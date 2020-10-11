Сьогодні розпочинається триденний візит в Україну президента Польщі Дуди

Президент Польщі Дуда розпочинає 10 жовтня триденний офіційний візит до України, під час якого відвідає Київ та Одесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Візит Дуди розпочнеться у неділю ввечері з відвідання польської частини Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" у 80-ту річницю Катинського злочину. Польський лідер також покладе символічний кошик із колосками пшениці біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, а також запалить свічку біля хреста Героям Небесної Сотні.

У понеділок відбудеться політична частина візиту. Дуда зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Як повідомили в канцелярії президента Польщі, переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань у регіоні, зокрема на сході України та Білорусі.

Темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори голови інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.

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Третій день візиту Дуди буде присвячено економічним питанням. У присутності президентів буде підписано дві угоди. Перша угода стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України. Водночас в Одесі буде підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.

Разом із президентом Польщі в Україну прибуде також міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

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