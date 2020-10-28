Скандал на виборах у Василькові: кандидатка у голови ОТГ Баласинович заявляє про тиск "тітушок" і Дубінського
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Паралельний підрахунок голосів не залишає сумніву в тому, хто виграв вибори голови Васильківської об'єднаної територіальної громади в Обухівському районі Київщини.
Про це Цензор.НЕТ повідомила кандидатка в голови Васильківської ОТГ (самовисування) Наталія Баласинович.
"Я з великим відривом перемагаю на цих виборах. За паралельним підрахунком. Вже більшість дільниць здали свої протоколи в ТВК. Наступний мій опонент майже вполовину менше голосів отримав: у мене 30%, у нього 16%. Абсолютно чесна перемога, але "Слуга народу", чинний народний депутат на нашому окрузі пан Олександр Дубінський ніяк не може заспокоїтися тим, що Васильківська ОТГ визначила відповідально, як "слуги народу" турбувалися про Васильківщину впродовж півтора року і зовсім не підтримали їхнього кандидата Андрія Шевченка", - заявила Баласинович.
За її словами, тепер на членів тервиборчкому тиснуть, їх залякують.
"Слуги народу" дали команду замінити голову територіальної виборчої комісії. Поставили Віктора Панджакідзе - відомого десятиліттями у Василькові провокатора, людини, який вже не один раз фальсифікувала вибори, зривала виборчі перегони у Василькові. Зараз прислали два автобуси "тітушок". Вони всі перебувають на території ТВК і намагаються зірвати виборчий процес. Кажуть, що особисто пан Дубінський дав вказівку, що він не хоче визнавати поразку у Василькові, тому всіляко потрібно зірвати вибори у Василькові і визнати їх недійсними. Але це фактично неможливо, тому що розрив практично півтори тисячі голосів", - впевнена Баласинович.
Чинився тиск і в ніч виборів - на дільгицях вимикали світло, працювали з генераторами. Крім того, в цьому замішана місцева поліція. Вона безпосередньо втручається у виборчий процес, фабрикує підозри на членів дільничних комісій.
"Тут стоїть абсолютно ручний начальник поліції Астаф'єв Андрій Андрійович, який хоче вислужитися, стати генералом. Він виконує всі прямі вказівки Дубінського і діє не в інтересах громади, не захищає порядок, а просто вислужується перед народним депутатом. Ми за цим вже спостерігаємо пів року", - пояснила кандидатка на посаду глави ОТГ.
За словами Баласинович, результати мають оголосити сьогодні, проте процес намагатимуться затягнути, не дати оголосити переможця: "Але я думаю, що це не вдасться - більшість людей у комісії свідомі. Вчора вже були спроби підпалити ТВК, щоб знищити бюлетені. Ми переживаємо, щоб ці "тітушки" не вкрали бюлетені".
Також вона заявила про плани звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, щоб він забезпечив захист і щоб поліція допомогла довести до кінця чесний виборчий процес.
Будь ласка, зачекайте...
Баласинович дійсно займає перше місце (бачив протоколи по багатьох дільницях). До того ж на всіх дільницях були представники зєлі.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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А с каких пор у нас генерала дают за выслугу перед народным депутатом?
Вы вот такой "новой" власти хотели? Впрочем не важно, важно то, что вы - лохи.