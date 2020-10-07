Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) наклало на "Газпром" і ще п'ять компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", штрафи за будівництво газопроводу без його згоди.

Про це йдеться в заяві на сайті регулятора, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Газпром" оштрафовано на 29 млрд злотих (понад 6 млрд євро).

Ще п'ять інших компаній оштрафовані більш ніж на 234 млн злотих. Усі вони брали участь у будівництві трубопроводу.

"Згідно з рішенням голови Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, підприємства зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2", - йдеться в заяві.

