.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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Топ комментарии
+8
а типа кто он был?
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09.09.2020 17:07
+3
И Лукашенко автоматически становится шавкой *****.
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09.09.2020 17:05
+3
Сначала надо сесть на 2-4 года , потом обидят студентов , сожгут пару кварталов в столице , вас отпустят , овощь-2 улетит в ростов , начнется война с рашей , а только потом на вас обратит внимание Европа и вам сначала будут помогать "глубокими обеспокоенностями" .
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09.09.2020 17:20
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И Лукашенко автоматически становится шавкой *****.
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09.09.2020 17:05 Ответить
а типа кто он был?
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09.09.2020 17:07 Ответить
Он был главой условно независимого государства.
А теперь он именно шавка: никаких "я подумаю", "надо обсудить"и тд не будет!
Будет делать то, что скажут.
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09.09.2020 17:09 Ответить
Ага был шавкой с будкой, в ближайшее время хозяин из будки выкинет, будет ещё более жалкая бездомная,но более заискивающая перед хозяином, следующий этап помойка.
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09.09.2020 17:16 Ответить
.....шавкой он себя не считает,а вот был есть и будет хитровы$$аным лживым хохлоцыганом(ромам не в обиду) и мразью это да......
........теперь кремлёвский карлик потешается с мазаичного идиота.....
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09.09.2020 17:25 Ответить
А Тихомирова не порвала и теперь духарится из прекрасного далёка.. Вот такая разница.
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09.09.2020 17:06 Ответить
Що за Тихомирова?
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09.09.2020 17:21 Ответить
Это наверное Тихановская, которая за Тихий Мир с братским дружественным народом топит, который в это время омоновцев в Минск самолётами забрасывает, шоб дружбу укреплять. Ой, наверное я теперь провокатор.
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09.09.2020 17:27 Ответить
belge - провокатор ольгінський. Типова нагла, цинічна брехня та характерна маніпуляція від касапа-провокатора є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.
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09.09.2020 17:24 Ответить
Нашёлся, дурачок? Я думал тебя закрыли. Ну-ка ещё что-нибудь пи23ани.
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09.09.2020 17:28 Ответить
вот и все. просто ведь "русские = братья" , а так все начиналось.
жалко белорусов
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09.09.2020 17:07 Ответить
......а лучше к Клоуну с 95-м.... сразу "эпохи бедности" как и не бывало.... и зарплата по 4к учителям - легко.....
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09.09.2020 17:16 Ответить
.....вот ОПЗЖ - это сил!..... да, славик?....
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09.09.2020 17:34 Ответить
это все одно и то же, разные олигархические группировки и никто ничего простому украинцу не принесет, они думают как все подчистую дограбить и выехать в европу
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09.09.2020 17:40 Ответить
.....тогда "Онархия - мать порядка" или Путин введи?.....
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09.09.2020 17:42 Ответить
Только клоунов до весны ждать придется. Тогда у них сезон посадок начинается. Раз в год, по традиции, в апреле зеленки идут что-то сажать.
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09.09.2020 17:33 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/472862 - нагла цинічна брехня та маніпуляція
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09.09.2020 17:21 Ответить
Это обычная эволюция ботов типа лахта-2. Сначала 50/50 ложь с правдой, потом 70/30 и так далее до 0,00001/99,9999. Но в процессе этого они размножаются на фермах и становятся все более наглыми и агрессивными.
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09.09.2020 17:36 Ответить
Обложили Украину *************, и с боков и внутри, причем на самом верху сидят твари.
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09.09.2020 17:12 Ответить
Будет время на флейте попрактиковать.
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09.09.2020 17:14 Ответить
Как и тебе на бутылке
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09.09.2020 17:29 Ответить
На чорта треба було взагалі виставляти якісь додаткові кандидатури? Хай би сам був на виборах, як що вибирати ні з кого!
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09.09.2020 17:14 Ответить
.....будут выборы - будут кандидаты....
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09.09.2020 17:18 Ответить
Ну если всех кандидатов пересажать,то конечно "вибiрати нi з кого"
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09.09.2020 17:23 Ответить
Я не про те, я про бойкот таких "виборів"!
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09.09.2020 17:27 Ответить
Когда сажали Тимошенко, она говрила, что из тюрьмы ее голос будет еще слышнее, и оказалась права.
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09.09.2020 17:20 Ответить
Оказалась права в чем?
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09.09.2020 17:53 Ответить
Сначала надо сесть на 2-4 года , потом обидят студентов , сожгут пару кварталов в столице , вас отпустят , овощь-2 улетит в ростов , начнется война с рашей , а только потом на вас обратит внимание Европа и вам сначала будут помогать "глубокими обеспокоенностями" .
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09.09.2020 17:20 Ответить
)))) борьба с граблями Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4053
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09.09.2020 17:24 Ответить
Сама себя лайкаешь?
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09.09.2020 17:30 Ответить
Ты можешь , что не будь выдать не ТЫКАЯ. Везде, где не посмотришь, ТЫ, ТЫ. А сам головка от ................. .
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09.09.2020 17:37 Ответить
Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 2685
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09.09.2020 17:25 Ответить
Воздушный поцелуй и цветы бабе!
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09.09.2020 17:27 Ответить
Заарештованому лідеру білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6992
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09.09.2020 17:28 Ответить
Знайшлась лише одна "з яйцями", а інші "просто хдриснули".
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09.09.2020 17:28 Ответить
раскручивают дамочку однако!
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09.09.2020 17:30 Ответить
Доигралась, но не на флейте. И оно ей надо было?
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09.09.2020 17:32 Ответить
"Статья 361-3. Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет."

Вместе с Яценюком в Чечне воевала?
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09.09.2020 17:33 Ответить
......шьют что попало на глаза .....
....главное закрыть.....потом под освобождение выторгуют снятие санкций.....
....это уже проходили.....
.....вашему Порошенко тоже всякий бред вменяют достойные ученики Таракана.....
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09.09.2020 17:40 Ответить
Ахахаха, какой маладец )
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09.09.2020 17:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/363538 Не обращай внимания, кто там будет статьи проверять ))) Им бы лишь страху нагнать
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09.09.2020 17:49 Ответить
Таракан думает,что ему минётся.Фигушки!Тихановскую ему не запугать.
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09.09.2020 17:38 Ответить
Колесникова, в отличие от тихановской, истинный лидер оппозиции к усатому таракану - прихвостня пуйла.
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09.09.2020 17:47 Ответить
Белорусы! Вы же видите, что мирным топтанием с плакатиками вы себе только задницы развальцуете о дубиносы фашистских карателей.
БЕРИТЕ В РУКИ ОРУЖИЕ и защищайте своих детей и свою страну от фашиста-узурпатора и его шакалья!
После победы павешайте всех этих мразей совковых публично! А перед позорной казнью прикажите тем совковым тюремщикам и бывшему арестованному ОМОНУ проделать со своими товарищами-карателями все то, что они вытворяли с вами + проценты.
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09.09.2020 17:54 Ответить
Да уж, захвативший власть президент Омона в Беларуси, гонит конкретно. А, Мария, даже не думал, круче Тихановской оказалась.
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09.09.2020 18:15 Ответить
Uberut samozvanca so vlasti i ejio vypustit.Nedolgo emu uze ostalos, s narodam nepovojujes.Rostov zdiot ego, jesli uspejet ubezat
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09.09.2020 18:18 Ответить
А ты в Минске был? Сегодня мелкие акции по городу численностью до 50 человек. Ну может 5000 приняли участие на фоне ареста лидеров КС. В Минске и пригородах 2,5 млн населения. Касательно силового сопротивления протестам, то этого просто нет.
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09.09.2020 23:03 Ответить
Сомневаюсь. Слишком известная личность. Это сразу же санкции и экономические тоже. Ее проще направить в нейтральную, соседнюю, крайне миролюбивую страну и напоить чашечкой горячего тамбовского чая....ах да, она же будет в аэропорту. Значит дюти фри.
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09.09.2020 20:15 Ответить
Надо да надо. Все знают что делать, но никто и пальцем не стукнет. Приехали опять овец вязать. Только когда сменятся ролями и мусора станут боятся ездить на вызовы, тогда и наступит перелом.

Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6244
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09.09.2020 23:19 Ответить
Поделом провокаторше!
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10.09.2020 01:18 Ответить
 
 