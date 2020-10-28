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Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с миланским "Интером"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов:

Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве сыграл вничью 0:0 с миланским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 61), Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрик, 88), Дентиньо (Тайсон, 15)

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио (Дармиан, 79), Янг (Пинамонти, 85), Хакими, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Барелла, Мартинес (Перишич, 71), Лукаку

Также читайте: Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде обыграл мадридский "Реал"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
"Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.
Несложно догадаться, что победительницей после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".
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27.10.2020 22:56
+9
Взять с Реалом и Интером 4 очка не каждый ТОП клуб сможет
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27.10.2020 22:49
+6
Украина рада! Шахтарик молоток!
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27.10.2020 22:32
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Молодцы в двух таких матчах с такими соперниками взять 4 очка много стоит. Пора " Динамо" и " Заре" подключаться.
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27.10.2020 22:31 Ответить
Украина рада! Шахтарик молоток!
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27.10.2020 22:32 Ответить
Сьогодні Шахтарю тупо везло - 2 перекладини, не назначений чистий пеналь...
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27.10.2020 22:43 Ответить
І що? Все рівно молодці! Дай Бог, щоби і ДК так щастило!
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28.10.2020 09:23 Ответить
Взять с Реалом и Интером 4 очка не каждый ТОП клуб сможет
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27.10.2020 22:49 Ответить
"Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.
Несложно догадаться, что победительницей после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".
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27.10.2020 22:56 Ответить
Вязкий и прагматичный футбол. Только так можно играть с грандами. Шашки наголо здесь не прокатят..
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27.10.2020 23:02 Ответить
Арбітр підсужував італійцям... Але шахтарі вистояли.
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27.10.2020 23:14 Ответить
Не шахтарі - шахтарці )))
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27.10.2020 23:17 Ответить
Справді? Чому ж тоді чистий пенальті у ворота кротів не дав?))
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28.10.2020 09:31 Ответить
А какой нефарт у Боруссии М. Два матча подряд ничья 2-2 при оба раза пропущенных голах на 90 минуте Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером" - Цензор.НЕТ 5856 и вместо 6 очков имеют 2.
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28.10.2020 01:25 Ответить
 
 