Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с миланским "Интером"

Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве сыграл вничью 0:0 с миланским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 61), Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрик, 88), Дентиньо (Тайсон, 15)

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио (Дармиан, 79), Янг (Пинамонти, 85), Хакими, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Барелла, Мартинес (Перишич, 71), Лукаку

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