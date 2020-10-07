Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"
Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) наклало на "Газпром" і ще п'ять компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", штрафи за будівництво газопроводу без його згоди.
Про це йдеться в заяві на сайті регулятора, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Газпром" оштрафовано на 29 млрд злотих (понад 6 млрд євро).
Ще п'ять інших компаній оштрафовані більш ніж на 234 млн злотих. Усі вони брали участь у будівництві трубопроводу.
"Згідно з рішенням голови Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, підприємства зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2", - йдеться в заяві.
Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу.
Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы.
И блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
а наши не гордые (а жлобски рабские), они порадовались что рашка запросила-попросила увеличить объемы прокачки....
Треба їх драти на кожному кроці
Интересно, заплатят ?https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop