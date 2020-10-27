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Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві зіграв унічию 0:0 з міланським "Інтером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 61), Корнієнко, Маркос Антоніо, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрік, 88), Дентіньо (Тайсон, 15)

"Інтер": Ханданович, Бастоні, де Врей, Д'Амброзіо (Дарміан, 79), Янг (Пінамонті, 85), Хакимі, Відаль (Еріксен, 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішич, 71), Лукаку
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Топ коментарі
+18
"Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.
Несложно догадаться, что победительницей после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".
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27.10.2020 22:56
+9
Взять с Реалом и Интером 4 очка не каждый ТОП клуб сможет
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27.10.2020 22:49
+6
Украина рада! Шахтарик молоток!
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27.10.2020 22:32
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Молодцы в двух таких матчах с такими соперниками взять 4 очка много стоит. Пора " Динамо" и " Заре" подключаться.
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27.10.2020 22:31 Відповісти
Украина рада! Шахтарик молоток!
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27.10.2020 22:32 Відповісти
Сьогодні Шахтарю тупо везло - 2 перекладини, не назначений чистий пеналь...
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27.10.2020 22:43 Відповісти
І що? Все рівно молодці! Дай Бог, щоби і ДК так щастило!
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28.10.2020 09:23 Відповісти
Взять с Реалом и Интером 4 очка не каждый ТОП клуб сможет
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27.10.2020 22:49 Відповісти
"Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.
Несложно догадаться, что победительницей после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".
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27.10.2020 22:56 Відповісти
Вязкий и прагматичный футбол. Только так можно играть с грандами. Шашки наголо здесь не прокатят..
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27.10.2020 23:02 Відповісти
Арбітр підсужував італійцям... Але шахтарі вистояли.
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27.10.2020 23:14 Відповісти
Не шахтарі - шахтарці )))
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27.10.2020 23:17 Відповісти
Справді? Чому ж тоді чистий пенальті у ворота кротів не дав?))
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28.10.2020 09:31 Відповісти
А какой нефарт у Боруссии М. Два матча подряд ничья 2-2 при оба раза пропущенных голах на 90 минуте Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером" - Цензор.НЕТ 5856 и вместо 6 очков имеют 2.
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28.10.2020 01:25 Відповісти
 
 