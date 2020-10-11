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Сьогодні розпочинається триденний візит в Україну президента Польщі Дуди

Сьогодні розпочинається триденний візит в Україну президента Польщі Дуди

Президент Польщі Дуда розпочинає 10 жовтня триденний офіційний візит до України, під час якого відвідає Київ та Одесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Візит Дуди розпочнеться у неділю ввечері з відвідання польської частини Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" у 80-ту річницю Катинського злочину. Польський лідер також покладе символічний кошик із колосками пшениці біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, а також запалить свічку біля хреста Героям Небесної Сотні.

У понеділок відбудеться політична частина візиту. Дуда зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Як повідомили в канцелярії президента Польщі, переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань у регіоні, зокрема на сході України та Білорусі.

Темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори голови інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.

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Третій день візиту Дуди буде присвячено економічним питанням. У присутності президентів буде підписано дві угоди. Перша угода стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України. Водночас в Одесі буде підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.

Разом із президентом Польщі в Україну прибуде також міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

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Автор: 

Польща (8663) Дуда Анджей (793)


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Сегодня начинается 3-х дневное разочарование президента Польши недалеким и популистским руководством Украины
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11.10.2020 15:50 Відповісти
Президент Польши будет строить базу НАТО в Мариуполе....
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11.10.2020 15:56 Відповісти
Бубочка - пора построить автобан Одесса Броды, чтобы сократить дорогу польским туристам на Чёрное море !!!!
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11.10.2020 16:01 Відповісти
Украина должна больше заключать контрактов на продажу Польше Украинской продукции. Украине нужно поднять экономику, а наполнить Украину деньгами больше никак нельзя, кроме как продажи сырья и продукции обработанной. Для этого нужно больше Украине всего делать и продавать! И нужно запускать все новые производства почти без людей, чтобы все производства были полностью автоматизированы и руки роботы и конвейеры и компьютеры делали все автоматизировано. И больше нужно продавать всего! Нужно производить больше товаров и нужно запускать больше инновационных парков. И там чтобы придумывались новые изобретения или модернизировались старые до нового уровня превосходящего. Также больше нужно создавать силиконовых долин. Ибо там можно будет продавать виртуальные товары - приложения, программы, ПО, игры, и т.д. Даже не нужно ничего добывать типа газа или нефти или выращивать пшено и другие культуры, а тупо продавать воздух можно сказать. Всех детей нужно обучать в обязательном порядке писать коды на разных языках с первых классов. Эволюционный скачок надо сделать так. Если дети будут уметь создавать приложения и сайты и т.д. То у нас будут появляться свои Биллы Гейтсы, Цукерберги, и т.п. Еще нужно биоинженерию развивать и должны делать и такие проекты за которыми будущие - нейролинк, проекты редактирования генома человека, и т.п. Чем умнее будут люди в Украине, тем богаче будет страна!
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11.10.2020 16:21 Відповісти
 
 