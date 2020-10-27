Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером"

У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві зіграв унічию 0:0 з міланським "Інтером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 61), Корнієнко, Маркос Антоніо, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрік, 88), Дентіньо (Тайсон, 15)

"Інтер": Ханданович, Бастоні, де Врей, Д'Амброзіо (Дарміан, 79), Янг (Пінамонті, 85), Хакимі, Відаль (Еріксен, 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішич, 71), Лукаку