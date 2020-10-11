На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО

У Польщі на могилі братської воїнів УПА, на горі Монастир недалеко від Перемишля, замість знищеної меморіальної плити встановлена нова, з іншими написами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: "Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".

На попередній меморіальній плиті, яка було дещо більшою за розмірами, був напис "Вони полягли за вільну Україну" і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

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На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.

Загалом упродовж 2014-2020 рр. на території Республіки Польща було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму щодо 9 українських пам’ятників та місць поховань.

Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.