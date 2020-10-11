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На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО

У Польщі на могилі братської воїнів УПА, на горі Монастир недалеко від Перемишля, замість знищеної меморіальної плити встановлена нова, з іншими написами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами 01

На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: "Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".

На попередній меморіальній плиті, яка було дещо більшою за розмірами, був напис "Вони полягли за вільну Україну" і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні розпочинається триденний візит в Україну президента Польщі Дуди

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.

Загалом упродовж 2014-2020 рр. на території Республіки Польща було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму щодо 9 українських пам’ятників та місць поховань.

Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

пам’ятник (932) Польща (8663) УПА (141) вандалізм (435)


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Топ коментарі
+20
призвища тепер ***********...забудуться...
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
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11.10.2020 17:57 Відповісти
+18
За что респект?? За то что могила именами превратилась в безимянную??
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11.10.2020 18:00 Відповісти
+14
Тобто, полягли за вільну Україну когось там дратує ?
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11.10.2020 17:50 Відповісти
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11.10.2020 17:41 Відповісти
И НЕ ТОЛЬКО !)
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11.10.2020 17:50 Відповісти
На гранитной плите теперь выбита надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".
На предыдущей мемориальной плите, несколько большей по размерам, была надпись "Они пали за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения всех 62-х погибших.Источник: https://censor.net/ru/n3224227

Новий текст більш точний.
Перший, був більш декларативний.
Полякам, респект.
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11.10.2020 17:41 Відповісти
Более точный, это, когда не понятно кто и за что?
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11.10.2020 17:43 Відповісти
Це украинці, що загинули в битві с радянским НКВС.
Що тобі тут незрозуміло?
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11.10.2020 17:48 Відповісти
Я кабы не понял, за что они боролись, может за великую Германию или Польшу от Эльбы до Дона.
И кому мешали их фамилии?
Украинцы не имеют права знать имена своих героев?
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11.10.2020 17:54 Відповісти
«кабы »...
Чоловіче, якщо ти такий «русскій», то «кабы» і «какбы», то різні слова.
Далі: «Вандалы разбили мемориальную плиту на могиле в 2015 году, и полностью уничтожили ее в январе 2020 года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3224227. Источник: https://censor.net/ru/n3224227»
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11.10.2020 18:03 Відповісти
Ты не придуривайся.
Давай излагай.
Вот мог приехать внук на могилу деда поклониться.
Теперь не может, не понятно, кто тут похоронен.
За это респект, или за что?
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11.10.2020 18:11 Відповісти
Сбавь тон, таварісчь.

От що сказано у повному тексті https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ , чого нема чомусь тут :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.
Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.
В воскресенье президент Польши Анджей Дуда начинает трехдневный официальный визит в Украину. Среди тем, которые будут обсуждаться, сложные исторические вопросы. Во время визита планируется, в частности, проведение переговоров между руководителями институтов национальной памяти Украины и Польши Антоном Дробовичем и Ярославом Шареком.»

Тобто, це було виконано у поспішному, пожежному поряду, повязаному з візитом Президента Польщі в Україну.
От тут Дробович іШарек повинні будуть і обговорити всі питання повноцінного відновлення меморіалу. Впевнений що так і буде
Але, тут ця новина подана у провокативному ракурсі.
Чомусь.
А може, й ненавмисне.
Але тут вже у вівсю це експлуатують.
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11.10.2020 18:25 Відповісти
За що саме респект ?
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11.10.2020 17:53 Відповісти
За те, що відновили розбиту кацапськими вилупками меморіальну плиту, і показали їм, що вони є мерзенними нащадками своїх дєдєв вертухаїв НКВС.
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11.10.2020 17:57 Відповісти
погано знаєш поляків, друже.... це, власне, їх рук робота
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11.10.2020 18:45 Відповісти
Погано знаєш кацапських пропагандонів, друже
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3115787-v-polse-na-razrusennoj-mogile-voinov-upa-ustanovili-plitu-s-novymi-nadpisami.html Укринформ :
«В целом, на протяжении 2014-2020 годов на югеhttps://www.ukrinform.ru/tag-polsa Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.»
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11.10.2020 18:52 Відповісти
частенько бував в польщі і польський шовінізм відчувається всюди.... в них та сама хвороба, що і в кацапів - вялічіє
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11.10.2020 18:59 Відповісти
Так сиди дома и не шастай.
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11.10.2020 19:19 Відповісти
ты видимо вел себя как кацап - вот и ощутил на себе шовинизм, которого в Польше нет в принципе по отношению ко всем нормальным людям
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11.10.2020 20:08 Відповісти
як кацап, я себе, в принципі, поводити не можу.....достатньо послухати кілька годин польське радіо, щоб зробити правильні висновки
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12.10.2020 08:06 Відповісти
Не надо ля-ля. Поляки нормально относятся к украинцам. А то что было 70-80 лет назад волнует только незначительный процент особо упоротых (такие же самые присутствуют и в Украине).
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12.10.2020 00:10 Відповісти
За что респект?? За то что могила именами превратилась в безимянную??
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11.10.2020 18:00 Відповісти
За те що ВІДНОВИЛИ.
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11.10.2020 19:32 Відповісти
Ты никому ничего не докажешь. У людей СВОЁ видение ситуации.
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12.10.2020 00:11 Відповісти
вам українофобам недолугим завжди все зрозуміло
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11.10.2020 18:18 Відповісти
тобі москаль повинно бути однаково..полягли в бою з твоиіми предками.
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11.10.2020 19:21 Відповісти
Это к визиту Дуды в Киев востановили---в который раз причём. Пройдёт время---очередная свалка затеется. Всё стало дешёвым, легко покупается и продаётся.
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11.10.2020 19:28 Відповісти
то ли дело при совке - дали тебе дюлей, и работаешь бесплатно, за пайку!
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11.10.2020 20:10 Відповісти
Пришлось и не мало в ту эпоху за пайку! Что тогда меня удивляло особо. 25 числа аванс и 10 получка---именно получка, так и гворили:*...Давай беги в красный уголок получай. пока наш участок стоит в очередь подходит...*. Ну бежал. И за столько лет, десятков лет ни один совок в очереди не спросил----а за что получаем?, ведь продукция за позапрошлый месяц до сих пор на складе готовой продукции и не вывезена?! Бабло за что? Ну не может так быть?! Тем более долго. В третьи страны и в соц лагерь гнали туфту что в тропиках ржавела(Сам видел) за 3 месяца и всё в долг! Потом выяснилось что долга 101 вроде миллиард зелени---только Куба с Вьетнамом по 30 лярдов накрутили. Но кино продолжалось---но однажды кончилось. Хреново другое теперь---очередное кино пошло!
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12.10.2020 19:52 Відповісти
Тобто, полягли за вільну Україну когось там дратує ?
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11.10.2020 17:50 Відповісти
Полягли в битві з нелюдським тоталітарним Радянським Союзом, гнобителем народів України і Польщі.
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11.10.2020 17:54 Відповісти
призвища тепер ***********...забудуться...
все таки 62 героїчні людини, поховані на чужині... тепер начебто.. як невідомі...
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11.10.2020 17:57 Відповісти
От, у нас зараз є такий товаріщь Дворковіч, питання до нього.
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11.10.2020 18:06 Відповісти
Якій «чужині»?!-це етнічні землі українців!
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11.10.2020 18:30 Відповісти
зараз - на чужині.. хіба ні ?
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11.10.2020 18:43 Відповісти
Перемишль - це Україна
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11.10.2020 18:46 Відповісти
На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной... - цитата
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11.10.2020 18:55 Відповісти
це етнічні українські землі, які йося сталін віддав пшекам
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11.10.2020 18:56 Відповісти
так! все так...жодним словом не спорю
та зараз - це закордоння і тому кожне викарбуване на камені призвище для Історії і українських нащадків безцінне (я тільки це мав на увазі) і губити жодного не можна..
стільки безімених могил, і нема змоги втановити хто то був... а тут наявні 62 зтерли ...затерли
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11.10.2020 19:23 Відповісти
Про признанные СОВРЕМЕННЫЕ границы стран вы в курсе? Или ваш любимчик - ***** "собиратель земель"? Все как он любит: исконные земли, скрепы, духовность.....
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12.10.2020 00:15 Відповісти
Вічна пам'ять Героям.
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11.10.2020 18:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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11.10.2020 18:06 Відповісти
Це ,як видається,аби той хто бачитиме думав що ті українці гинули за Польщу! Україна,як держава,ні полякам ні нашим владним манкуртам не потрібна!
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11.10.2020 18:09 Відповісти
Чому воїни УПА загинули в бою за вільну Україну на території Польщі,хто знає?
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11.10.2020 18:09 Відповісти
у тебя интернет не работает
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11.10.2020 18:14 Відповісти
Бо в ті часи це були етнічно українські землі. Але переселення та операція "Вісла" змінили це.
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11.10.2020 18:19 Відповісти
Тому й запитую,тому що земля на якій вони прийняли бій за вільну Україну і зараз є чужиною для їх могили,тому й знищили спочатку плиту,а тепер і напис.
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11.10.2020 18:59 Відповісти
Поляки оккупировали ЗУНР. Дивись Польсько-українська війна (1918-1919)
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11.10.2020 21:26 Відповісти
Ти ідіот?
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11.10.2020 18:29 Відповісти
для чого ображати людину? Не всі ж знають про Закерзоння
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11.10.2020 18:51 Відповісти
Не всі знають про життя УКРАЇНЦІВ в Закерзонні, не всі знають, як енкаведисти перевдягались у воїнів УПА і натравлювали і громили польські села...і т.п.
На могилі встановлено чотирикутний хрест, який признають і православні, і католики...
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11.10.2020 20:24 Відповісти
Втічи,чмо.
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11.10.2020 18:55 Відповісти
поляки як і москалі стараються стерти історію.
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11.10.2020 19:23 Відповісти
Якісь міфічні українці, майже що не експедитаційний корпус, а не конкретні місцеві жителі-ось так поляки стирають національну пам'ять.
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11.10.2020 18:32 Відповісти
...я извиняюсь, но тут такэ ... -- врядли бы Вы, я и мы, впряглись сегодня за то, за что деды между собой воевали...

...да и деды у всех разные -- синие, жёлтые, белые, красные...
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11.10.2020 19:25 Відповісти
это смотря какие у кого деды, это верно
за НКВД-шных вертухаев их потомки вряд ли впрягутся
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11.10.2020 20:12 Відповісти
...судя по нынешней Украине... ...НКВД-шные потомки из ерма не вылезают -- пашут, суки, сеют и жнут не вынимая... -- не? *)
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11.10.2020 20:17 Відповісти
О то правильно Свобода ставит таблички - здесь похоронены бандиты армии Крайовой
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11.10.2020 18:52 Відповісти
Не согласен с панами!

-- не восстановили они Памятник, а уточнили об себе... -- это жлобство.
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11.10.2020 19:28 Відповісти
Свободе какие из ******** говорят - такие она таблички и ставит
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11.10.2020 20:13 Відповісти
Поляки вважають, що ОУН і УПА були створені німцями, щоб не бути голослівним, процитую адміністратора і засновника групи POLAND:
"Należy wyraźnie oddzielać naszych sąsiadów Ukraińców od stworzonych przez wywiad niemiecki organizacji zbrodniczych OUN-UPA. Polacy i Ukraińcy, to najbliższe sobie Narody............"
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11.10.2020 20:44 Відповісти
Volodymyr Viatrovych
6 год

П'ять років тому у Польщі вандали зруйнували пам'ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це був один з 19 (!) актів плюндрувань українських місць пам'яті на польських теренах за 2014-2019 роки.
Його особливість - цей пам'ятник захищено міждержавною угодою України та Польщі, то ж він мав бути відновлений негайно. Але цього не сталося, бо нинішня польська влада не готова була відновити пам'ятник загиблим українським повстанцям. Попри обіцянки про перезавантаження відносин з Україною після зміни тут влади в 2019.
Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з'явився пам'ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «поляглі за волю України».
І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі.

На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами - Цензор.НЕТ 8770
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11.10.2020 21:06 Відповісти
А не от рук польских оккупантов ЗУНР? Польская АК уничтожала местное население
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11.10.2020 21:24 Відповісти
Так загинули ж українці. Що дворковичу чи зеленському до них?
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12.10.2020 06:25 Відповісти
 
 