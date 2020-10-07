Польша оштрафовала "Газпром" 6 млрдр евро из-за "Северного потока-2"

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", штрафы за строительство газопровода без его согласия.

Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.

"Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро).

Еще пять других компаний оштрафованы более чем на 234 млн злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.

"Согласно решению главы Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: "Газпром" обратился с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, - Коболев