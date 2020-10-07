УКР
Новини
7 012 37

Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) наклало на "Газпром" і ще п'ять компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", штрафи за будівництво газопроводу без його згоди.

Про це йдеться в заяві на сайті регулятора, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Газпром" оштрафовано на 29 млрд злотих (понад 6 млрд євро).

Ще п'ять інших компаній оштрафовані більш ніж на 234 млн злотих. Усі вони брали участь у будівництві трубопроводу.

"Згідно з рішенням голови Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, підприємства зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2", - йдеться в заяві.

Також читайте: "Газпром" звернувся з проханням збільшити обсяги транзиту російського газу українською ГТС, - Коболєв

Автор: 

Газпром (3416) Польща (8981) Північний потік (2481) штраф (1924)
Топ коментарі
+40
Поляки больше не боятся лаптевых засранцев. Молодцы.
07.10.2020 11:58 Відповісти
+20
Волшебная новость
07.10.2020 11:58 Відповісти
+15
Это не молодцы, это просто красавцы! Походу, как раз в остаточную стоимость газмяса
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2195
07.10.2020 12:10 Відповісти
07.10.2020 11:58 Відповісти
Это не молодцы, это просто красавцы! Походу, как раз в остаточную стоимость газмяса
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2195
07.10.2020 12:10 Відповісти
На фоне этих новостей акции «Газпрома» на Московской бирже упали на 1,6%: их стоимость достигала 168,59 рубля.
07.10.2020 12:26 Відповісти
мячти збулись у бензоколонки))
07.10.2020 13:31 Відповісти
07.10.2020 11:58 Відповісти
Vot eto xoroso
07.10.2020 11:58 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.

Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу.
Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы.

И блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
07.10.2020 11:58 Відповісти
та вони ж там гавкали, що труби від українською ГТС повідрізали та відправили на металобрухт, от брехуни завзяті
07.10.2020 12:04 Відповісти
скоріше.хоче медведчука поставити канцлером.хуйло януковича прибрав,так як той не захотів замість азарова поставити медведчука.
07.10.2020 12:13 Відповісти
от...поляки...пся крєв...хоч би поділились трохи з Україною, як би не Україна хрєн їм був би той сєвєрний поток
07.10.2020 12:00 Відповісти
Просто жахнем не цокаясь.
07.10.2020 12:03 Відповісти
ну вот... есть же нормальные !
а наши не гордые (а жлобски рабские), они порадовались что рашка запросила-попросила увеличить объемы прокачки....
07.10.2020 12:04 Відповісти
ми гордиє! ми відмовились від подальших судових претензій....
07.10.2020 12:06 Відповісти
6 лярдов евро!!!!)) Скрепоносцы, затягивайте пояса потуже, сцарю ведь набо где-то брать бабки)))
07.10.2020 12:07 Відповісти
А там еще беларусь с арменией поддерживать надо братскими деньгами
07.10.2020 12:11 Відповісти
Не знаю, как они это сделали, но молодцы, поляки
07.10.2020 12:09 Відповісти
Да просто следят за выполнением своего законодательства
07.10.2020 13:41 Відповісти
Хороший способ. И формулировка отличная "без моего согласия". Надо таких штрафов поболе.
07.10.2020 12:11 Відповісти
Поляки имеют Газпром вяликой Рвссеюшки вдоль и поперек!
07.10.2020 12:12 Відповісти
мечты сбываются не только у "Газпрома".. гыгыгы
07.10.2020 12:12 Відповісти
Парашу пустили по кругу...
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2720
07.10.2020 12:16 Відповісти
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3506
07.10.2020 12:17 Відповісти
Это всё из за Крыма, пока РФ не вернёт Крым Украине, США и союзники будут терзать Россию " как Тузик грелку".
07.10.2020 12:18 Відповісти
интересно, у поляков тоже есть свой коболевский и какой у него %?
07.10.2020 12:18 Відповісти
Санкции , штрафьі и судебньіе иски к РФ - єффективньій метод борьбьі с агрессивной политикой Кремля. Пример СССР от 1991г єто подтвердает. Украине нужно делать то же самое по аннексии Крьіма с "национализацией" украинского имущества. Там тоже миллиардньіе суммьі ущерба.
07.10.2020 12:21 Відповісти
Та, то не вперше. У червні «Газпром» програв польскій PGNiG Стокгольмський арбитраж $1,5млрд. Уже заплатив.
Треба їх драти на кожному кроці
07.10.2020 12:26 Відповісти
Полякам аплодую. А що наш "миротворець"?
07.10.2020 12:29 Відповісти
А наш - глотает.
07.10.2020 14:53 Відповісти
Остальные 5 компаний это Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Интересно, заплатят ?https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
07.10.2020 12:31 Відповісти
Да там копейки, $50 млн на всех
07.10.2020 16:10 Відповісти
Наглых и тупых москалей надо дрючить везде и всегда, невщирая на их вяличие.
07.10.2020 12:40 Відповісти
Вот так и надо с лаптеносцами. А наша Шмаркля все мир пытается рассмотреть в ******** зеньках.
07.10.2020 13:13 Відповісти
И всё таки не отнять----сильная нация, сильный народ поляки! За 15 лет подняли страну на уровень передовой Европы, социально шагнули просто невероятно, олигархов и близко не было в трудные годы, поверили Бальцеровичу и электрику Валенсе. Не усрались по дороге тяжёлой к цели великой. И стали нацией! Дело тут не в иске, и газе и даже в газпроме. Закон надо соблюдать свято всем. Тогда закон работает!
07.10.2020 13:16 Відповісти
Молодцы, но, думаю, фуйло ложило болт на поляков, так же как и на все мировое сообщество
07.10.2020 13:20 Відповісти
Во поляки ******!!! А Зелень все дела против газпрома уже слила....
07.10.2020 13:50 Відповісти
Нормальный такой подарок приготовили Поляки к дню рождения бункерного карлика
07.10.2020 14:22 Відповісти
Путін підняв Рашку з колін, щоб поставити раком!
07.10.2020 15:43 Відповісти
 
 