На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО
У Польщі на могилі братської воїнів УПА, на горі Монастир недалеко від Перемишля, замість знищеної меморіальної плити встановлена нова, з іншими написами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: "Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".
На попередній меморіальній плиті, яка було дещо більшою за розмірами, був напис "Вони полягли за вільну Україну" і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.
На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.
Загалом упродовж 2014-2020 рр. на території Республіки Польща було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму щодо 9 українських пам’ятників та місць поховань.
Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.
Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.
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В быковне?
На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.Источник: https://censor.net/ru/n3224227
Новий текст більш точний.
Перший, був більш декларативний.
Полякам, респект.
Що тобі тут незрозуміло?
И кому мешали их фамилии?
Украинцы не имеют права знать имена своих героев?
Чоловіче, якщо ти такий «русскій», то «кабы» і «какбы», то різні слова.
Далі: «Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3224227. Источник: https://censor.net/ru/n3224227»
Давай излагай.
Вот мог приехать внук на могилу деда поклониться.
Теперь не может, не понятно, кто тут похоронен.
За это респект, или за что?
От що сказано у повному тексті https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ , чого нема чомусь тут :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.
Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.
В воскресенье президент Польши Анджей Дуда начинает трехдневный официальный визит в Украину. Среди тем, которые будут обсуждаться, сложные исторические вопросы. Во время визита планируется, в частности, проведение переговоров между руководителями институтов национальной памяти Украины и Польши Антоном Дробовичем и Ярославом Шареком.»
Тобто, це було виконано у поспішному, пожежному поряду, повязаному з візитом Президента Польщі в Україну.
От тут Дробович іШарек повинні будуть і обговорити всі питання повноцінного відновлення меморіалу. Впевнений що так і буде
Але, тут ця новина подана у провокативному ракурсі.
Чомусь.
А може, й ненавмисне.
Але тут вже у вівсю це експлуатують.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.»
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
та зараз - це закордоння і тому кожне викарбуване на камені призвище для Історії і українських нащадків безцінне (я тільки це мав на увазі) і губити жодного не можна..
стільки безімених могил, і нема змоги втановити хто то був... а тут наявні 62 зтерли ...затерли
На могилі встановлено чотирикутний хрест, який признають і православні, і католики...
...да и деды у всех разные -- синие, жёлтые, белые, красные...
за НКВД-шных вертухаев их потомки вряд ли впрягутся
-- не восстановили они Памятник, а уточнили об себе... -- это жлобство.
"Należy wyraźnie oddzielać naszych sąsiadów Ukraińców od stworzonych przez wywiad niemiecki organizacji zbrodniczych OUN-UPA. Polacy i Ukraińcy, to najbliższe sobie Narody............"
6 год
П'ять років тому у Польщі вандали зруйнували пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це був один з 19 (!) актів плюндрувань українських місць пам'яті на польських теренах за 2014-2019 роки.
Його особливість - цей пам'ятник захищено міждержавною угодою України та Польщі, то ж він мав бути відновлений негайно. Але цього не сталося, бо нинішня польська влада не готова була відновити пам'ятник загиблим українським повстанцям. Попри обіцянки про перезавантаження відносин з Україною після зміни тут влади в 2019.
Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з'явився пам'ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «поляглі за волю України».
І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі.