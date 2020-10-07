РУС
Польша оштрафовала "Газпром" 6 млрдр евро из-за "Северного потока-2"

Польша оштрафовала "Газпром" 6 млрдр евро из-за "Северного потока-2"

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", штрафы за строительство газопровода без его согласия.

Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора, сообщает Цензор.НЕТ.

"Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро).

Еще пять других компаний оштрафованы более чем на 234 млн злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.

"Согласно решению главы Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

+40
Поляки больше не боятся лаптевых засранцев. Молодцы.
07.10.2020 11:58 Ответить
+20
Волшебная новость
07.10.2020 11:58 Ответить
+15
Это не молодцы, это просто красавцы! Походу, как раз в остаточную стоимость газмяса
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2195
07.10.2020 12:10 Ответить
Это не молодцы, это просто красавцы! Походу, как раз в остаточную стоимость газмяса
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2195
07.10.2020 12:10 Ответить
На фоне этих новостей акции «Газпрома» на Московской бирже упали на 1,6%: их стоимость достигала 168,59 рубля.
07.10.2020 12:26 Ответить
мячти збулись у бензоколонки))
07.10.2020 13:31 Ответить
Vot eto xoroso
07.10.2020 11:58 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.

Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу.
Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы.

И блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
07.10.2020 11:58 Ответить
та вони ж там гавкали, що труби від українською ГТС повідрізали та відправили на металобрухт, от брехуни завзяті
07.10.2020 12:04 Ответить
скоріше.хоче медведчука поставити канцлером.хуйло януковича прибрав,так як той не захотів замість азарова поставити медведчука.
07.10.2020 12:13 Ответить
от...поляки...пся крєв...хоч би поділились трохи з Україною, як би не Україна хрєн їм був би той сєвєрний поток
07.10.2020 12:00 Ответить
Просто жахнем не цокаясь.
07.10.2020 12:03 Ответить
ну вот... есть же нормальные !
а наши не гордые (а жлобски рабские), они порадовались что рашка запросила-попросила увеличить объемы прокачки....
07.10.2020 12:04 Ответить
ми гордиє! ми відмовились від подальших судових претензій....
07.10.2020 12:06 Ответить
6 лярдов евро!!!!)) Скрепоносцы, затягивайте пояса потуже, сцарю ведь набо где-то брать бабки)))
07.10.2020 12:07 Ответить
А там еще беларусь с арменией поддерживать надо братскими деньгами
07.10.2020 12:11 Ответить
Не знаю, как они это сделали, но молодцы, поляки
07.10.2020 12:09 Ответить
Да просто следят за выполнением своего законодательства
07.10.2020 13:41 Ответить
Хороший способ. И формулировка отличная "без моего согласия". Надо таких штрафов поболе.
07.10.2020 12:11 Ответить
Поляки имеют Газпром вяликой Рвссеюшки вдоль и поперек!
07.10.2020 12:12 Ответить
мечты сбываются не только у "Газпрома".. гыгыгы
07.10.2020 12:12 Ответить
Парашу пустили по кругу...
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2720
07.10.2020 12:16 Ответить
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3506
07.10.2020 12:17 Ответить
Это всё из за Крыма, пока РФ не вернёт Крым Украине, США и союзники будут терзать Россию " как Тузик грелку".
07.10.2020 12:18 Ответить
интересно, у поляков тоже есть свой коболевский и какой у него %?
07.10.2020 12:18 Ответить
Санкции , штрафьі и судебньіе иски к РФ - єффективньій метод борьбьі с агрессивной политикой Кремля. Пример СССР от 1991г єто подтвердает. Украине нужно делать то же самое по аннексии Крьіма с "национализацией" украинского имущества. Там тоже миллиардньіе суммьі ущерба.
07.10.2020 12:21 Ответить
Та, то не вперше. У червні «Газпром» програв польскій PGNiG Стокгольмський арбитраж $1,5млрд. Уже заплатив.
Треба їх драти на кожному кроці
07.10.2020 12:26 Ответить
Полякам аплодую. А що наш "миротворець"?
07.10.2020 12:29 Ответить
А наш - глотает.
07.10.2020 14:53 Ответить
Остальные 5 компаний это Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Интересно, заплатят ?https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
07.10.2020 12:31 Ответить
Да там копейки, $50 млн на всех
07.10.2020 16:10 Ответить
Наглых и тупых москалей надо дрючить везде и всегда, невщирая на их вяличие.
07.10.2020 12:40 Ответить
Вот так и надо с лаптеносцами. А наша Шмаркля все мир пытается рассмотреть в ******** зеньках.
07.10.2020 13:13 Ответить
И всё таки не отнять----сильная нация, сильный народ поляки! За 15 лет подняли страну на уровень передовой Европы, социально шагнули просто невероятно, олигархов и близко не было в трудные годы, поверили Бальцеровичу и электрику Валенсе. Не усрались по дороге тяжёлой к цели великой. И стали нацией! Дело тут не в иске, и газе и даже в газпроме. Закон надо соблюдать свято всем. Тогда закон работает!
07.10.2020 13:16 Ответить
Молодцы, но, думаю, фуйло ложило болт на поляков, так же как и на все мировое сообщество
07.10.2020 13:20 Ответить
Во поляки ******!!! А Зелень все дела против газпрома уже слила....
07.10.2020 13:50 Ответить
Нормальный такой подарок приготовили Поляки к дню рождения бункерного карлика
07.10.2020 14:22 Ответить
Путін підняв Рашку з колін, щоб поставити раком!
07.10.2020 15:43 Ответить
 
 