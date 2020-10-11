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Сегодня начинается трехдневный визит в Украину президента Польши Дуды

Сегодня начинается трехдневный визит в Украину президента Польши Дуды

Президент Польши Дуда начинает 10 октября трехдневный официальный визит в Украину, во время которого посетит Киев и Одессу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Визит Дуды начнется в воскресенье вечером с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в 80-ю годовщину Катынского преступления. Польский лидер также возложит символический корзину с колосками пшеницы под памятником жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, а также зажжет свечу возле креста Героям Небесной Сотни.

В понедельник состоится политическая часть визита. Дуда встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом шмыгалем и Председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Как сообщили в канцелярии президента Польши переговоры будут касаться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, в частности на востоке Украины и Беларуси.

Темой переговоров будут также исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры председателя институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

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Третий день визита Дуди будет посвящен экономическим вопросам. В присутствии президентов будет подписано два соглашения. Первая сделка будет касаться доступа польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины. В то же время в Одессе будет подписано соглашение о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.

Вместе с Президентом Польши в Украину прибудет также министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Также читайте: Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма

Автор: 

Польша (8540) Дуда Анджей (777)


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Сегодня начинается 3-х дневное разочарование президента Польши недалеким и популистским руководством Украины
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11.10.2020 15:50 Ответить
Президент Польши будет строить базу НАТО в Мариуполе....
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11.10.2020 15:56 Ответить
Бубочка - пора построить автобан Одесса Броды, чтобы сократить дорогу польским туристам на Чёрное море !!!!
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11.10.2020 16:01 Ответить
Украина должна больше заключать контрактов на продажу Польше Украинской продукции. Украине нужно поднять экономику, а наполнить Украину деньгами больше никак нельзя, кроме как продажи сырья и продукции обработанной. Для этого нужно больше Украине всего делать и продавать! И нужно запускать все новые производства почти без людей, чтобы все производства были полностью автоматизированы и руки роботы и конвейеры и компьютеры делали все автоматизировано. И больше нужно продавать всего! Нужно производить больше товаров и нужно запускать больше инновационных парков. И там чтобы придумывались новые изобретения или модернизировались старые до нового уровня превосходящего. Также больше нужно создавать силиконовых долин. Ибо там можно будет продавать виртуальные товары - приложения, программы, ПО, игры, и т.д. Даже не нужно ничего добывать типа газа или нефти или выращивать пшено и другие культуры, а тупо продавать воздух можно сказать. Всех детей нужно обучать в обязательном порядке писать коды на разных языках с первых классов. Эволюционный скачок надо сделать так. Если дети будут уметь создавать приложения и сайты и т.д. То у нас будут появляться свои Биллы Гейтсы, Цукерберги, и т.п. Еще нужно биоинженерию развивать и должны делать и такие проекты за которыми будущие - нейролинк, проекты редактирования генома человека, и т.п. Чем умнее будут люди в Украине, тем богаче будет страна!
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11.10.2020 16:21 Ответить
 
 