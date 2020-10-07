Польша оштрафовала "Газпром" 6 млрдр евро из-за "Северного потока-2"
Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", штрафы за строительство газопровода без его согласия.
Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.
"Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро).
Еще пять других компаний оштрафованы более чем на 234 млн злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.
"Согласно решению главы Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.
Также на Цензор.НЕТ: "Газпром" обратился с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, - Коболев
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform
Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу.
Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы.
И блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
а наши не гордые (а жлобски рабские), они порадовались что рашка запросила-попросила увеличить объемы прокачки....
Треба їх драти на кожному кроці
Интересно, заплатят ?https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop