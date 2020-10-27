УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12018 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 761 10
поховання (161) Інститут нацпам'яті (227) Польща (5155) УПА (134)

Відновлення прізвищ на могилі воїнів УПА на горі Монастир можливо після проведення там ексгумації, - Інститут нацпам'яті Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відновлення прізвищ на могилі воїнів УПА на горі Монастир можливо після проведення там ексгумації, - Інститут нацпам'яті Польщі

Меморіальну таблицю на могилі вояків УПА на горі Монастир, яку було встановлено перед візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну 11-13 жовтня, може бути змінено після проведення в цьому місці пошуково-ексгумаційних робіт.

Про це йдеться у позиції Інституту національної пам’яті Польщі на тему українсько-польських відносин в історичній сфері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За оцінкою ІНП немає перешкод, аби в майбутньому цей напис (на меморіальній таблиці у Монастирі – ред.) був доповнений прізвищами осіб, які там поховані", - йдеться у позиції польської сторони.

Зазначається, що це ускладнюється відсутністю даних, які могли б підтвердити точність інформації про загиблих українців, викладених на попередній таблиці. Відтак, як стверджує польська сторона, невідомими й не підтвердженими є не лише прізвища осіб, які там поховані, але і їх кількість, розміри могили і її точна локалізація.

Як наголошується, польська сторона повністю відкрита для надання можливостей українській стороні проведення там археологічних робіт, ексгумації та ідентифікації загиблих осіб і готова допомогти їй в цьому.

Що стосується інших знищених українських місць пам’яті на території Польщі ІНП Польщі підкреслило, що переважну більшість із них було встановлено нелегально, всупереч нормам польського законодавства. Як підкреслюється, польська сторона пропонувала українській дискусію щодо форми й змісту нових місць пам’яті, які могли б з’явитися на місці знищених українських об’єктів, "без прославляння організацій і структур, які відповідають за злочини проти людяності".

Читайте також: На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО

Нагадаємо, на встановленій на початку жовтня гранітній плиті на горі Монастир тепер викарбувано напис польською та українською мовами: "Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року". На попередній меморіальній плиті був напис "Полягли за вільну Україну" і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено у 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Героям!
показати весь коментар
27.10.2020 21:34 Відповісти
УкраЬІнцЬІ знають українську мову.
показати весь коментар
27.10.2020 22:44 Відповісти
В Украине украинскую мову и руский язык не знают только кондовое быдло, тупое рагульё и еп.чее жлобьё - позор Украины.
показати весь коментар
28.10.2020 10:09 Відповісти
Це Ви про себе "бідла рагульйо жлабйо пазоррь"?Чи Ви таки знаєте украЬІнскую мову?Якщо так,то Ви--таки українець.От коли б Ви нею ще й користуватися не гребували....
показати весь коментар
28.10.2020 21:50 Відповісти
Польща,йдалі,з властивою "ляхам" зарозумілістю,переконана що вбивство поляка то злочин проти людяності а вбивство українця ні! Нюрнберг не визнавав ні УПА,ні ОУН,ні Бандеру військовими злочинцями чи колаборантами,як і Армію Крайову,проте,поляки вважають що лиш їх герої мають право на пам'ять і шану! І доки так є-ні про що говорити!
показати весь коментар
27.10.2020 21:35 Відповісти
..Ляхи хитросракі ....Завтра скажуть. що подавай ДНК !
показати весь коментар
27.10.2020 21:36 Відповісти
Знущаються поляки з приводу цієї братньої могили. Подивився цю публікацію на їхньому сайтові ІНП : там прямим текстом вимагають визнати УПА злочинною організацією. Вихваляються тим що їхні вояки були офіційною армією, а УПА якоюсь організацією невизнаною офіційно. Протиставляють петлюрівських вояків упівцям. Так сам Бульба-Боровець був петлюрівцем. Короче, самі не знають чого хотять.
показати весь коментар
27.10.2020 21:46 Відповісти
Прикиньте такое отношение к польским памятникам на территории Украины...
При Вятровиче они себе такого не позволяли...
показати весь коментар
27.10.2020 21:47 Відповісти
Бо він, як справжній українець, відстоював інтереси України, та захищав історичну пам'ять. Зараз цього зробити нікому.
показати весь коментар
27.10.2020 22:38 Відповісти
У м.Зборів на Тернопіллс на цвинтарі біля стадіону є (давно) капличка з написом польскємь їзьєккомь "Поляглим за Ойчізну".Це-як у русккєхь:всюди родьєна.
показати весь коментар
27.10.2020 22:47 Відповісти
 
 